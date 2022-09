Tuesday, 6 September 2022, 16:26 HKT/SGT Share: 巴西出口投資促進局與阿里巴巴簽署諒解備忘錄 攜手推動跨境電子貿易 助力巴西出口發展

香港, 2022年9月6日 - (亞太商訊) - 巴西出口投資促進局(ApexBrasil)於2022年9月3日的中國國際服務貿易會期間,與阿里巴巴集團就跨境電商平台的深化合作舉行諒解備忘錄簽字儀式。雙方在合作諒解備忘錄的框架下擴大合作,加強巴西企業對電子商務、跨境貿易和數字化轉型的了解,加速深化數字化跨境貿易,進一步通過電子商務為巴西產品出口到亞洲和全球市場創造更多機會。



在合作諒解備忘錄的框架下,阿里巴巴國際站上開設「巴西製造(Made in Brazil)」專屬國家館,當中將結合平台熱銷行業以及巴西製造的本地特色,篩選出當地100家有電商經驗的企業,由ApexBrasil提供補貼,獲得扶持入駐的機會。阿里巴巴國際站則提供運營方面的專屬服務,以及定制化巴西出口的B2B分銷服務。此外,為助力巴西培養數字經濟人才,支援和培育當地電子商務生態的發展,ApexBrasil與阿里巴巴達成意向,將在巴西共同推進數字經濟培訓項目,旨在提高巴西企業家、專業人士和學生群體在數字經貿等領域的相關能力,為未來行業發展奠定穩固基礎。



2021年巴西電商銷售增長35%,其中巴西商家通過阿里巴巴旗下電商平台在中國的銷售額達到2.53億美元,食品類尤為受中國消費者青睞。ApexBrasil與阿里巴巴建立了密切合作,除了共同助力巴西企業銷往全球外,亦借此提升巴西商家對中國市場的了解和認識中國市場的機會,深化其與阿里巴巴旗下零售渠道的合作。在ApexBrasil持續幫助巴西中小企業加速數字化和國際化的支持下,巴西企業對於進駐阿里巴巴旗下電商平台充滿熱情,自2021年起,ApexBrasil通過「電商平台加速項目」觸及到370家巴西企業對於使用阿里巴巴國際站銷售產品感興趣。



ApexBrasil與阿里巴巴過往的持續合作催化了豐碩成果,今年6月開始,巴西商家與阿里巴巴進一步開啟了一般貿易進口合作項目,成功促成2家重點商家合作意向,包括巴西精品咖啡SANTA MONIKA,巴西知名果汁品牌NATRUAL ONE,兩家意向合同簽批預計9月份完成,10月份將實現首單下達,並與阿里巴巴集團的線上線下分銷平台共同合作,釋放巴西優質商品在中國市場的潛力。



巴西出口投資促進局業務總監Lucas Fiuza表示:「ApexBrasil一直致力於促進國際電子商務的發展,幫助巴西企業通過國際電子商務實現出口。值此之際,我想重點強調與阿里巴巴國際站現已啟動的合作項目,巴西企業可以通過使用這一國際電商平台出口商品。我希望向關注我們的公司傳達一個訊息:巴西是您發展業務的絕佳之地,巴西出口投資促進局是幫您尋找商機的最佳夥伴。廣闊天地,機遇巴西。」





