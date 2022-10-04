Wednesday, 5 October 2022, 18:45 HKT/SGT Share: 多寧生物擬赴港上市：先發優勢顯著 業績增長強勁

香港, 2022年10月5日 - (亞太商訊) - 9月29日，國內生物醫藥行業生物工藝解決方案提供商——上海多寧生物科技股份有限公司（「多寧生物」或「公司」）正式向港交所遞交A1招股書，擬赴港上市，摩根士丹利、美銀美林及華泰國際擔任聯席保薦人。



深耕生命科學行業 提供全方位生物工藝解決方案



公開資料顯示，多寧生物成立於2005年，專注於提供全面且優質的生物工藝解決方案。公司深耕生命科學行業，通過內部增長及戰略收購擴大產品組合，建立涵蓋生物工藝所有主要步驟的全面性生物工藝解決方案平台。



根據弗若斯特沙利文，公司是中國國內最早建立比較成熟生物工藝技術平台的生物工藝解決方案提供商之一，亦是中國國內唯一一家產品及服務涵蓋生物工藝所有主要步驟的生物工藝解決方案提供商，先發優勢顯著。



多寧生物能夠為客戶提供生物製劑產品從開發到商業化的全方位解決方案及一站式服務，同時能夠為客戶提供定制解決方案。公司的產品及服務從上游步驟到下游步驟涵蓋生物工藝的所有關鍵步驟。同時，公司的技術及服務可應用於所有主要類型生物藥的商業化，包括抗體藥物、疫苗及CGT。



此外，公司還能夠提供覆蓋生物工藝所有步驟且包含多種產品及服務的綜合生物工藝解決方案，此舉已使公司成為眾多主要生物製藥公司、CRO/CDMO及科研機構的首選提供商之一。招股書數據顯示，截至2022年6月30日，多寧生物提供約200多種產品，以及超過70種服務，服務主要分為三個服務類別，分別為技術開發服務、檢測服務及驗證服務。



多樣性的產品及服務，讓多寧生物能夠在不同業務單元交叉銷售產品及服務，並產生顯著的業務協同效應，有助于公司通過一體化研發工作打造具有應用優勢的產品，獲得客戶的高度認可。招股書數據顯示，於2019年、2020年及2021年以及截至2022年6月30日止六個月，約60%至70%的主要客戶向公司購買兩種或以上的產品及服務。



產品技術中國領先 客戶群優質廣泛



多寧生物提供一站式生物工藝解決方案的能力使公司能夠為客戶提供具成本效益的產品、服務及提高客戶運營效率，並可在整個商業化週期全程陪伴客戶。豐富的產品組合及優質的服務，讓公司從競爭對手中脫穎而出，進一步鞏固了公司在生物工藝解決方案市場中的領先地位。



同時，多寧生物擁有精幹的研發人員及集中管理研發團隊架構，公司的部分產品擁有中國領先技術，截至2022年6月30日，公司共有約100名研發人員，占全職員工14.1%。截至最後實際可行日期，公司共有265項專利及專利申請。強勁的製造及服務能力，以及高標準的質量體系，讓公司持續受到客戶的追捧及青睞，同時亦為公司的持續的創新、發展奠定了堅實的基礎。



全方位及定制化解決方案的能力，讓多寧生物獲得了優質及廣泛的客戶群。客戶主要包括領先的生物製藥公司、CRO/CDMO及科研機構。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司分別合共擁有928家、1,178家及1,682家客戶。根據弗若斯特沙利文，截至最後實際可行日期，中國按2021年收入計前十大生物製劑公司全部均為公司的客戶。



業績高速增長 多家知名投資機構積極參與



財務方面，於往績記錄期間，多寧生物的收入及利潤錄得強勁增長。招股書數據顯示，2019年、2020年、2021年及2022年上半年，公司的收益分別為人民幣99.7百萬元、人民幣193.3百萬元、人民幣596.1百萬元及人民幣271.8百萬元；經調整淨利潤分別為人民幣6.6百萬元、人民幣22.7百萬元、人民幣139.7百萬元及人民幣49.2百萬元。



值得一提的是，2019年至今，多寧生物已先後完成三輪融資，陸續引進藥明生物、清池資本、紅杉資本、洲嶺資本、石藥集團、榮昌創投、康方生物、康諾亞等為投資者，並陸續並購了廣州齊志、亮黑科技、金科過濾、上海熙邁、ATS安拓思等公司，多家知名企業及專業投資機構的積極參與，一方面充分反應了專業機構對於多寧生物的綜合實力及發展潛力的高度認可，另一方面，公司也將在多重利好的助力下，繼續擴大競爭優勢，提升盈利能力。



近年來，全球及中國生物工藝解決方案市場穩步增長，根據弗若斯特沙利文報告，預計到2026年，全球及中國生物工藝解決方案市場規模將分別達42.8十億美元及14.1十億美元，行業空間十分廣闊。



多寧生物作為該領域中的領先企業，有望憑藉全面的生物工藝解決方案的能力、強勁的製造及服務能力、優質及廣泛的客戶群，持續享受行業高速增長帶來的紅利，加速进阶，未來成長空間值得期待。





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