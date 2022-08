Wednesday, 31 August 2022, 12:14 HKT/SGT Share: 為實體經濟發展“輸血造氧” 海通恒信交出優異中報成績單

香港, 2022年8月31日 - (亞太商訊) - 星光不負趕路人,江河眷顧奮楫者。



8月26日,海通恒信國際融資租賃股份有限公司(以下簡稱“海通恒信”,股票代碼1905.HK)發佈2022年半年度報告,向廣大投資者交上了一份令人滿意的業績答卷。



2022年上半年,海通恒信積極應對疫情衝擊,強化企業責任擔當,立足大局、主動作為、超前謀劃,精准統籌疫情防控和經營發展“兩手抓、兩促進”,緊跟國家戰略及政策導向,切實立足租賃本源,充分運用金融科技手段,全力保障公司業務運轉不間斷,為打贏疫情防控攻堅戰和助力實體經濟穩步發展貢獻金融力量,持續推動公司高品質發展,實現規模與收益的雙增長。



截至2022年6月末,海通恒信資產總額達1161.92億元,權益總額達178.70億元。2022年上半年,海通恒信實現收入總額40.92億元,實現期間溢利7.65億元,期間溢利同比增長11.7%,加權平均淨資產回報率增加0.41個百分點,達9.05%。



根據董事會建議,海通恒信將向全體普通股股東派發截至2022年6月30日止六個月間的中期現金股息,以82.353億股為基數,派發中期股息每10股人民幣0.40元(含稅),派息總額達人民幣3.29億元(含稅)。



規模效益雙增長 經營質效持續提升



2022年上半年,海通恒信秉持服務實體經濟宗旨,適時調整優化資產配置:繼續保持對城市公用、能源環保、醫療健康等行業的項目投放力度,鼓勵高端裝備製造、數位經濟、綠色租賃等戰略新興行業的專案導入,加強公司產業化發展力度,立足租賃本源,持續加大對中小微企業客戶的業務投放,開發並上線多款適用於小微企業及零售客戶的線上融資工具,運用金融科技手段提升普惠金融服務質效,促進中小微企業穩定發展。2022年上半年,海通恒信共實現業務投放310.95億元,同比增長6.58%。



與此同時,海通恒信持續優化融資管道,不斷創新融資工具,有效降低融資成本。截至2022年6月末,海通恒信與75家金融機構建立授信關係,累計授信額度約為1143.2億元,其中未使用的授信餘額約為550.3億元。在創新融資工具方面,2022年4月,海通恒信成功發行融資租賃行業首單科技創新公司債券,募集資金專項用於支援專精特新與製造業單項冠軍企業,該債券的發行有力支援集團對科技創新與先進製造領域的業務拓展,在融資租賃行業具有重要的示範和引領作用;同時,海通恒信成功發行公司首單先進製造雙原始權益人小微儲架資產支持證券,以促進集團持續助力中小微企業可持續發展。



中報顯示,2022年上半年,海通恒信共實現融資提款358.2億元,其中,通過銀團貸款、銀行雙邊貸款及銀行承兌匯票等管道,實現間接融資提款180.8億元,占比50.5%;實現直接融資合計177.4億元,占比49.5%,直接融資管道主要包括:公司債券、固定期限中期票據、超短期融資券、境外美元債、資產支援債券與資產支援票據等融資工具。通過多元化的融資管道,海通恒信融資成本得到有效降低,2022年上半年計息負債平均付息率為3.82%,較上年同期下降0.13個百分點。



堅守初心使命 彰顯金融抗疫責任擔當



2022年上半年,海通恒信秉承金融服務實體經濟的初心使命,及時制定並落實“支持抗疫十五條舉措”,堅持金融服務不停滯。疫情期間,海通恒信為大力支持專精特新、數字經濟、綠色低碳等行業領域的優質客戶,適時推出專項支援審批政策;為疫情防控相關的醫療、公共衛生等客戶開啟綠色審批通道,重點扶持醫療抗疫力量,及時滿足其資金需求;並針對性實施租金延期支付、減免手續費等措施,幫助受疫情影響較嚴重但信用資質良好的中小微企業、物流保障類客戶平穩渡過難關, 充分體現了海通恒信的“速度”與“溫度”,以高度的責任感為實體經濟發展築牢疫情防控的金融屏障。



海通恒信積極履行企業社會責任,通過上海金融系統“社會公益基金”統一捐贈平臺向防疫抗疫一線捐贈30萬元,向所在轄區街道多次捐贈抗疫物資及生活必需品,並號召公司廣大員工積極投身各社區抗疫志願服務,以實際行動為疫情防控貢獻海通恒信力量,彰顯金融抗疫的責任擔當。



在推動高品質、可持續發展的同時,海通恒信亦持續強化ESG管理理念、提升ESG管理水準,努力實現經濟效益與社會價值的有機統一。2022年一季度,海通恒信獲商道融綠給予的ESG評級為A-。



發展戰略清晰 可持續發展藍圖可期



發展藍圖已繪就,乘風破浪正當時。2022年下半年,海通恒信將密切關注國內國際經濟形勢與疫情演化等情況,繼續秉持金融服務實體經濟的宗旨,精准統籌推進疫情防控常態化管理和經營發展並行,堅持貫徹發展戰略,推進數位化轉型,強化區域佈局,整合與優化資源配置,加強風險防控與資產管理,繼續夯實資產品質。



海通恒信將繼續踐行“一大一小”客戶發展戰略,優化公司資產結構。堅持立足租賃本源,構建以租賃物為核心的服務模式,持續優化資產結構, 打造租賃資產流轉服務生態圈,構建結構化高效流轉體系,為大中型企業、小微企業及個人客戶提供多元化的綜合金融服務,保持規模與利潤持續增長,並有效分散信用風險。



海通恒信將繼續秉承“服務地方經濟、服務實體企業、服務區域特色”的宗旨,優化“一體兩翼”的行銷網路佈局,加強屬地化行銷服務體系建設,以區域特色創新為管道,聚焦區域融資租賃市場,支援區域經濟發展;進一步推進分公司深化改革,合理分配公司資源,發揮“兩翼共振”效能和屬地協同優勢,支持業務長期發展與突破。



海通恒信將圍繞“一個海通”理念,積極踐行“一個海通恒信”精神,促進各分子公司、事業部、業務總部等在產品研發、管道行銷、客戶資源方面的整合賦能,不斷深挖內生動力,充分發揮協同作用,以客戶需求為導向,助力實體經濟發展;同時將繼續推廣與海通證券及其各分支機搆開展全方位聯合行銷策略,深度共用客戶資源,不斷提升“租賃+投行+投資”的綜合金融服務產品的行銷能力和客戶服務能力,共同服務客戶全生命週期,夯實海通客戶全產業鏈服務價值。



海通恒信將積極探索高端裝備製造、數位經濟、綠色租賃等戰略新興領域的業務機會,加大業務模式創新力度,不斷開發適租場景、拓展宜租領域;進一步挖掘先進製造領域的企業融資租賃需求,沿著材料升級、技術升級、裝備升級、消費升級、能源消費結構升級的五大方向,深耕新能源、新材料、半導體、重大裝備等細分市場,致力於推動製造業綠色化、自動化及智慧化升級。



作為一直紮根上海、國資控股的融資租賃行業頭部公司,未來,海通恒信還將進一步融入上海以及長三角地區實體企業發展,推動長三角地區乃至全國融資租賃行業穩健發展,持續為實體經濟發展“輸血造氧”,以金融國企力量助力支援實體經濟騰飛。





