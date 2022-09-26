AEON信貸2022年上半年收入增長11.8%至571,700,000港元



香港, 2022年9月26日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務（亞洲）有限公司（「AEON信貸財務」或「集團」；股份代號：00900）今天公佈截至2022年8月31日止六個月之中期業績（「2022年上半年」或「報告期間」）。



報告期內，集團的收入按年上升11.8%至571,700,000港元;除稅後溢利上升2.6%至176,800,000港元，每股盈利亦增加至42.21港仙(2021年上半年:41.15港仙)。鑒於集團基礎穩健並希望與股東分享成果，董事會建議宣派中期股息每股 22.0港仙（2021年上半年：每股22.0港仙），派付股息比率為52.1%。



隨著香港市場在政府推出一系列刺激經濟措施後逐步復甦，集團於報告期間及時採取多項措施以推動銷售額及應收款項穩健增長及保持優質的組合。由於整體銷售額及應收款項餘額增加，集團於2022年上半年的利息收入上升10.4%至479,700,000港元。收入的穩健增長亦歸因於整體徵收費用及佣金增加30.8%或14,000,000港元，此乃由於2022年上半年信用卡銷售額持續上升，及於上一財政年度下半年為永旺百貨推行收單服務所致。



集團在報告期間推出多項措施推動業務增長，包括恢復進行大型推廣活動，及聘請名人進行推廣，建設品牌。此外，為進一步達到增加使用現有產品和服務的案例，本集團與市場上主要支付方案的供應商進行新的推廣活動，同時重整實體分行網絡。因此，集團的整體銷售額按年增長24.2%，於2022年8月31日的客戶貸款及應收款項餘額總額亦較2022年2月28日的結餘增加12.8%。



展望未來，由於新型冠狀病毒疫情（「疫情」）的不確定性將持續存在，加上全球通脹壓力蔓延及香港基本利率將因應美國聯邦儲備局加息而有所調整，2022年下半年的消費氣氛預期會受一定程度的影響。儘管如此，疫情限制措施放寬預料將促進經濟復甦。



面對挑戰與機遇並存，集團將專注於維持銷售及應收款項的增長勢頭，同時密切監察資產質量。營銷方面，集團將繼續推出大型推廣活動，以捕捉市場消費支出上升的機會。此外，集團將進一步加強客戶關係管理及通過不同渠道促進客戶互動、探索新的產品和數碼化服務，並在便利的地點開設新分行讓客戶體驗集團的服務。



中國內地業務方面，深圳小額貸款子公司將繼續專注探索大灣區的商機，提升優質資產質素的應收款項。集團亦將更善用新收購的子公司作為業務流程中心，提升集團的營運效率。



集團重視可持續發展，並相信改善環境、社會及管治表現對其長期業務發展至關重要。集團將繼續在數碼化方面投入大量資源以改善內部業務流程及進一步推進可持續發展，同時提升其應對不斷轉變的市場環境和氣候變化的能力。



AEON信貸董事總經理深山友晴先生表示:「我們很高興於本財政年度上半年及時推出多項措施，成功把握消費支出市場復甦所湧現的機遇，以實現穩健的收入增長。憑藉強勁的流動資金及資產負債表，我們已蓄勢待發，準備好抓緊新商機及於競爭激烈的市場環境下跑贏及領先同儕。」



關於AEON信貸財務（亞洲）有限公司（股份代號：00900）

AEON信貸財務（亞洲）有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司（東京證券交易所編號：8570）及AEON集團旗下公司，成立於1987年，並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務，包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、信用卡付款處理服務、保險代理及顧問業務，以及於中國內地從事小額融資業務。



詳情請瀏覽公司網址：www.aeon.com.hk。





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