Wednesday, 28 September 2022, 12:38 HKT/SGT Share: 中創新航上市在即：動力電池第一股成長價值突出

香港, 2022年9月28日 - (亞太商訊) - 新能源是未來發展大勢，這一點已毋庸置疑。9月23日開啟招股的中創新航（股份代碼：03931.HK），便是這一行業的細分領域龍頭之一。按2022年Q1裝機量計，中創新航在中國第三方動力電池企業中排名第二。公司預期將於10月6日登陸香港聯交所，有望成為港股「動力電池第一股」。



本次IPO，中創新航基石投資者認購活躍，15名基石投資者合計認購約7.36億美元，佔募資總額的43.3%。而且，中創新航基石投資者幾乎囊括了整條新能源汽車產業鏈，反映出行業及市場機構對中創新航價值的認可。



管理層戰略眼光卓越 為公司長期健康發展護航



中創新航的成功，離不開卓越管理層的運籌帷幄。眾所周知，新能源行業是一個高速成長的行業，一旦跟不上行業發展步伐，就可能被市場淘汰。



2018年，劉靜瑜掌舵中創新航，以其前瞻性的戰略視野和敏銳的洞察力，精准研判國家新能源政策和市場變化形勢，果斷快速帶領中創新航進行戰略選擇，包括市場選擇、產品選擇和客戶選擇，快速全面導入以面向客戶為中心的市場化運營思維，並迅速轉化為市場優勢，開啟了公司快速發展之路，並保持高速增長至今。



在研發方面，劉靜瑜帶領技術團隊以技術創新為引領，專注打造硬核產品力。2018年公司率先推出全球領先的三元鋰電池高電壓技術及產品，能量密度、安全性等多項指標領跑行業，引領了三元技術發展方向，為行業發展做出了積極貢獻；2019年推出全球首創全極耳疊片技術及產品，引領鋰電池製造技術發展方向；2020年推出全球首創高能量密度電池系統不起火技術及產品，重新定義鋰電安全標準；2021年推出全球獨創OS電池技術及產品，引領TWh時代電池技術。



客戶圈層持續擴大 市場影響力不斷提升



在領先的技術創新能力和製造實力支撐下，中創新航現已具備全面配套一線品牌乘用車廠商的能力，支持重點客戶全系車型首發，與廣汽埃安、長安新能源、上汽通用五菱、一汽紅旗、吉利、東風、神龍、奇瑞、廣豐、廣本、小鵬、零跑、合創、Smart等傳統車企及造車新勢力開展全面戰略合作，成為合作客戶的首選配套，產品市場口碑最佳。值得一提的是，小鵬、零跑等造車新勢力正成長為公司的重要客戶，2022年一季度，來自小鵬汽車與零跑汽車的收入已經占到中創新航總收入的27.4%及12.1%。



隨著客戶圈層的持續擴大，中創新航市場影響力穩步提升。2022年1月，中創新航再次榮獲廣汽埃安最高獎項「新能源優秀供應商」，也是廣汽埃安供應商體系內唯一一個連續兩次榮獲該獎項的動力電池企業。



展望未來，隨著新能源汽車銷量的逐步增長，動力電池需求進一步增加。中創新航在董事長劉靜瑜的帶領下，以不懈的技術創新，顛覆行業的發展格局，重塑了行業生態。隨著公司產能的迅速提升，中創新航市場份額將持續擴大，公司的價值增長才剛剛開始。且中創新航為港股首家動力電池企業，公司兼具稀缺性以及成長性，具備極高的投資價值。





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