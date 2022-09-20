Monday, 19 September 2022, 17:48 HKT/SGT Share: 天津銀行2022年上半年業績回升明顯 中期淨利同比增11.8%

香港, 2022年9月19日 - (亞太商訊) - 2022年8月31日，天津銀行（1578.HK）於香港聯交所發佈2022年中期業績公告。報告期內，天津銀行經營業績整體向好，今年上半年，該行實現淨利潤人民幣30.3億元，同比增長11.8%；ROA和ROE為0.82%及10.26%，同比分別提升0.04個和0.48個百分點。



報告期內，天津銀行主動落實減費讓利相關政策，合理讓利實體經濟，實現營業收入78.4億元，同比有所下降。對此，天津銀行表示，主要是由於該行響應國務院穩住經濟相關政策要求，加大對中小、小微、普惠客戶的讓利力度，客戶貸款及墊款平均收益率下降0.43個百分點；同時按照監管要求，主動壓降資產管理計劃、信託計劃等非標準化債權投資，投資證券及其他金融資產平均收益率下降0.47個百分點。天津銀行在減費讓利的情況下，還能實現淨利的回升，主要是因為成本的良好控制。



截至報告期末，天津銀行不良貸款餘額人民幣78.4億元，較年初下降2.5%，不良貸款率2.28%，較年初下降0.13個百分點。撥備覆蓋率154.96%、資本充足率13.00%，持續滿足監管要求。



資產負債規模穩健增長

截至報告期末，天津銀行資產總額人民幣7,505.6億元，較上年末增長4.3%。以「四個一批」客戶分層管理和「四位一體」服務模式為抓手，加大對國家重大戰略、區域重點項目、綠色發展、科技創新、鄉村振興等領域的支持力度，各項貸款餘額人民幣3,363.3億元，較上年末增長3.6%，債券投資餘額人民幣2,237.2億元，較上年末增長6.6%。負債來源進一步拓寬，負債總額人民幣6,901.0億元，較上年末增長4.2%，個人財富管理、企業財資管理、「智慧小二」場景生態圈持續賦能，客戶存款餘額人民幣3,945.6億元，較上年末增長3.2%。



為踐行「京津冀主流銀行」定位，截至報告期末，天津銀行京津冀區域貸款餘額達人民幣2,166.7億元，較上年末增長11.2%；累計主承銷京津冀地區企業信用類債券381.9億元，其中主承銷天津地區企業信用類債券269.88億元，位列天津市場首位；主承銷全國首單京津冀科技創新資產支持票據（高成長債），募集資金全部用於京津冀地區9家國家級專精特新「小巨人」、國家高新技術企業、國家企業技術中心等科技創新企業。



為響應天津「製造業立市」戰略，天津銀行豐富金融產品支持重點產業鏈發展，供應鏈金融業務累計投放41.19億元，同比增長99.27%，E鏈保理業務投放14.8億元，同比增長549.12%。



與此同時，天津銀行加大綠色信貸投放力度，綠色信貸餘額人民幣134.37億元，較年初增長13.68億元，增幅11.33%；與中債金融估值中心聯合發佈全國首支ESG主題京津冀區域信用債指數「中債-天津銀行京津冀ESG主題精選信用債指數」，在2022年二季度全國城農商行綠色債務融資工具投資排行榜中位列第2位。



穩住經濟大盤貢獻金融力量

為支持地方經濟穩定運行，天津銀行還制定《天津銀行貫徹穩住經濟一攬子政策措施實施方案》。天津銀行獨家打造的「智慧小二」服務平台被天津市政府列為2022年助企紓困支持市場主體發展15條和穩經濟35條一攬子措施。報告期末，「智慧小二」服務平台累計入網商戶達45.6萬戶，其中天津地區近26萬戶，占天津地區註冊小微企業和個體工商戶的37%，並在持續增長。截至目前，該平台每天為這些企業提供便利結算350萬筆左右，每天為這些企業代付結算資金約人民幣3億元，已經向平台上6.98萬戶小微企業和個體工商戶發放隨借隨還優惠信用貸款13.4萬筆，金額共計人民幣34.76億元，年利率低至3.95%，為解決小微企業融資難融資貴問題提供了天津銀行方案。



此外，天津銀行還充分利用金融科技，將小微線上自營貸款作為普惠小微業務、涉農業務的重要發力點，該行監管口徑下單戶授信1000萬元及以下小微企業貸款餘額為人民幣275.9億元，較上年末增加11.75%，單戶授信1000萬元及以下涉農貸款餘額達人民幣38.56億元，較上年末增長17.51%。為做好金融紓困政策傳導，天津銀行上半年累計投放符合再貸款政策的民營、小微貸款人民幣130.65億元，同比增幅87.1%；完成再貼現人民幣33.01億元，其中支持民營、小微企業票據約人民幣31.32億元，同比增幅0.7%，扎扎實實用行動「穩住經濟大盤」。



在服務市民方面，天津銀行推動社保卡「四卡合一」服務升級，推出敬老主題借記卡「怡年卡」，推進儲蓄存款產品分層，個人綜合金融資產（AUM）達人民幣2,056.47億元，較上年末增長4.75%，個人存款規模人民幣1,227.8億元，較上年末增長14.6%。制定「新市民」金融服務方案，從創業就業、安居需求、醫療保障等方面提供金融支持，相關信貸業務餘額達人民幣19.8億元。





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