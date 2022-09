香港董事學會加入「氣候管治行動」並設立CGI香港分部

香港, 2022年9月26日 - (亞太商訊) - 香港董事學會在董事論壇 2022上宣布加入「氣候管治行動」(Climate Governance Initiative,CGI),並設立CGI香港分部(CGI香港)。



氣候管治行動是世界經濟論壇(World Economic Forum)於2019年發起的一項全球倡議,旨在推動世界各地的董事會在業務當中應對氣候轉變的議題。CGI遵循八項原則:1. 董事會的氣候問責機制、2. 掌握主題、3. 董事會結構、4. 重大風險和機遇評估、5. 戰略整合、6. 激勵、7. 報告和披露及8. 交流。



香港董事學會榮譽會長及創會主席鄭慕智博士,大紫荊勳賢,GBS,OBE,JP 表示:「氣候風險將嚴重影響人類社會和企業環境的可持續發展,對企業生存能力和股東價值的衝擊更是難以預測。因此,應對氣候轉變是人類社會當下刻不容緩的事情。作為企業可持續發展的掌舵人,董事們更是責無旁貸,是引領氣候管治行動的關鍵人物。香港董事學會非常榮幸能加入氣候管治行動並設立CGI香港,與夥伴及協作者一同為企業董事就氣候管治提供知識和意見交流的重要平台。此外,CGI香港將致力把『應對氣候轉變』納入董事局的常規議程中。」



香港董事學會主席陶榮博士表示:「香港董事學會一直視推動企業社會責任並促進可持續發展為重要日程。能夠在創會二十五周年的重要時刻落實加入氣候管治行動,對我們來說意義深遠。它印證了學會未忘初衷,堅持引領商界為建設美好未來盡一分力,同時反映了學會多年的努力獲得國際權威組織的認同。學會將繼續以助力香港商界提升企業管治水平為己任,共同迎向更輝煌的未来。」



香港董事學會行政總裁徐尉玲博士表示:「氣候變化及可持續發展作為近年備受關注的議題,是本會眾多培訓課程中重點涵蓋的課題之一。在主辦CGI香港的新角色當中,學會將致力加強與世界各地的企業董事及專家溝通及交流,借鑑其知識和經驗,進一步提升氣候管治相關培訓的質和量。」



氣候管治行動發起後,在全球共有超過20個分部,並有超過100,000位會員。



CGI香港由董事、包括非執行董事及執行董事,以及該領域的專家所組成。



為協助應對氣候變化帶來的挑戰,CGI香港致力與董事們緊密合作,助他們增進知識、鼓勵他們採取行動並宣揚董事會在氣候管治方面的最佳常規。作為CGI香港的督導委員會主席,徐尉玲博士表示:「CGI香港旨在加強董事在氣候管治方面的意識和技巧、鼓勵他們更積極參與並將氣候因素納入董事會決策的考慮之中。董事應要了解氣候緊急情況對其機構所帶來的風險和機遇,並採取相應行動。為支持董事的氣候管治工作,CGI香港將定期策劃研討會及培訓,並製作更多資訊與各界分享。這些活動將為非執行董事、執行董事及該領域的專家提供交流的機會」。



CGI香港創會夥伴包括:

1. 德勤有限公司

2. 香港董事學會

3. 香港上海滙豐銀行有限公司

4. 香港科技大學



CGI香港顧問委員會成員包括:

1. 鄭慕智博士,大紫荊勳賢,GBS,OBE,JP

2. 陸恭蕙博士,SBS,OBE,JP

3. 陳翊庭女士

4. 周志賢先生

5. 陳秀梅女士

6. 陶榮博士



CGI香港督導委員會成員包括:

1. 主席徐尉玲博士,SBS,OBE,JP

2. 方慧思教授

3. 徐偉傑先生

4. Mohit GROVER先生

5. Victoria SHAPOVALOVA 女士

6. 戴潔瑩博士

7. 張振宇先生

8. 吳溢穎女士

9. 秘書蔡佳頴女士



請點擊[ https://www.hkiod.com/governance-structure/ ]以了解CGI香港的管治架構。



有關香港董事學會

香港董事學會為香港代表專業董事的首要組織,其宗旨是通過推廣及制定優秀企業管治的標準及支持董事專業發展,以促進企業的成功長遠發展。憑藉由來自上市公司、公營及私人公司及法定/非分配利潤組織的董事組成的廣大會員基礎,香港董事學會將繼續發展多重策略以建立良好的企業管治架構。香港董事學會採用粵語及英語經營業務,其培訓計劃則以粵語、英語及普通話進行。網址: http://www.hkiod.com。



新聞垂詢:

縱橫公共關係顧問集團有限公司

陳 練 +852 2114 4396 brenda.chan@sprg.com.hk

邱澤勤 +852 2114 4395 chak.yau@sprg.com.hk

傳真:+852 2114 4948



香港董事學會

蘇佩君 +852 2889 4988 odessa.so@hkiod.com

任綺欣 +852 2889 1414 joanne.yam@hkiod.com

傳真:+852 2889 9982





