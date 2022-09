艾美疫苗宣佈於港交所主板上市計劃

香港, 2022年9月23日 - (亞太商訊) - 按2021年批簽發量計(不包括COVID-19疫苗),中國第二大疫苗公司艾美疫苗股份有限公司(「艾美疫苗」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:06660.HK)今天宣佈於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市計劃。



艾美疫苗計劃全球發售9,714,000 H股股份(「發售股份」)(視乎超額配股權行使與否而定),其中8,742,400 H股股發售股份將作國際發售(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定),其餘971,600 H股股發售股份將作香港發售(可予調整),每股作價16.16港元。



公司股份將於2022年9月23日(星期五)上午9時正開始於香港公開發售,2022年9月28日(星期三)中午12時正截止。股份預計將於2022年10月6日(星期四)上午9時正開始於聯交所買賣,股份代號為06660.HK,每手200 H股。



高盛(亞洲)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司及麥格理資本股份有限公司為上市項目的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中銀國際亞洲有限公司、工銀國際融資有限公司、招銀國際融資有限公司、富途證券國際(香港)有限公司及老虎證券(香港)環球有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;利弗莫爾證券有限公司為聯席牽頭經辦人。



以成熟的全方位人用疫苗平台技術賦能,覆蓋整個價值鏈



艾美疫苗是中國疫苗行業的主要參與者。根據灼識諮詢的資料,於2021年,國家藥品監督管理局(「國家藥監局」)批簽發了623.8百萬劑針對26種疾病的46款疫苗(不包括COVID-19疫苗),其中艾美疫苗貢獻了7.4%,即約46百萬劑,按批簽發量計(不包括COVID-19疫苗),使艾美疫苗成為中國第二大疫苗製造企業集團,以及最大的民營疫苗公司。艾美疫苗涵蓋了從研發到製造、再到商業化的整個價值鏈。根據灼識諮詢的資料,艾美疫苗是唯一一家在全球範圍內擁有全部五種經過驗證的人用疫苗平台技術的中國疫苗企業,所擁有的平台技術包括細菌疫苗平台技術、病毒疫苗平台技術、基因工程疫苗平台技術、聯合疫苗平台技術及mRNA疫苗平台技術。在各平台下,艾美疫苗擁有至少一種獲批產品或一種處於臨床試驗申請或臨床階段的在研疫苗。集團是首批根據中國第十四個五年規劃獲授予P3實驗室建設許可的兩家中國人用疫苗公司之一。為應對當前的COVID-19疫情,艾美疫苗充分利用艾美疫苗的全譜平台技術,採用了已在獲批疫苗上得到驗證的多種技術路線來開發COVID-19在研疫苗。



艾美疫苗目前已商業化八款針對六個疾病領域的疫苗產品,其中,乙型肝炎疫苗及人用狂犬病疫苗為其市場上處於領先地位的主要商業化疫苗產品。根據灼識諮詢的資料,於2021年,按批簽發量計,艾美疫苗為全球及中國最大的乙型肝炎疫苗供應商,於中國所佔市場份額為45.4%。於2021年,艾美疫苗是全球及中國第二大人用狂犬病疫苗供應商,按批簽發量及銷售收入計,於中國市場所佔市場份額分別為18.1%及16.2%。艾美疫苗的管線中亦有22款針對13個疾病領域的在研疫苗,其中5款在研疫苗處於臨床階段。艾美疫苗全面的疫苗產品組合得益於集團四個獨立持證工廠的高品質、商業化規模產能,使艾美疫苗能夠實現多款疫苗的規模化和高品質供應。截至2022年9月16日,國家藥監局共發放45個生產許可證予33家疫苗製造商或製造集團,集團通過取得四個生產許可證,成為中國所有民營公司中最大的生產許可證持有人,總體上是第二大持有人。



力爭獲取最好的行業資源及創新技術,從而加速產品開發及商業化



為加快建立具有真正市場潛力的疫苗組合,艾美疫苗堅定地致力於獲取最好的行業資源。艾美疫苗目前擁有四個各有側重產品的獨立持證工廠。艾美疫苗於2015年至2017年期間收購榮安生物、艾美誠信、艾美康淮及艾美衛信,連同他們針對人用狂犬病、乙型肝炎、甲型肝炎、腮腺炎及腎綜合征出血熱的疫苗產品。上述收購完成後,艾美疫苗按照最新的GMP標準升級其製造基礎設施,改進製造工藝與技術以追求更高產品質量及更強的供應能力,密切遵循集團營銷策略制定及執行生產計劃,並整合供應鏈。



