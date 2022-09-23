2022年中國財產再保險市場研討會召開

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|Friday, 23 September 2022, 15:13 HKT/SGT
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香港, 2022年9月23日 - (亞太商訊) - 9月22日，2022年中國財產再保險市場研討會在雲南召開。根據中再產險的市場觀察，2022年中國財產保險行業實現觸底反彈，保費增速接近歷史複合增速，非車險業務保持快速增長，佔比首次超過五成，財產保險行業承保利潤率和利潤額均達到近年同期高點；償二代二期規則實施，更多市場主體償付能力承壓，財產險公司分出保費增速高於原保險市場增速，再保險市場需求呈整體增長趨勢。
中再產險認為，國內市場方面，行業景氣度回升，保費增速已恢復至新冠肺炎疫情之前，市場展現出強大韌性，超六成市場主體實現業務增長，超七成實現經營盈利；險種方面，車險、農險、健康險保費增量佔比超過八成，農險、健康險高速增長，為行業提供巨大增長動能。近年來，極端天氣頻發，自然災害損失呈逐年上升趨勢，2022年上半年自然災害直接經濟損失較前三年均值上升34%；綠色產業、房地產行業、公共安全等領域的風險事故顯著增加，亟待市場主體審視相關風險。風險環境進一步複雜，國內再保市場將保持穩中趨嚴態勢。
中再產險指出，國際市場方面，2022年，國際非壽險市場規模持續增長，增速創近十年新高；國際再保險市場費率走硬態勢持續，轉分費率上漲趨勢明顯。全球再保險市場供給下降，疊加巨災損失、俄烏衝突和全球通貨膨脹等國際市場經營承壓因素影響，全球財產險巨災費率和再保險費率呈現持續上漲勢頭。
中再集團副總裁朱曉雲在會上表示，中再集團將堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，保持戰略定力，堅持“穩中求進、價值提升”主基調和“穩增長、調結構、控風險、增效益”經營方針，以價值成長、均衡發展為導向，把握戰略機遇新內涵，增強產品創新驅動力，深化保險供給側結構性改革，為行業穩健發展和同業公司協同發展提供更多“中再價值”，讓保險更保險。
中再產險總經理張仁江稱，中再產險將切實發揮再保險的專業優勢，將自身發展融入國家大局，與各保險行業主體共同服務國家戰略，助穩經濟大盤，支持實體經濟發展，提供風險保障，展現行業服務國計民生的責任擔當。
話題 Press release summary
部門 金融, 业务, 替代能源, Banking & Insurance
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