中國疫苗行業的主要參與者艾美疫苗於香港聯合交易所主板掛牌

香港, 2022年10月6日 - (亞太商訊) - 按2021年批簽發量計(不包括COVID-19疫苗),中國第二大疫苗公司艾美疫苗股份有限公司(「艾美疫苗」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:06660.HK)今天成功登陸香港聯合交易所有限公司主板,正式掛牌進行買賣,每手買賣單位為 200 H股。6日,艾美疫苗股價首秀十分亮眼。截至收盤,每股報16.66港元,漲幅3.09%。



高盛(亞洲)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司及麥格理資本股份有限公司為上市項目的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中銀國際亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司、富途證券國際(香港)有限公司及老虎證券(香港)環球有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;工銀國際融資有限公司為聯席賬簿管理人;工銀國際證券有限公司及利弗莫爾證券有限公司為聯席牽頭經辦人。



公司表示,艾美疫苗在香港上市標誌著一個重要的里程碑,開啟了公司發展的新篇章。展望未來,艾美疫苗將繼續力爭獲取優質的行業資源,以擴大及優化業務。公司將緊跟最先進的平台技術和創新趨勢,加快在研疫苗開發,繼續豐富產品組合,並通過加大對獲批疫苗產品的銷售推廣力度及將新產品商業化,繼續鞏固及擴大市場領導地位,實現「製造良心疫苗,健康天下蒼生」的使命,致力成為全球疫苗市場上的世界級疫苗集團企業,為其股東創造更大價值。





