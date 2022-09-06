Tuesday, 6 September 2022, 07:00 HKT/SGT Share:

來源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech參加2022年ESMO大會 - 新數據顯示亞太地區的腫瘤學試驗增長100% 在409號展位與團隊會面

澳大利亞悉尼, 2022年9月6日 - (亞太商訊) - 亞太地區領先的生物技術臨床研究機構 Novotech 將參加 2022 年 ESMO 大會，新數據顯示亞太地區的腫瘤學試驗在 2017 年至 2021 年期間實現了 100% 的增長，並為全球免疫腫瘤學臨床開發的三分之一以上做出了貢獻藥物。



Novotech 在亞太地區和美國擁有豐富的臨床研究機構運營經驗，為早期至晚期生物技術臨床研究提供獨特且無與倫比的服務套件。



GlobalData 為 Novoteoch 編制的臨床數據還發現：“到 2021 年底，40% 的主動免疫腫瘤臨床試驗至少涉及亞太地區的一個地點，其中大部分試驗在中國進行，其次是澳大利亞、韓國、日本和台灣。在亞太地區，2017-2021 年間，腫瘤學試驗的比例翻了一番。在中國，腫瘤學試驗的增長與癌症發病率的顯著增加、國內公司開發創新產品、專注於免疫腫瘤學以及細胞治療的領先地位有關。”



在此處下載報告：

免疫腫瘤學 – 亞太地區 – 臨床試驗概況

https://novotech-cro.com/whitepapers/immuno-oncology-asia-pacific-clinical-trial-landscape

與美國和歐盟5國相比，亞太地區臨床試驗的演變

https://novotech-cro.com/whitepapers/evolution-clinical-trials-asia-pacific-region-compared-us-and-eu5



據 Novotech 全球臨床服務副總裁 Yooni Kim 所說：“亞太地區以其龐大的患者群體、競爭力較弱的臨床試驗環境和世界級的 KOL 為加快臨床試驗提供了一個令人信服的解決方案，此外，監管改革加快了審批流程。Novotech 的服務交付模式是根據生物技術客戶的需求量身定制的。我們的本地團隊擁有卓越的現場和研究人員訪問權限，我們的項目管理方法強調解決問題、所有權和靈活性，我們對數據和技術的投資確保客戶能夠實時訪問試驗績效。此外，亞太地區和美國經驗豐富的 CRO 業務為早期至晚期生物技術臨床研究提供了一套獨特且無與倫比的服務。”



Novotech 最近被評為全球領先的 CRO 中的前 10 名 CRO，並在過去 3 年中籤署了 45 份領先的網站合作協議。



關於Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亞太地區及美國領先的生物技術專家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，擁有綜合實驗室和 I 期設施，提供藥物開發諮詢和臨床開發服務。它有助於在所有試驗階段和廣泛的治療領域成功進行大約 4,000 項臨床試驗。 Novotech具有明顯優勢，可以為在亞洲及美國進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact



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