Global Web3.0遊戲平臺ITSBLOC首款線上遊戲《DK Mobile: Genesis》隆重出擊

韓國首爾, 2022年9月26日 - (亞太商訊) - 基於以太坊L2 Polygon開發的Web3.0遊戲平臺ITSBLOC的首款線上遊戲《DK Mobile》的第三個系列揭開面紗,隆重出擊。9月22日,《DK Mobile》的開發公司Ntrance Corp.通過媒體宣佈開啟《DK Mobile: Genesis》的預約服務,遊戲上市日程臨近。



9月19日,ITSBLOC自己的代幣(token)ITSB在全球虛擬貨幣交易所Gate.io上市。這項舉動被視為ITSBLOC的Web3.0遊戲平臺正式啟動的標誌。9月初,ITSBLOC成功結束了100億韓幣規模的全球融資,為構建Web3.0平臺打下了基礎。據悉,9月22日公司與主網Polygon財團的子公司Polygon Studio建立了合作關係,準備就緒。



9月22日,《DK Mobile: Genesis》開啟預約服務。作為ITSBLOC平臺的首款線上遊戲,它是在《DK Mobile: The Origin》(今年8月份發佈的韓國首款免費的MMORPG遊戲,深受歡迎)的基礎上搭載了P2E系統的遊戲。遊戲不僅沒有應用內支付,而且搭載了季度制系統等DK Mobile獨有的P2E系統,使得該遊戲相比於挖礦,更加注重用戶的娛樂體驗。基於該P2E系統,使用者可以根據投入遊戲的時間,獲得相應的實質性的報酬。Ntrance指出: "可以通過打怪、做任務、PVP等方式獲得遊戲財物。並且可以將這些財物直接轉換成資產形態。因此,與現有的遊戲相比,其最大的特徵在於使用者的進入門檻非常低。即便是問世時間,DK Mobile的P2E(Global ver.)也要早於沿用了Mir 4(Wemade)全球經濟系統的P2E MMORPG, Mir M全球版本。



全球發佈之前,可以通過預約頁面進行此次預約。所有參與者均可獲得"攻擊魔力彈、防禦魔力彈、狄俄涅的祝福藥水"等角色升級所需的多種裝備。Ntrance將以此次全球發佈為起點,正式擴充區塊鏈遊戲的產品線。



ITSBLOC提到: "為了推出第一款線上遊戲《DK Mobile: Genesis》,開發公司Ntrance傾注了大量心血。ITSBLOC致力於發展Global Web3.0,肩負著特別的使命感及責任感。最重要的是,刪去了應用內支付,採用了基於自身代幣支付的DK Moblie遊戲內的支付系統,這將成為啟動ITSB生態體系的重要一步。今後將以MMORPG大作的鏈上合約(on-chain)為主,竭盡一切力量發展成為P2E市場的全球引領者。"



Pre-Register

Homepage : https://www.brand.dkmobile-genesis.world/

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ntrance.dkorigincoinglobal



Social Links

Twitter: https://twitter.com/itsblocofficial

Discord: https://discord.com/invite/itsblocofficial

Medium: https://medium.com/@itsblocofficial

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=io.itsbloc.wallet&hl=ko

App Store : https://apps.apple.com/kr/app/itsbloc/id1632866346



Media Contact

Brand: ITSBLOC

Contact: Yoonsang Lee

Email: tony@itsbloc.io

Website: https://www.itsbloc.io/

SOURCE: ITSBLOC





