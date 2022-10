龍德健康產業園成功封頂 金活醫藥打造龍崗醫藥新名片

Friday, 7 October 2022, 21:39 HKT/SGT Share:

香港, 2022年10月7日 - (亞太商訊) - 全球知名大健康產品的渠道供應鏈領先企業金活醫藥集團(01110.HK)龍德健康產業園項目在深圳市龍崗區寶龍社區隆重舉行封頂儀式,金活醫藥集團董事局主席趙利生及一眾政企領導出席了慶典,共同見證金活醫藥發展歷程中的重大里程碑時刻。

金活醫藥龍德健康產業園效果圖

金活力推龍德精品

龍德健康產業園是金活醫藥集團傾力打造的一個圍繞產品研發、科技創新﹑現代物流及產業融資的特色精品產業園。近年來,隨著國家利好中醫藥政策的頒布實施,以及一帶一路倡議中醫藥海外發展和國際合作的不斷推進,國內中醫藥發展帶來了新的機遇與挑戰。粵港澳大灣區的醫藥健康產業有著基礎扎實、特色明顯的特點,金活醫藥敏銳地抓住了粵港澳大灣區的時代機遇,於2016年公開招標成功投得位於龍崗寶龍社區該地塊的合作開發權;2019年將地塊建築面積變更至4.2萬平方米、容積率增至4.2%。龍德項目於2020年12月奠基,並於2022年10月7日澆築封頂。



金活醫藥集團董事局主席趙利生表示:「龍德健康產業園凝聚了近三十年的行業積澱,秉承了金活一如既往的精品品質,通過整合醫藥供應鏈企業資源,利用大灣區的優勢區位及深圳政策指引,將其建設成覆蓋全健康產業鏈的特色生命健康產業園,以促進粵港澳大灣區融合創新,創建高質量創新技術產業及轉發平台,並建設國內示範性生命健康科技成果孵化轉化平台。」



佔據高地,龍德打造龍崗大健康產業新名片

金活醫藥龍德健康產業園位於深圳市龍崗區寶龍科技城,處於深圳市東部高鐵新城和國際低碳城共同組成的龍崗「東核」的中心地帶,佔地1萬平方米,總建築面積5.7萬平方米,為深圳市重大建設規劃項目。據悉,龍德健康產業園規劃打造四大特色核心板塊,包括:



-- 「港藥落地港」: 引入香港品牌的藥品、器械等在醫藥港設立銷售、品牌運營、產品研發中心

-- 「深圳市健康產業科技創新中心」: 聯合高校及科研機構,打造生命健康項目孵化平台

-- 建立醫藥科研儀器設備共用平台,通過平台,讓入駐企業共性需求的儀器得以共用,實現同行優質交互的產業生態

-- 在深圳建立集團全球優質供應鏈網路、醫藥物流及分銷中心。



龍德健康總經理趙鍵瑋介紹:「龍德健康產業園基於生命健康企業特定需求,以產業資源聚能,建成後將面向高質量創新企業、優質金融機構、專業服務機構及研發機構,依靠長期的黏性建立生態系統資源。龍德健康產業園屆時將為入駐企業提供一站式全方位公共服務體系及全鏈條人才、金融、項目、配套專項平台,聚勢共贏,實現醫療器械產業、生物創新藥產業、生物醫藥平台和專業人才集聚。」



他更表示,目前龍崗寶龍區域正在推動生物醫藥創新發展建設、規劃打造國家級生物醫藥產業集群。龍德健康產業園的發展條件得天獨厚佔據高地,將緊跟政府規劃部署,助力寶龍科技園區和龍崗區的發展,為深圳經濟發展作出貢獻,為粵港澳大灣區的藥品、醫療器械創新發展作出貢獻。