此外,艾美疫苗通過真實互動、富有成效的研發及製造程序,將科學技術轉化為高質量的疫苗產品。艾美疫苗在四家營運附屬公司均設立了專門的研發部門,特別注重根據各自的主導產品和製造專業開發疫苗新品種。此外,艾美疫苗的三家研究機構之一艾美探索者,專注於為四家運營附屬公司提供技術支持,著重研究早期階段及尖端技術。跨職能、跨實體的合作使艾美疫苗能夠從項目伊始就考慮生物屬性和健全的工程及製造原則,大大提高了研發成功率和疫苗交付效率。艾美疫苗實現了疫苗研發和製造的增進協同作用。一方面,艾美疫苗擁有可供使用的商業化規模生產設施,以開發各種在研疫苗。另一方面,各種在研產品的密集測試和擴大生產也迅速完善和改進工藝技術、生產設施以及生產團隊的生產力及綜合技能。此種合作發展路徑及公司文化使艾美疫苗能夠在不同的開發階段製成22種在研疫苗。



研發進度領先的mRNA COVID-19疫苗,有望捕捉大量市場機遇



持續蔓延的COVID-19疫情於全球及中國創造了巨大且可持續的疫苗市場。為抓住此巨大且未飽和的疫苗市場機遇,艾美疫苗目前正在基於mRNA技術平台開發COVID-19在研疫苗,並已推進到III期臨床試驗。根據灼識諮詢的資料,截至2022年9月16日,中國並無獲批的mRNA COVID-19疫苗,六家中國疫苗開發商正於中國或海外對彼等各自的mRNA COVID-19在研疫苗進行臨床試驗,其中兩家(包括艾美疫苗)已進入III期臨床試驗。因此,艾美疫苗的mRNA在研疫苗有望成為中國首批獲批的少數疫苗之一。此外,艾美疫苗的mRNA疫苗中試生產設施亦是中國首批達到GMP標準的生產設施之一。另外,就針對變異毒株的在研疫苗而言,艾美疫苗已經成功在臨床前研究中研發並生產出針對不同變異毒株(包括Omicron變異毒株)的試驗疫苗。艾美疫苗計劃首先於2023年第二季度獲得藥品註冊證書批准及╱或推出mRNA疫苗,以滿足迫切的短期市場需求。就更長遠的未來而言,艾美疫苗計劃推出廣譜重組腺病毒載體疫苗,其不僅對COVID-19變體有效,而且對其他冠狀病毒的風險也有效。



管線強大,包括在市場上處於領先地位的疫苗產品及具有巨大市場規模的在研疫苗



截至2022年9月16日,艾美疫苗擁有針對六種可通過疫苗預防的傳染病的八種疫苗產品及針對13種主要可通過疫苗預防的傳染病的22種在研疫苗。根據灼識諮詢的資料,按2021年全球銷售額(合計1,019億美元)計,艾美疫苗的疫苗產品組合及在研疫苗囊括世界排名前十的所有疫苗產品。



在疫苗產品中,乙型肝炎疫苗和人用狂犬病疫苗是艾美疫苗的主要商業化產品,是公司的主要收益來源,並各自在相應中國疫苗市場均處於領先地位,除上述兩款市場領先的主要商業化疫苗外,艾美疫苗亦有針對甲型肝炎、腦膜炎球菌病、腮腺炎及腎綜合征出血熱的其他疫苗產品,使艾美疫苗的產品組合及收入來源多樣化。



在在研疫苗中,於艾美疫苗針對13個疾病領域的22種在研疫苗管線中,有5款在研疫苗處於臨床階段。艾美疫苗計劃於2023年末提交超過10項臨床試驗申請,以將多個正在準備臨床試驗申請及臨床前的在研產品推進到臨床試驗階段。基於這條穩健的產品管線,艾美疫苗預計將於2023年至2025年間每年均可獲得藥品註冊證書批准及╱或推出新疫苗產品,並於2026年及之後推出其他12款新產品,憑藉保持多元化的產品組合,為艾美疫苗的業務帶來可持續的新增長動力。



