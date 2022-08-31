Wednesday, 31 August 2022, 12:08 HKT/SGT Share: 哈爾濱銀行2022年業務發展回歸平穩 信貸資源持續向東北傾斜

香港, 2022年8月31日 - (亞太商訊) - 2022年上半年，國內疫情多發散發，在經濟下行壓力進一步加大的情況下，中國經濟整體保持企穩回升態勢。哈爾濱銀行（6138.HK）8月30日發佈的2022年中期業績報告顯示，其順應「東北振興」國家戰略推進節奏，主要經營指標穩中有進。



經營指標穩中有進 業務發展回歸平穩

從業績數據上看，哈爾濱銀行資產規模實現穩步增長，截至2022年6月30日，資產總額為人民幣6,616.549億元，較上年末增加超人民幣166億元，增幅2.57%。集團實現淨利潤為人民幣5.880億元，較去年全年增加1.893億元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣4.946億元，較去年全年增加2.205億元。撥備覆蓋率為174.67%，貸款減值損失準備率為5.15%，分別較上年末上升12.22個百分點和0.47個百分點，風險抵補能力保持基本穩定。



整體而言，面對嚴峻複雜的經濟金融形勢，哈爾濱銀行積極響應國家政策，貫徹落實監管要求，圍繞高質量發展目標，盈利能力正在穩步回升，業務發展回歸平穩。



信貸資源持續傾斜 助力東北全面振興

業績報告顯示，截至2022年6月30日，哈爾濱銀行公司類貸款總額為人民幣1,621.476億元，較年初增加人民幣5.49億元，占全部貸款總額的56.5%。值得市場關注的是，集團公司金融業務致力於打造全生命週期的客戶綜合金融服務體系，以形成「客戶需求快速響應、服務方案聯動設計、金融服務協同推進」的一體化綜合金融服務格局。報告期內，已擁有公司客戶8.9萬戶，實現公司金融業務稅前利潤為人民幣3.663億元，占集團稅前利潤的38.6%；營業收入為人民幣29.692億元，較去年同期增加15.7%，占集團營業收入的42.5%。



跨境業務功能持續完善 支持自貿試驗區建設

圍繞國家、省、市戰略，哈爾濱銀行深度參與中國（黑龍江）自貿試驗區和哈爾濱新區建設，在跨境人民幣結算、融資、外商投資等領域金融創新不斷取得突破。報告期內，國際結算量達人民幣147億元，條線資產投放折合人民幣超53億元，表內外資產餘額折合人民幣超82億元。同時，充分發揮跨境特色業務品牌優勢和CIPS直參行優勢，持續為中國金融業對外開放特別是向北開放和人民幣國際化保駕護航；集團成功獲批CIPS標準收發器試點資格，將進一步拓寬跨境金融信息傳輸渠道，提高跨境人民幣支付信息交互的時效性、準確性及便利性。截至2022年6月30日，已有15家境內外銀行通過哈爾濱銀行間參CIPS系統，系統累計處理業務金額超人民幣107億元。其中，自中國（黑龍江）自貿區成立以來，僅在哈爾濱片區內的國際結算量累計超人民幣40億元，在自貿區內各金融機構中居於領先地位，成為金融支持黑龍江自貿區建設的重要力量。



可以看出，哈爾濱銀行已將經營發展融入地方經濟社會發展的大背景、大格局、大戰略中，回歸本土本源、聚焦主責主業，其自身的區位優勢和業務特色，必將在東北全面振興中做出更大的貢獻。





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