Global Web3.0遊戲平臺ITSBLOC在全球加密資產交易所MEXC上市

|
|
|Monday, 3 October 2022, 15:01 HKT/SGT
|
韓國首爾, 2022年10月3日 - (亞太商訊) - 據悉，Global Web3.0遊戲平臺ITSBLOC的ITSB將於10月4日在大型交易所MEXC上市。
根據Coin Market Cap的資料，MEXC的規模位元列前15名。MEXC交易所向全球170多個國家的超過1000萬名使用者提供加密資產交易服務。平臺支援韓語及韓幣交易，被韓國國內的投資者所熟知。
此次MEXC上市是繼9月19日在全球大型虛擬資產交易所Gato.io上市之後的第二個上市操作。9月20日，ITSBLOC還在Meshswap中建立了額外的流動性礦池。
9月初，ITSBLOC成功結束了750萬美元規模的全球融資輪次。為了在全球範圍內擴張P2E生態體系，按照規劃，隨後又進行了全球交易所Gate.io上市等一系列操作。最近，在ITSBLOC平臺的第一款鏈上（on-chain）遊戲《DK Mobile: Genesis》於10月問世之前，9月22日開啟全球預約服務，市場反應熱烈。
ITSBLOC解釋道："Governance Token ITSB是ITSBLOC的遊戲平臺ITSBLOC Web3.0遊戲生態中唯一的支付方式。《DK Mobile: Genesis》加入之後，隨著許多全球的遊戲玩家流入ITSBLOC平臺，ITSB的P2E生態體系將正式煥發生機。"
ITSBLOC指出："本月確定在MEXC交易所上市之後，為了實現ITSBLOC的Global Web3.0遊戲平臺構建計畫，公司將創造更多的成績。我們將竭盡全力，爭取在年末到來之際公佈在全球頂尖交易所上市的消息及Web3.0專用MMORPG大作的消息，以展示本專案的雄厚實力。"
Social Links
Twitter: https://twitter.com/itsblocofficial
Discord: https://discord.com/invite/itsblocofficial
Medium: https://medium.com/@itsblocofficial
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.itsbloc.wallet&hl=ko
App Store: https://apps.apple.com/kr/app/itsbloc/id1632866346
Media Contact
Brand: ITSBLOC
Contact: Yoonsang Lee
Email: tony@itsbloc.io
Website: https://www.itsbloc.io
SOURCE: ITSBLOC
話題 Press release summary
部門 Crypto, Exchange, Blockchain Technology, Metaverse, Games
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|