中創新航正在招股：深化底層價值 專注可持續發展

香港, 2022年9月27日 - (亞太商訊) - 近日,港股IPO市場熱度回暖,一眾完成招股及尚在招股的新股中,動力電池頭部企業中創新航(03931.HK)熱度頗高。中創新航是動力電池行業的領先新能源科技公司,主要從事動力電池和儲能系統產品的設計、研發、生產和銷售。從裝機量這一證明動力電池製造商綜合能力的最典型指標之一來看,近幾年,中創新航的裝機量穩居行業前列,並推動該公司成為領先的動力電池企業之一。



管理團隊深具遠見 穩步前行重塑行業生態



在加入中創新航之前,劉靜瑜通過二十餘年大型製造業的專業財務工作,不僅鍛煉了其過硬的專業能力,更重要的是培養了其全域化的業務導向思維、系統化思維和風險預判能力,使其更具有敏銳度、大局觀、縝密度、系統性和決斷力。這為其後續帶領天馬微電子這樣的集團化上市公司,以及中創新航這樣的行業頭部企業快速實現規模化發展奠定了深厚基礎,也在後續的操盤實戰中有諸多表現。



成為中創新航掌舵人之後,以市場選擇、客戶選擇、產品選擇為重心,劉靜瑜在一個月內快速完成公司戰略重整,一舉奠定了中創新航後續的「傳奇」發展和當前的行業地位,進而在動力電池行業的生態格局重塑過程中扮演了重要角色,令公司的價值得到充分展現。



公司與長安、廣汽、吉利、東風等企業展開深度合作,目前配套車企28家、車型70多款,包括廣汽埃安、長安新能源、小鵬、吉利、上汽通用五菱、一汽紅旗、東風、神龍、奇瑞、廣豐、廣本、零跑、合創、Smart等傳統車企及造車新勢力。且據市場消息,蔚來將引入中創新航電池。2019年,中創新航裝機量排名重回前十,單月最高排名第四;2020年起,裝機量排名穩居國內前三,躋身全球前十榜單;2021年,全球TOP10企業增速第一,排名全球第七;2022年上半年,排名全球第六。



錨定全域技術領先戰略及規模化戰略 促進可持續的產業發展



作為動力電池行業領導者,中創新航具備先進的研發能力、產品力以及規模化生產運營能力的綜合優勢,以滿足新能源車製造商對動力電池的嚴格要求及持續需求。在發展戰略上,公司採取全域技術領先戰略與規模化戰略,引領能源變革。



動力電池行業正在迅速發展,通過實施全域技術領先戰略,中創新航力求走在技術進步的最前沿。在先進化學儲能材料、高性能電池、智能製造、新型電池、電池全生命週期管理技術等多個方面,公司不斷加大研發投入並保持領先,確保產品在各應用領域的競爭優勢。



與此同時,基於先進的技術實力、運營能力和製造能力,公司計劃通過新建或擴建項目,進一步提高產能,以確保繼續將優質的產品推向市場,並將之看作實現能源革新的重要一環。公司已於多地建立生產基地,包括常州、廈門、成都、武漢、合肥、江門及眉山等地。同時,也會持續尋求合適的地點及合作方適時新增生產基地,並積極向海外拓展。



以雄厚的核心競爭力為後盾,相信中創新航有能力帶領行業上下游合作夥伴,促進發展可持續的動力電池生態系統。上市後,依託資本市場的蓄能,公司將積極把握新能源行業的最新機遇,提升在動力電池領域的領先地位,與產業鏈上下游的主要參與者建立各種戰略合作夥伴關係,包括聯合技術創新、產品開發層面的合作等,與合作夥伴互惠共贏,將可持續發展的理念貫徹始終。





