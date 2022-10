億勝生物成功從Mitotech獲得SkQ1眼科領域全球獨家權益

香港, 2022年10月13日 - (亞太商訊) - 億勝生物科技有限公司(「億勝生物」,連同其附屬公司統稱「本集團」)欣然宣佈,本集團全資附屬公司Essex Bio-Investment Limited(「Essex Bio-Investment」)與Mitotech S.A.(「Mitotech」)已於2022年10月13日訂立與SkQ1(一種活性藥物成分)相關的(i)專利及專有技術許可協議及(ii)專利轉讓契據,二者統稱「協議」。在該協議中,Mitotech授予本集團在全球範圍內(不包括亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯斯坦和俄羅斯) (「全球」)的SkQ1眼科領域的可轉讓和不可撤銷的獨家權益。



根據協議,Mitotech已同意向Essex Bio-Investment轉讓發明和專利清單等所有權利,並授予包括獨家、可轉讓和不可撤銷的全球許可,以(無附帶產權負擔地)使用Mitotech擁有的與SkQ1相關的專利開發、製造、銷售及供應適用於眼睛及其附屬器官的任何治療產品或療法(「產品」),申請及獲得臨床試驗的全球監管批准,並獲得與產品相關的市場推廣授權。



協議簽署後,Essex Bio-Investment、Mitotech及Mitotech LLC於2022年10月13日就2018年7月16日訂立的共同開發協議(「共同開發協議」)訂立第四份補充協議。在該協議中,Mitotech LLC及Mitotech將放棄與美國藥監局VISTA計劃(有關含有SkQ1的滴眼液治療乾眼症的臨床研究,「VISTA計劃」)相關的所有及任何權利。



董事會認為,獲得與SkQ1相關的協議乃對本集團於乾眼症領域的VISTA項目的持續發展提供靈活性及獨立性的重要措施,並將使本集團能夠進一步探索開發其他適應症的眼科產品,以滿足全球市場的臨床及商業需求。本協議符合集團及股東的整體利益。



關於Mitotech

Mitotech S.A.是一家總部位於盧森堡的臨床階段生物技術公司,主要開發治療老齡化相關性疾病創新藥物。Mitotech的產品核心技術基於一類新型小分子——靶向線粒體心磷脂過氧化的抑制劑。公司先導化合物SkQ1目前正處於一系列藥物劑型的開發中,覆蓋多個疾病治療領域,其中以眼科和神經退行性疾病為主。



關於SkQ1

SkQ1通過一種創新的機制在細胞水準上作用於線粒體,達到治療乾眼症的目的。不同於與現行多數採用抗炎機制的治療手段,SkQ1通過靶向阻斷眼部氧化應激反應,不僅減輕眼部炎症反應,也可以改善眼表組織退化、淚液品質下降等問題。目前,VISTA計劃(SkQ1滴眼液治療乾眼症的臨床研究)已進展到美國3期臨床階段,VISTA-1——一項在美國開展的2b/3期臨床試驗(NCT03764735)及VISTA-2——一項在美國開展的3期臨床試驗(NCT04206020)均顯示,SkQ1能有效改善乾眼症受試者的眼部症狀及體征。此外,SkQ1在治療幹性AMD(老年性黃斑變性)、LHON(遺傳性視神經病)、青光眼及葡萄膜炎的研究處於臨床前期階段。



關於億勝生物(股份代碼: 1061.HK)

億勝生物科技有限公司是一間專注於研發,生產和銷售基因工程藥物b-bFGF(FGF-2)的生物製藥企業,自1998年起已有六種基因工程藥物在中國上市銷售。此外,公司還擁有一系列不含防腐劑單劑量滴眼液和適麗順®(卵磷脂絡合碘膠囊)等產品。公司產品主要應用於眼科及皮膚科處方藥領域的創傷修復及疾病治療,目前憑藉在中國主要城市的43個銷售推廣辦事處已成功覆蓋中國逾10,710家醫院。公司依託自身在生長因數和抗體領域的研發平台,擁有多個臨床階段的項目,涵蓋廣泛的領域和適應症。

集團網站:http://www.essexbio.com



