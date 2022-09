Friday, 23 September 2022, 14:39 HKT/SGT Share: 市場拓展加速 中創新航持續引領行業發展

香港, 2022年9月23日 - (亞太商訊) - 近年來,新能源汽車板塊成為資本市場上關注的熱點,各細分板塊的龍頭公司均創造了不俗的市場表現。與此同時,未上市新能源公司爭相準備上市,期望在市場競爭中搶佔先機。



9月23日,中國動力電池領域的領先企業中創新航科技股份有限公司(簡稱「中創新航」或「公司」,3931.HK),開啟港股招股,預期10月6日於港交所主板掛牌。



以客戶為導向產品力備受市場認可 客戶覆蓋範圍有效拓寬



中創新航以客戶為導向,堅持將好的產品及時交付給客戶、成就客戶,用優秀的產品力贏得市場、贏得客戶。



憑藉持續領先的技術創新能力和規模化智能製造實力,中創新航與廣汽、小鵬、長安、零跑、吉利、合創、東風、本田、上汽通用五菱、奇瑞、瑞馳、東風小康等主要主機廠商建立了深厚的戰略合作夥伴關係。同時,中創新航還在持續擴大客戶覆蓋範圍,近期大賣的電動版Smart,公司就是其動力電池主要供應商。根據公開信息,中創新航即將為蔚來汽車量產交付產品。



據瞭解,新能源車製造商和動力電池供應商之間開展緊密合作,雙方致力於建立穩固的供應關係,此為行業常態。如寧德時代,該公司最大客戶占其2015年年銷售額的約45%,前五大客戶占其2015年年銷售額的82.6%。市場上多家其他動力電池廠商也存在這種情況。中創新航過去由於產能有限,通過實施大客戶戰略進行業務聚焦,與廣汽等大客戶保持了非常穩定的合作供應。但隨著產能的逐步釋放,中創新航正在順利開拓更多新客戶,比如小鵬汽車、零跑汽車於2021年引入中創新航作為主力供應商,並且迅速垂直起量。



2021年,來自小鵬汽車與零跑汽車的收入分別占中創新航總收入的7.9%以及4.3%。2022年一季度,該比例已上升至27.4%及12.1%,顯示出中創新航對造車新勢力極為迅速的供應滲透能力。而同期,在對廣汽的銷量同比和環比均大幅增加的情況下,中創新航對廣汽的銷售額占中創新航整體收入的比例已經從2021年的51.9%降至31.0%,顯示出中創新航的客戶結構呈現出更加多元化的趨勢。



市場需求高位運行 發展勢頭迅猛行業頭部地位穩固



新能源汽車已成為汽車行業全球發展大勢所趨。根據弗若斯特沙利文資料,2021-2026年間,全球新能源乘用車的銷量預計從620.1萬輛增長至2,287.2萬輛,年複合增長率達24.3%



受益於全球新能源車市場的增長,動力電池市場需求將維持高位。弗若斯特沙利文預計全球動力電池裝機量將在2022年至2026年間以33.8%的複合年增長率增長,並於2026年達到1,386.7GWh。其中,中國動力電池裝機量預計於2026年將達到762.0GWh,2022年至2026年的複合年增長率將為34.9%。



基於新能源產業的廣闊市場前景,中創新航踏准市場節奏快速拓展產業佈局,建立了規模化的運營體系逐步擴大其市場規模,不斷鞏固其在動力電池行業的領先地位。2019年至2021年間,中創新航成為中國前十大動力電池企業中唯一一家每年同比增長率超過100%的企業。按2022年一季度裝機量計,中創新航在中國第三方動力電池公司中保持排名第二,在全球電池公司中排名也升至第六名。



新能源汽車的時代才剛剛開始,中創新航以客戶為導向,不斷向前探索新的技術創新,產品力持續優化,客戶範圍持續擴大,市場地位穩步提升。未來,中創新航也將繼續堅持創新驅動,引領新能源行業的進步與發展。



