醫脈平台合資公司榮獲2022年港澳台創新創業大賽優勝獎

香港, 2022年9月29日 - (亞太商訊) - 獲黑桃資本有限公司(「黑桃資本」)投資的醫療科技業務醫脈平台今天宣布,其中國內地合資公司小脈網絡平台科技(廣州)有限公司(「小脈平台」)榮獲廣州市科學技術局主辦的2022年港澳台創新創業大賽優勝獎。

(右一) 醫脈平台首席執行官何勝權先生

比賽匯集了來自不同行業的226名參賽者,以表彰來自香港、澳門和台灣的關鍵參與者在創新和科技領域的成就。小脈平台在獲得該獎項的公司中排名前16位。



小脈平台是醫脈平台與其合作夥伴於2021年在廣州成立的合資企業。小脈平台專注於雲端服務,為醫院提供醫患社區聊天室和視頻會診功能,幫助構建醫患之間的封閉式溝通系統,從而加強不同專科醫生與患者之間的聯繫,增加患者粘性。



由於對遠程醫療的需求不斷增長,醫脈平台於2020年進行了系統升級,增設視頻會診功能,並和平台其他功能集成,從而為用戶提供無縫和人性化的體驗。



醫脈平台首席執行官何勝權先生表示:「我們非常榮幸能夠獲得這個獎項。這反映了我們團隊的努力,以及我們和合作夥伴通過各種方法推動大灣區醫療行業的技術發展方面所產生的影響。我們將繼續努力,提高醫療保健行業的效率和促進更好的溝通。」



有關黑桃資本有限公司

黑桃資本有限公司乃何猷龍先生的家族辦公室,負責管理何先生的私人資產及財富專案。總部設於香港,公司的全球投資組合包涵廣泛的跨境投資項目,而公司亦致力發掘新的投資機遇。黑桃資本的投資策略旨在廣泛覆蓋地理區域及行業,同時保持多元化資產類別,投資組合包括股票、債券、上市前投資項目、醫療科技、文化產業、綠色能源、房地產和Web3(第三代互聯網)。於2021年7月,由黑桃資本附屬公司為作為發起人的特殊目的收購公司Black Spade Acquisition Co(紐交所股份代號:BSAQ)於紐約證券交易所掛牌上市。



有關醫脈平台

醫脈平台是一個基於雲服務架構的多方交互式SaaS平台,為專業人士和最終用戶提供醫療行業的完美體驗。醫脈平台在醫療、金融和 IT 領域擁有 20 多年的經驗,致力於重塑醫療生態系統,消除錯誤信息。其強大的專有軟件可以連接醫生、患者(會員)、製藥公司、保險公司、醫院和公司,並允許他們在一個平台上進行交互。採用最先進技術構建的全集成診所解決方案為所有人的日常運營提供了便利。





