Thursday, 29 September 2022, 14:27 HKT/SGT Share: 零跑汽車今日登陸港交所：業績增速強勁 五大基石助陣

香港, 2022年9月29日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報道，9月29日，中國領先的智能電動汽車企業——浙江零跑科技股份有限公司（「零跑汽車」或「公司」，股份代號：9863.HK），正式在港交所掛牌上市，摩根大通、中金公司、花旗及建銀國際擔任聯席保薦人。



全域自主研發及垂直整合能力 產品競爭力強悍



公開資料顯示，零跑汽車創辦於2015年，為一家中國智能電動汽車公司，主要聚焦於價格介於人民幣15萬元至30萬元的中國中高端主流新能源汽車市場。



公司自主研發智能電動汽車核心系統及電子部件中的所有關鍵軟硬件，根據弗若斯特沙利文的資料（下同），其是中國目前唯一一家具有全域自主研發能力的新興電動汽車公司。



零跑汽車是中國垂直整合程度最高的新興電動汽車公司，實現了智能電動汽車所有核心系統和電子部件的自主研發設計與生產製造，打造了智能動力系統(Leapmotor Power)、自動駕駛系統(Leapmotor Pilot)及智能座艙系統(Leapmotor OS)。



與此同時，零跑汽車構建了豐富且持續擴展的智能電動汽車產品組合。公司於2019年7月開始交付第一款量產車型－智能純電動轎跑S01，其後於2020年5月開始交付智能純電動微型車T03，於2021年10月開始交付中型智能純電動SUVC11，於2022年5月推出一款智能純電動中大型轎車C01，C01在諸多方面配置均超越同價位區間競品電動車型，C01 Pro+高性能版擁有同價位區間競品電動車型中最快的加速能力，百公里加速在3.7秒內。C01超長續航版配備Leapmotor Power，CLTC續航里程最高可達717公里，為截至目前中國電動汽車市場同價位區間電動車型中續航里程最長的車型之一，相當具有競爭力。



產品組合豐富知名機構加持 業績高速增長



在產品交付方面，2021年全年，零跑汽車合計交付43,748輛電動汽車，較2020年增長443.5%。按交付量計，公司是中國領先的新興電動汽車公司中增速最快的公司。公司於2022年上半年交付51,994輛智能電動汽車，較2021年同期增長265.3%。2022年交付量連續四個月創新高，7月與8月超過“蔚小理”，站穩造車新勢力第一陣營。 2022年7月，交付量達到12,044台，同比增長超177%，1-7月累計交付新車64,038台，同比增長244.8%；2022年8月，交付量達到12,525台，同比增長超180%，1-8月累計交付新車76,563輛，同比增長222.8%，交付實力逐步穩定於新勢力第一梯隊。強大的交付能力為公司業績增長提供了有力保障。



據瞭解，零跑汽車計劃未來以每年一到三款車型的速度，於2025年底前推出七款全新的純電動車型，涵蓋各種尺寸的轎車、SUV及MPV。作為現有產品的補充，零跑汽車亦計劃基於自研增程式技術，同期或之後推出該等新車型的增程式版本，擴展目標受眾，逐步滲透中國中高端主流新能源汽車市場，以滿足豐富多樣的用戶需求。



財務方面，於往績記錄期間，零跑汽車業績實現了迅猛增長。該公司的收益由2019年的人民幣1.17億元增加439.7%至2020年的人民幣6.31億元，並於2021年進一步增加396.1%至人民幣31.32億元。收益由截至2021年3月31日止3個月的人民幣2.78億元增加616.4%至2022年同期的人民幣19.92億元，並由截至2021 年6月30日止6個月的人民幣8.77億元增加479.4% 至2022年同期的人民幣50.82億元。



除了靚麗的業績，零跑汽車頗受關注的是引入5名基石投資者，包括浙江省產業基金、金華市產業基金、金開引領基金、廣發基金及國泰東方，基石投資者已同意按發售價認購總額3.085億美元可購買的有關數目的發售股份。可以預期，在五大基石投資者的助陣及賦能下，零跑汽車有望獲得強勁的發展動力。



中長期來看，在國家政策的大力扶持、技術支撐的背景下，新能源汽車越來越受市場關注，未來發展前景十分廣闊。零跑汽車作為行業中的佼佼者，憑藉其獨特的核心競爭力、強大的研發實力及良好的口碑，有望在資本市場的助力下，加速成長並進一步實現蛻變，值得期待。





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