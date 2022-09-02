Friday, 2 September 2022, 13:40 HKT/SGT Share: 百奧賽圖今日登陸港交所 硬核技術打通新藥研發全鏈條

香港, 2022年9月2日 - (亞太商訊) - 近年來，隨著人口老齡化程度加深及慢性病人數的不斷增長，社會對醫療保健的需求不斷增加，在中國政府鼓勵創新的系列政策支持下，底层创新生物医药领域已成為資本市場公認的風口。



今日，作為臨床階段生物技術及臨床前研究服務創收公司，百奧賽圖正式登陸港交所主板，股份代號：02315.HK，由高盛與中金公司聯席保薦。據悉，百奧賽圖以專有基因編輯技術、轉基因小鼠平台、綜合動物病患模型及高通量體內抗體發現平台為依託，經過多年的發展，已經建立涵蓋早期靶點認證及抗體生成到臨床開發的全鏈條綜合研發實力。



硬核技術加持 底層創新能力助力多元服務創收



根據招股書，百奥赛图依托自主研发的ESC/HR、EGE系统和SUPCE三大基因编辑核心技术，近乎实现任意长度、任意位点的精确基因组编辑，处于国际领先水平。公司不僅通過基因編輯服務獲得商業回報，亦在此基礎上開發了專有全人抗体RenMice平台及基因模式動物平台。



百奧賽圖的RenMice平台涵蓋兩個全人源轉基因小鼠系列（RenMab及RenLite），在全球擁有多元化客戶群。營業紀錄期間，公司已與14家知名製藥企業（例如德国默克、美國Xencor、百濟神州、君實生物、信達生物等）達成授權及試驗合作協議。



基因編輯技術驅動雙業務線並舉 不斷擴寬收入來源



百奧賽圖憑藉專有基因編輯技術、轉基因小鼠平台和高通量體內抗體發現平台為依託,生成綜合動物病患模型，進而以動物模型爲基礎爲國內外客戶提供模式動物以及臨床前藥理藥效CRO服務。



根據弗若斯特沙利文的資料，營業紀錄期間，百奧賽圖與全球前10大製藥公司中的9家建立長期的合作關係，并为全球200多家合作伙伴完成了500多个药物评价项目。於2021年,公司海外銷售收入佔比高達36%。2022年前4個月,該比重進一步提升至超過45%。可以預期，該等模式有望不斷拓寬公司的盈利渠道，為其帶來源源不斷的收入。



基于自主研发并拥有完全独立知识产权的全人抗体RenMice平台，百奧賽圖将单抗和双抗开发技术平台、动物体内药效筛选平台、强大的临床开发能力有机整合在一起，形成了独具特色、涵盖药物研发全流程的新药研发体系。



百奧賽圖致力於與全球合作夥伴一起通過技術與思路的創新實現新藥開發的目標，公司啟動了大規模體內抗體發現和篩選計劃-「千鼠萬抗」計劃並建立起強大的臨床及臨床前產品管線，通过合作开发/转让开发大大加速药物研发进程。截至2022年4月底，已对外转让/合作24个抗体分子，合作方包括荣昌生物、华润生物、日本Liberothera等。同时，自主研发的YH003和YH001创新药物分子進入国际多中心臨床II期，优异的临床数据很好的驗證了其體內藥物篩選模式，極具行業壁壘。



盈利能力穩健持續提升 在港上市有望繼續擴大市場份額



財務方面，百奧賽圖的收益主要來自於提供基因編輯服務、臨床前藥理藥效評價、模式動物銷售及抗體開發。於2021年，該公司實現收入3.55億元，較2020年增長40%；2022年前4個月，實現收入1.17億元，較2021年同期增長達到67%。公司毛利率持续稳定增加，在2020-2021年期间分别为65.9%及69.8%，接近70%的高毛利率远超同业。特别是抗体发现业务发展迅猛，2021年度百奥赛图的抗体业务同期增速达115%，數據十分亮眼。



作为市场中掌握着基因编辑独特技术且有营收的生物技术公司，百奧賽圖具備世界一流的服務、技術及产品，此次登陸港交所，有望在香港資本市場的強大助力下，深入推進全球化佈局，進而擴大業務規模及市場份額，實現更高的戰略目標，創造更豐厚的商業回報。





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