香港, 2022年10月10日 - (亞太商訊) - 「腳踏實地做實業、仰望天空謀發展」是中國萬天控股有限公司(「中國萬天控股」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1854.HK)一直以來堅持的發展理念。作為一家主營環保科技、零售餐飲及生鮮供應鏈的綠色企業,中國萬天控股近年來積極配合國家大灣區發展計劃及零炭排放願景,佈局大灣區發展路徑,致力成為灣區綠色企業的龍頭品牌。在昨日舉行的「第十七屆世界傑出華人獎」和「第三屆世界傑出華人青年企業家獎」頒授典禮,粵港澳大灣區工商聯合創會會長、完美集團副董事長、中國萬天控股有限公司董事局主席許國偉博士及粵港澳大灣區工商聯合創會主席、万谷集團聯席董事長、中國萬天控股有限公司行政總裁兼執行董事鍾學勇先生分別榮獲「世界傑出華人」及「世界傑出華人青年企業家」獎項,以表彰他們於業界的卓越表現及成就,以及多年來積極投身公益事務,為社會的經濟及美好生活作出貢獻。

中國萬天控股董事局主席許國偉博士榮獲「第十七屆世界傑出華人獎」。

中國萬天控股行政總裁兼執行董事鍾學勇先生榮獲「第三屆世界傑出華人青年企業家獎」。

中國萬天控股董事局主席許國偉博士(左)獲授林肯大學榮譽博士學位後合影留念。

作為中國萬天控股董事局主席和完美(中國)有限公司副董事長,榮獲「世界傑出華人」獎項的許國偉博士擁有三十多年豐富的實戰管理和市場拓展經驗,是深度耕耘民生領域的華裔著名企業家。許國偉博士於1980 年起開始創業,後獲好友馬來西亞第三代華裔古潤金先生邀請,一同回國考察廣東中山,並於1993 年在中山市共同創辦完美日用品有限公司(「完美公司」)。多年以來,完美公司規模不斷壯大,已成長為集科研、生產、銷售和服務於一體的現代化企業,累積交稅388億人民幣,成為中山市第一納稅大戶。在積極樂觀、努力拼搏的人生價值觀影響下,許國偉博士萌生了第二次創業的念頭,聯合鍾學勇先生共同領導中國萬天控股,推動中國萬天控股成為保障市民食品安全及推動城市經濟的企業,以踐行幫助他人獲得美好生活的人生夢想。近年來,中國萬天控股積極回應國家提升全民健康的號召,秉持綠色發展理念,以「讓千家萬戶吃好每一天」為企業使命,致力使中國萬天控股成為中國領先的美好生活服務商。



榮獲「世界傑出華人青年企業家」獎項的集團行政總裁鍾學勇先生是80 後的青年企業家、社團領袖及慈善家。憑藉勤奮、創新及務實的客家精神,鍾學勇先生於 2012 年創辦了萬谷集團,在立心創業的同時累積力量回饋社會。與此同時,鍾學勇先生又於 2015 年在中山打造內外兼備的菜籃子地標工程—萬谷菜籃子廣場,以建立提供空氣與水源淨化的五星級安全食品菜市場,使其成為了中山市政府重點建設的大型民生工程項目之一。於 2018年,鍾學勇先生聯同許國偉博士創立萬谷天空農場國際集團,善用學校、政府機構、醫院及工廠等建築物的天台,闢建別具特色的天空農場,種植有機蔬菜,達到健康、環保及綠化等多重成果。除了在創業中展現青出於藍的新一代企業家風采外,鍾學勇先生仍不忘「飲水思源」的良好美德,傾力回饋社會,幫助弱勢社群、熱心參與公益慈善。截止 2021 年,他已舉辦超過 100 項公益活動,為弱勢社群捐贈數千萬元人民幣,直接受惠者逾 10 萬人。



此次榮獲「世界傑出華人」及「世界傑出華人青年企業家」榮譽,是對許國偉博士和鍾學勇先生多年來營商理念和社會影響力的充分認可。正是這種熾熱的善心和高度的社會責任感,使集團的兩位領軍人物獲授卓越不凡的嘉許。「厚積薄發,天道酬勤」是許國偉博士的座右銘,在許國偉博士看來,作為公司管理者,他必須要身體力行為員工做出榜樣,更要懂得飲水思源和成就他人,在企業發展道路上不斷突破,超越自己。鍾學勇先生亦直言,他心裡始終有一份信念,就是透過創業,為國家的民生事業盡一分力,更默默期盼有朝一日能讓中國人品嘗到最優質的食材,不斷升級和擴展集團業務,繼而為社會民生作出更多貢獻。



中國萬天控股以「讓千家萬戶吃好每一天」為企業使命,致力成為中國領先的美好生活服務商。藉兩位領導人多年的營商經驗及國內的人脈資源網路,中國萬天控股也將積極配合國家「現代農業科技及綠色環保」的發展理念,在天台閒置空間締造良田以增加城市綠化面積,從而將綠色環保教育推動到各企業及學校,以支持大灣區的可持續發展。未來,以許國偉博士和鍾學勇先生所獲得的榮譽為良好契機,配合國家大灣區發展計劃及零炭排放願景,積極佈局大灣區發展路徑,致力成為灣區綠色企業的龍頭品牌。



早前,由中國萬天控股協辦和贊助的「第三屆粵港澳大灣區傑出青年企業家評選活動」頒獎典禮於9月21日在香港、澳門及深圳三地順利同步舉行,合共選出102位來自半導體、自動駕駛、醫療健康、家政及物聯網等領域的得獎者,以表彰他們於大灣區之貢獻和傑出成就。該活動獲香港特區政府選為慶祝香港回歸25周年系列活動之一,而香港特別行政區行政長官李家超先生亦出席「第三屆粵港澳大灣區傑出青年企業家評選活動」頒獎典禮,並在典禮上致辭。活動上,鍾學勇先生獲邀上台與香港特別行政區行政長官李家超先生握手及合影留念。



評選活動旨在發掘大灣區內最具潛力及具有代表性的青年企業家,表揚他們在促進大灣區之融合發展的傑出表現,同時期望透過他們的成功經驗,鼓勵更多青年在新時代抓緊機遇,投入大灣區發展。中國萬天控股積極佈局大灣區發展,致力成為大灣區綠色企業的龍頭品牌,為社會的經濟及美好生活作出更多的貢獻;而集團管理層亦一直希望更多具潛力的年輕人把握大灣區蓬勃的發展機遇,在大灣區大展拳腳,與「粵港澳大灣區傑出青年企業家評選活動」的理念不謀而合。



關於中國萬天控股有限公司

中國萬天控股有限公司(1854.HK)為一間投資控股有限公司,集團主要從事採購、加工及供應食材,專為香港餐飲服務經營商提供蔬菜及水果等業務。集團提供逾1,300種食材給逾480家客戶。2022年5月,中國萬天控股在深圳設立大灣區總部,標誌著集團正式進軍潛力龐大的大灣區市場,將發展零售及餐飲、上游現代農業及相關綠色環保推廣三大重點業務,積極打造大灣區綠色龍頭品牌,為客戶提供新鮮健康食品,致力成為中國領先的美好生活服務商。



有關更多資料,請瀏覽:chinawantian.etnet.com.hk





