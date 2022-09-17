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來源 GF Securities 廣發証券被納入恒生可持續發展企業指數系列成份股

香港, 2022年9月16日 - (亞太商訊) - 近日，恒生指數有限公司發佈恒生指數系列最新檢審結果，廣發証券（000776.SZ，1776.HK）憑藉在ESG（環境、社會及治理）方面的卓越表現，被納入恒生可持續發展企業指數系列（具體包括恒生A股可持續發展企業指數、恒生內地及香港可持續發展企業指數、恒生A股可持續發展企業基準指數三大指數）的成份股，成為該指數成份股中為數不多的同時被納入三大指數的券商機構之一，自2022年9月5日起正式生效。



可持續發展戰略已成為國際共識，社會各界對企業可持續發展及ESG的關注度也越來越高，全球可持續發展投資不斷上升。恒生可持續發展企業指數系列主要評判企業可持續發展方面的表現，每年審核一次；成份股則是在企業可持續發展方面有傑出表現的上市公司，該指數已經成為資本市場重要的可持續發展企業指數之一。廣發証券成為該指數系列的成份股，反映公司在環境、社會及企業管治等範疇獲得權威指數編制機構認可。



根據恒生指數有限公司披露，成份股挑選程式嚴謹，過程中參考由獨立的專業評審機構香港品質保證局按照其設計之可持續發展評級框架而進行的可持續發展評級結果。此舉令恒生可持續發展企業指數系列達致客觀、可靠及具高投資性，為企業可持續發展主題之指數基金提供一系列優質基準。恒生可持續發展企業指數及基準指數包含在企業可持續發展方面表現最卓越的香港上市公司；恒生A股可持續發展企業指數及基準指數則包含在企業可持續發展方面表現最卓越的內地上市公司；恒生內地及香港可持續發展企業指數為一項跨市場指數，涵蓋香港及內地企業可持續發展方面的領導者。



作為首批加入中國企業ESG發展聯盟的金融機構，廣發証券將綠色經營理念貫徹於經營管理全過程，促進公司與環境、社會共同可持續發展。在ESG責任投資理念方面，投資碳中和債券、疫情防控債券、扶貧相關債券和小微企業專項金融債券，以優秀的專業素養和靈活高效的服務能力，為實體經濟輸送金融「活水」；在節能環保方面，組織開展能耗精細化管理和技術改造，節能減排等環境績效取得顯著改善；在鄉村振興公益方面，持續鞏固拓展「一司一縣」結對幫扶，開展助學、助老、助殘、助醫、助困等公益行動，圓滿完成海南省三個國家級貧困縣和天井崗村結對幫扶工作，與聯合國糧農組織、農業農村部共同合作推進「聯合國可持續發展示範村」農業產業發展項目，設立廣發証券社會公益基金會持續深耕助學興教。



廣發証券聚焦「碳達峰、碳中和」目標，服務實體經濟高品質發展，助力綠色低碳產業建設，持續提升ESG（環境、社會及管治）治理水準，深度參與鄉村振興和促進共同富裕工作，切實做到公司經濟效益與社會效益、自身發展與社會發展相互協調，以實際行動履行金融機構的企業社會責任。2021年，廣發証券實現社會貢獻價值291.15億元，每股社會貢獻值4.74元，全年貢獻國家稅收總額54.23億元。





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