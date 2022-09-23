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Thursday, 22 September 2022, 20:06 HKT/SGT
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興業銀行數字人民幣錢包正式上線

香港, 2022年9月22日 - (亞太商訊)  - 經過前期緊鑼密鼓籌備，2022年8月30日，興業銀行數字人民幣錢包正式上線，標誌著興業銀行實現了從數字人民幣合作銀行到運營機構的角色轉變。

“僅憑手機號即可開立興業銀行數字人民幣錢包，我剛用碰一碰的方式完成了支付，真是太方便了。”第一個開通興業銀行數字人民幣錢包的嚴先生驚喜地說。

今年，興業銀行獲批成為第10家數字人民幣運營機構。在人民銀行指導下，興業銀行以“安全、便捷、高效、開放、共用”為目標，高標準、嚴要求、全自主地開展數字人民幣研發建設工作，充分運用雲原生、分散式架構等先進技術，打造適應數字化時代和新發展格局的金融基礎設施。

新上線的興業銀行數字人民幣錢包可支援錢包開立、綁卡、充錢、轉錢、收付、查詢、隨用隨充等主流功能。用戶通過手機在安卓應用市場或蘋果商店搜索下載“數字人民幣APP（試點版）”，完成新用戶註冊，在個人頁選擇“興業銀行”，通過手機號驗證，即可開通興業銀行數字人民幣錢包，無興業銀行卡的用戶也可開通。

興業銀行相關負責人表示，該行將以數字人民幣錢包的上線為契機，打造更多特色場景和商業模式，不斷延伸服務觸角，推進數字人民幣試點工作擴面增量，為實體經濟和廣大人民群眾提供更加便捷安全的數字人民幣服務，努力建設成為市場領先的數字人民幣運營機構。

話題 Press release summary

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