中創新航宣佈全球發售 於中國第三方動力電池企業排名第二

香港, 2022年9月23日 - (亞太商訊) - 9月23日,中創新航科技股份有限公司(「中創新航」或「公司」,3931.HK)開啟全球招股,招股時間為9月23日至9月28日,最高發售價每股H股51港元。華泰國際為獨家保薦人。



招股書資料顯示,中創新航是領先的新能源科技企業,主要從事動力電池及儲能系統產品的設計、研發、生產及銷售,近年來穩居行業頭部地位。根據弗若斯特沙利文,截至2022年3月31日止三個月,中創新航在中國動力電池企業中及中國第三方動力電池企業中排名第三及第二,在全球動力電池企業中排名第六。



全面自主研發開疆擴土 創新中心引領行業發展



先進的研發能力,是中創新航發展成為領先動力電池企業的基礎。該公司是為數不多的具備全面自主研發能力及能夠單獨完成動力電池生產的動力電池企業之一,以創新能力為支撐,開發出一系列先進技術以應用於公司的首創產品。



三大核心產品中,高電壓三元電池具有高能量密度、長壽命及優異安全性的特點,成為乘用車的最佳電池系統解決方案之一,並實現大規模裝機;「彈匣」電池率先在行業內通過三元電池系統的針刺不起火試驗,大幅提升三元電池系統的熱安全水準,並獲得良好的應用;「One-stop」電池其具有新開發的極簡結構,在能量密度、安全性以及經濟性方面具有領先優勢,並獲得行業高度關注,也是行業首創產品。



根據弗若斯特沙利文,中創新航是少數擁有全方位自主研發能力並能獨立完成動力電池生產的動力電池企業之一。以技術持續創新為驅動,公司打造出具有影響力的動力電池創新平台,而通過該平台開發的產品已獲全球行業參與者採用,該平台由先進材料、先進電池、先進仿真與測試、智能製造、電池循環技術及數字化六個主要部分組成。公司為行業健康發展作出貢獻,積極參與國家及行業相關標準制定,主持或參與制定國家標準6項、行業標準13項及團體標準14項。



行業領先的規模化運營能力 戰略協同、高度互信的產業夥伴



通過理解高效運營的深層邏輯,中創新航造就了一隻優秀的運營管理團隊,掌握了規模化運營的能力。這是以客戶為導向、實現整體價值的最大化為前提,打造高效、協同、扁平化的液態組織架構,構建了交付計劃一體化、成本管控一體化的管理模式,保障了各項業務流程的高效、順暢,提升了客戶的滿意度。



在產品及產線的建設、迭代和規模化運營過程中,中創新航培養了一批理解產品質量並且能夠將工程技術和化學體系有機融合的複合型技術人員,鍛造了人才儲備充沛的生產團隊。規模化運營和持續穩定供應優質產品的能力,為該公司滿足終端客戶對所需數量的嚴格要求提供了保障。



赴港IPO,不僅意味著中創新航將正式登陸資本市場,成為港股第一家動力電池企業,也意味著公司將能夠通過更加多元化的融資渠道賦能公司長期競爭優勢,從而充分把握新能源行業蓬勃發展的市場機遇,進一步推進其全域技術領先戰略和規模化戰略,為全球能源安全及變革而不懈努力。