以全面的經驗證人用疫苗平台技術鞏固強大的研發實力,擁有成熟的質量管理的大規模製造能力



艾美疫苗是唯一一家在全球範圍內擁有全部五種經過驗證的人用疫苗平台技術的中國疫苗公司,即細菌疫苗技術、病毒疫苗技術、基因工程疫苗技術、聯合疫苗技術及mRNA疫苗技術。截至2022年9月16日,艾美疫苗經營榮安生物、艾美誠信、艾美康淮及艾美衛信的四個獨立持證工廠,設計年產能分別為25.0百萬劑、45.0百萬劑、5.3百萬劑及16.0百萬劑,合計91.3百萬劑。每個持證工廠負責生產一種或多種特定類型的疫苗,而這些疫苗的生產工藝和技術各不相同。根據灼識諮詢的資料,疫苗質量和安全屬性高度依賴生產工藝及技術,這需要時間積累,且難以複製或轉變。此外,中國一般禁止疫苗公司將生產外包予CMO。因此,艾美疫苗的四個獨立持證工廠為艾美疫苗打造了極具競爭力的優勢。通過豐富的實踐經驗、工藝知識以及各類疫苗產品的大規模生產能力,這四個工廠令艾美疫苗迅速應對不斷增長的商業需求並縮短疫苗開發週期。



艾美疫苗於疫苗的研究、開發及製造過程中建立全面質量管理,將保持始終如一的高質量作為集團的首要任務。根據灼識諮詢的資料,艾美疫苗旗下所有四家持證工廠在中國食品藥品檢定研究院(「中檢院」)的疫苗批簽發審核中均保持100%的通過率,高於行業平均水平。艾美疫苗是過去五年唯一一家在中檢院批簽發審核中通過率達100%的人用狂犬病疫苗生產商,且艾美疫苗的10μgHBsAg/0.5ml重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母)自上市15年以來,一直在批簽發審核中保持100%通過率。



廣泛的銷售網絡及經驗豐富的高效商業化團隊



艾美疫苗的銷售及營銷職能集中、專業並以市場為導向。艾美疫苗的內部銷售及營銷團隊,由逾100名平均擁有10年以上藥品或疫苗銷售經驗的成員組成。艾美疫苗的核心商業領導團隊平均擁有12年在領先跨國製藥公司的疫苗商業化經驗,並在營銷國際重磅疫苗(包括全球首款人乳頭瘤病毒疫苗、脊髓灰質炎滅活疫苗及DTaP-IPV-Hib)方面擁有出色往績。艾美疫苗在集團層面鞏固優質資源並將其一體化,而非分散到四家運營附屬公司,從而實現較高的成本效益(尤其是團隊建設和管理方面)。通過銷售及營銷集中化,艾美疫苗已為產品建立有效的銷售渠道及獲得疾控中心的高度認可,推動艾美疫苗交叉銷售現有疫苗產品並迅速增加疫苗產品銷量。截至2022年9月16日,艾美疫苗的疫苗產品銷往中國全部31個省、直轄市及自治區,涵蓋所有省級疾控中心及超過2,000個縣級疾控中心。



富有遠見的創始人獲得經驗豐富的執行團隊及行業領先的科學家的鼎力支持



艾美疫苗的核心管理團隊由一群經驗豐富、擁有良好往績及成熟執行能力的疫苗行業專業人士組成。關鍵高級管理層成員的行業經驗、管理專長、專業知識及貢獻對艾美疫苗的成功至關重要。艾美疫苗擁有頂尖科學家加入集團或與集團合作,以支持艾美疫苗的疫苗開發和製造。在集團內,艾美疫苗已建立集團層面的疫苗專家小組。此外,在集團外,艾美疫苗成立了由中國疫苗行業知名科學家組成的科學顧問委員會,就艾美疫苗的研發方向提供意見和建議。該等科學家已經並將繼續共同在艾美疫苗的疫苗開發和生產過程中培育彼等科學洞察力、深厚的行業知識和豐富的經驗,並幫助集團塑造專注、質量領先及以市場為導向的文化。



疫苗一直是公共衛生科學中最重要的創新之一,現時中國所有年齡組對優質疫苗的需求不斷提高。包括新冠疫苗市場在內,預計整個中國疫苗市場將從2021年的人民幣3,036億元增至2030年的人民幣4,314億元。憑藉艾美疫苗強大的研發實力及的大規模製造能力,為抓住中國巨大且未飽和的疫苗市場所帶來的機遇,集團計劃於未來推進在研疫苗的研發及持續豐富疫苗研發管線、建設新生產設施以擴大新疫苗產品的產能,及進一步投資銷售及營銷。展望未來,艾美疫苗將繼續通過多元化的產品組合,實現『製造良心疫苗,健康天下蒼生』的使命,致力成為全球疫苗行業的領軍者。



