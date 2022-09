麥迪衛康公佈2022年中期業績

香港, 2022年9月23日 - (亞太商訊) - 中國領先的數字化醫療服務解決方案市場提供商——麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司(「麥迪衛康」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」) (股份代號:2159),公佈其截至2022年6月30日止六個月(「報告期」或「2022 年上半年」) 未經審計之中期業績。



2022年上半年因疫情嚴重,多省份連續封城,導致麥迪衛康在收入等方面錄得不同程度收窄。2022年上半年,麥迪衛康收入同比收窄約49.2%至約人民幣172.5百萬元,毛利為約人民幣17.3百萬元。 報告期內,集團收入主要產生自醫學會議服務、營銷戰略和諮詢服務,以及患者教育及自測服務等。



持續拓展醫療數字營銷解決方案及互聯網醫療平台 致力打造數字化升級



疫情之下,經濟環境雖面臨着巨大挑戰,但麥迪衛康始終堅持持續擴展及鞏固其綜合醫療營銷解決方案,拓展互聯網醫療平台服務,進行數字化升級。報告期內,醫學會議服務仍是主要收入來源,錄得收入達約人民幣111.3百萬元,佔總收入64.5%。麥迪衛康已推出醫會+App,方便醫學組織及醫藥公司提交現場會議請求及監察會議進行,以加強集團的會議管理能力。營銷戰略和諮詢服務方面,集團通過該服務協助醫藥公司制定及實施有效的業務戰略,提高其在醫生中的品牌及產品知名度。報告期內,營銷戰略和諮詢服務收入達約人民幣41.3百萬元,佔總收入23.9%。患者教育及自測服務以及CRO服務則分別錄得收入達約人民幣14.3百萬元及人民幣3.7百萬元,佔總收入8.3%及 2.1%。



截止至2022年6月份, 集團研發迭代了多個醫療數字營銷平台及產品,為客戶提供了定制化的醫療數字營銷解決方案,其中包括長頸鹿智慧醫學平台、數字化患者管理平台、E大會、長頸鹿直播、 鹿課、E創、E洞察等產品。截止至2022年6月30日,數字平台的醫生註冊用戶達384,965人,線上醫生教育活動46,518場、線上患者教育活動25,687場,綫上直播場次4,855場、視頻數量6,319條、瀏覽量 1,086,328人。



同時, 麥迪衛康持續致力於互聯網醫療平台的建設和拓展,以滿足醫療行業各持份者(醫院、醫生、藥械企業等) 日益增長的需求, 集團互聯網醫療平台持續為醫生及患者提供優質的線上醫療服務解決方案,並大力開拓慢性病患者院外數字化管理產品與服務。截止2022年6月30日,醫生註冊用戶數達約45,244人,同比增長69.9%,患者用戶數達約200,545人,同比增長321.2%。另外由於互聯網醫院平台購買處方藥物的活躍患者用戶人數增加,截至2022年6月30日止六個月,互聯網醫院服務的收入同比穩步增長5.6%至1.9百萬元。



持續升級數字化業務 抓住增長機遇 創造更大價值



展望未來,麥迪衛康將持續提升其數字營銷業務規模,利用內外部優勢及資源,更多地聚焦於醫療市場數字營銷客戶拓展,同時持續致力於建設以醫生和患者為中心的精準觸達的數字化平台,利用線下線上聯動的數字化整合營銷體系為客戶提供綜合性數字化、智能化營銷解決方案,打造全流程數字運營閉環。集團亦將不斷升級其互聯網醫療平台建設,並探索人工智能技術的應用,構建從院內到院外的閉環商業模式。另外,麥迪衛康也將借助有利的衛生健康政策環境及自身資源優勢,繼續優化產品與服務,保持傳統心腦血管專病領域專業醫學和營銷服務收入增長,並著重拓展腫瘤及慢性腎病領域業務,增加內資企業客戶的覆蓋。



集團將繼續保持在傳統優勢治療領域的業務規模,並勇於創新,抓住醫療數字營銷及互聯網醫療需求快速增長的機遇穩扎穩打,在集團高效運營下積極創造利潤的同時,不斷開拓和發展業務的模式與規模,為更多客戶、醫生和患者創造更大價值。



