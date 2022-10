Wednesday, 5 October 2022, 18:56 HKT/SGT Share: 艾美疫苗公佈全球發售結果 每股H股發售股份發售價為16.16港元 H股股份將於2022年10月6日在香港交易所主板開始買賣

香港, 2022年10月5日 - (亞太商訊) - 按2021年批簽發量計(不包括COVID-19疫苗),中國第二大疫苗公司艾美疫苗股份有限公司(「艾美疫苗」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:06660.HK),今天宣佈全球發售結果,每股發售股份定價為16.16港元,公司H股將於2022年10月6日(星期四)於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主機板正式掛牌並進行買賣,每手買賣單位為200股H股。



公司國際配售已獲超額認購,所募資金計劃用於推進在研疫苗的研發及持續豐富疫苗管線、為建設新生產設施的資本開支提供資金,以及投入銷售及營銷活動。公司表示,通過十年的有機增長以及外部資源整合,艾美疫苗已經成為中國疫苗行業的主要參與者。正式登陸香港股票交易市場,是艾美疫苗發展史上的重要里程碑,為公司發展揭開嶄新一章。本次順利上市,體現了全球投資者對公司業務發展的信任和支持,為公司的長遠發展奠下厚實的基礎。展望未來,艾美疫苗將不斷加速在研管線的研發與商業化進程,成為世界級疫苗企業,持續為股東創造更大價值。





艾美疫苗宣佈於港交所主板上市計劃
艾美mRNA新冠疫苗(LVRNA009)I期臨床試驗結果大獲業界好評:安全耐受性良好

