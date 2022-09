Monday, 26 September 2022, 13:58 HKT/SGT Share: 中創新航正在招股:管理層經營能力卓越 引領企業高速成長

香港, 2022年9月26日 - (亞太商訊) - 在近期的港股打新市場上,動力電池企業中創新航科技股份有限公司(簡稱「中創新航」或「公司」,3931.HK)頗受矚目。9月23日,中創新航開啟申購,預期於10月6日登陸聯交所。



作為一家高度市場化企業,中創新航从2018年的產能不到20GWh的動力電池企業,成長為2022年一季度按照裝機量,中國第三方動力電池企业排名第二、世界第三方動力電池企业排名第五,2022年规划产能280GWh的動力電池巨頭。能夠取得如此巨大的飛越,同中創新航董事長劉靜瑜的經營管理之道密不可分。與美的、萬科等行業領軍企業一樣,中創新航在卓越的領路人帶領下,推動企業高速成長。



市場見解獨到 客戶導向贏得市場

企業成功的前提和基礎,離不開對市場發展的正確戰略選擇。中創新航在2018年也曾有過低谷,而在劉靜瑜出任公司董事長後,憑藉其對市場獨到的見解,快速完成企業戰略調整,對企業發展方向進行重塑,自此,中創新航完美踏准市場節奏,2018年作出聚焦乘用車的市場轉型決定,成功實現逆風翻盤。隨後2019年重啟商用車,2020年再發力乘用車、儲能等業務,每一次未卜先知的背後,都是劉靜瑜深諳市場,充分理解市場後的精准判斷。



客戶方面,中創新航始終堅持以產品力贏得市場,贏得客戶。「以客戶為先、目標導向、創造價值」是中創新航《奮鬥者宣言》中的一句話,也是劉靜瑜客戶導向思維的體現。通過堅持將好的產品及時交付給客戶、成就客戶,目前中創新航客戶已覆蓋廣汽埃安、長安新能源、小鵬、零跑、吉利、通用五菱、本田、奔馳Smart等一系列優秀的新能源車客戶。而各大主機廠商的訂單也代表著其對公司的認可和未來發展的信心,並且,隨著中創新航有效產能急速增長,客戶溢出效應凸顯,每年持續新增了諸多優質客戶,並儲備了眾多即將量產或即將定點的國際客戶,積極佈局國際化市場。



重視技術創新 產品持續引領行業發展

企業一把手必須深刻理解技術,對技術發展趨勢和方向具備敏銳的洞察力和決斷力。劉靜瑜高度重視面向未來的自主研發與技術創新,帶領技術團隊創建了完善的科研體系,同時進行前瞻性的研發佈局,公司研發實力位居行業領先水平。



在這一背景下,中創新航持續推進產品和技術的創新。2018年中創新航推出的全球領先高安全三元鋰電池高電壓技術及產品,引領了三元技術發展方向,2019年的無極耳疊片、2020年的不起火技術與產品、2021年的OS技術與產品,中創新航始終走在發展前列。目前,公司產品在能量密度、充電速度、壽命上處於行業領先水平。



依託強大的產品力和技術實力,中創新航對重點客戶保持高度滲透,逐步建立了高粘性的客戶忠誠度,並主要聚焦於其A級及以上車型、首發車型或爆款車型,為該公司的長遠可持續發展及高速增長提供了堅實的保障。



中創新航的高速騰飛,證明了以劉靜瑜為首的管理層強大的經營能力。同時,管理層也在中創新航的持續成長中實現了自身價值,將個人利益與企業的發展使命融為一體。未來,中創新航將繼續堅持「超越商業,造福人類」的歷史使命,以超越商業的格局,引領構建富有生機的產業生態,創造和諧共生、綠色持續發展的美好未來,以高質量的新能源全生命週期運營成就客戶、造福全社會。





