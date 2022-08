Wednesday, 31 August 2022, 16:21 HKT/SGT Share: 零跑汽車通過港交所聆訊:研發及產品力強悍 行業新星正冉冉升起

香港, 2022年8月31日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機報道,近年來,新能源汽車產業蓬勃發展,以比亞迪、蔚小理為代表的造車勢力不斷推出重磅產品,使得新能源汽車成為各大車企在新形勢下爭奪市場份額的重要賽道。8月29日,智能電動汽車行業中的領先企業——浙江零跑科技股份有限公司(「零跑汽車」或「公司」)正式通過港交所聆訊,預計將於近期登陸港股市場,中金、花旗、摩根大通及建銀國際擔任聯席保薦人。



據瞭解,零跑汽車採用以智能化及快速迭代為特性的電子產品的開發思路,設計及打造智能電動汽車,能夠自主研發智能電動汽車核心系統及電子部件中的所有關鍵軟硬件。根據弗若斯特沙利文的資料,公司是中國目前唯一一家具有全域自主研發能力的新興電動汽車公司。



從研發到製造形成垂直整合 產品組合極具競爭力



在業務模式方面,零跑汽車在中國新興電動汽車公司中實現了最高程度的從研發到製造的垂直整合。公司自主設計、開發及製造包括電驅系統、電池系統、自動駕駛系統和智能座艙系統在內的核心系統及電子部件,同時公司的工廠具備從電動汽車核心部件到整車的完整生產能力。



該等業務模式大幅簡化了供應鏈,並可以在生產流程中降低採購成本,實現供應鏈穩定以及嚴格的質量控制。此外,自主研發與自主生產相輔相成、相互賦能,形成良性循環,進而優化公司的產品性能和質量。



在產品方面,零跑汽車的產品具備卓越的駕駛性能、沉浸式的智能交互體驗及優越的車內空間及配置,公司最新的旗艦車型C01提供同價位區間電動車型中最豐富的自動駕駛功能,包括自適應巡航、自動泊車以及自動緊急制動等23種自動駕駛功能。



公司在過去三年內成功交付了三款車型,今年三季度將量產新中大型純電轎車,同時,計劃以每年推出一到三款全新車型的速度,於2025年底前共計推出七款新車型,涵蓋各種尺寸的轎車、SUV及MPV。



在推出新車型的同時,公司還將持續推出現有暢銷車型的新版本。公司於2021年4月、8月和12月發佈了T03的三個改款車型,2021年11月推出C11四驱性能版,並計劃於2022年推出C11的增程式版本。強大的交付能力及豐富的產品組合,令其在競爭者中脫穎而出,進而實現規模的快速擴張。



收入高速增長盈利前景向好 充分享受行業發展紅利



財務方面,根據招股書,零跑汽車的收益由2019年的人民幣117.0百萬元增加439.7%至2020年的人民幣631.3百萬元,於2021年進一步增加396.1%至人民幣3,132.1百萬元,並由截至2021年6月30日止六個月的人民幣877.0百萬元增加479.4%至2022年同期的人民幣5,081.5百萬元。2019-2021年,毛利率分別為-95.7%、-50.6%、-44.3%。2022年上半年,毛利率已進一步改善至-26.0%。可以預期,伴隨著新品的不斷推出及銷量的增加,公司的盈利能力將會穩步提升。



中長期來看,隨著中國「雙碳」目標的提出及行業利好政策的陸續發佈,中國的新能源汽車市場規模逐步擴大。按2021年銷量計,中國擁有全球最大的新能源汽車市場,大致約為整個歐洲市場規模的兩倍,約為美國市場規模的五倍。於2026年,中國新能源汽車銷量預計將達10.6百萬輛,自2021年的複合年增長率為26.0%,佔全球新能源汽車市場的43.9%。



在此背景下,零跑汽車有望憑藉強大的自主研發能力、越級的產品力、優異的業務模式及獨特的競爭優勢,充分享受行業高速增長的紅利,發展成为行业中閃耀的一顆新星,值得期待。





