朝雲集團（6601.HK）持續盈利，現金流充沛，寵物板塊亮眼

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|Wednesday, 31 August 2022, 09:35 HKT/SGT
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香港, 2022年8月31日 - (亞太商訊) - 2022年8月30日，朝雲集團（6601.HK）發佈2022年中期業績報告。報告顯示，2022年上半年朝雲集團實現營業收入10.22億元（人民幣，下同），淨利潤0.89億元。公司線上管道收入顯著增長，線上管道投入效力在今年上半年大幅度提升。報告期間朝雲集團採取穩健的財務管控政策，以加強抗風險能力，公司現金儲備充裕，下半年將繼續實施多品牌多品類全管道發展戰略，持續研發創新、優化品類結構，以提升整體毛利率。同時，董事會決議派發中期股息，派息率約為25%。
分銷管道效力提升，現金流充沛財務穩健
2022年上半年，朝雲集團各業務板塊均保持盈利，總收入10.22億元。其中，寵物板塊收入為人民幣3,207萬元，增長22.6%；家居護理（包括殺蟲驅蚊產品、家居清潔產品及空氣護理產品）收入為人民幣9.42億元，個人護理收入為人民幣4,434萬元。其中，上半年因極端氣候原因，公司殺蟲驅蚊產品的銷售受到了一定影響，隨著極端氣候消退，相信該影響會隨之緩解。
報告顯示，朝雲集團資金儲備充裕，截至2022年6月30日，集團的現金、現金等價物及各項銀行存款總額為人民幣21.99億元，在今年上半年消費環境不佳疊加疫情影響的背景下，朝雲集團得益於“先款後貨”的銷售模式，公司資產負債率僅0.7%，時刻保障公司現金流充沛，為公司可以健康、持續發展打下了深厚的基礎。
上半年，公司線上、線下管道收入分別達到2.73億元、7.49億元。並且線上管道費用投入效力得到大幅度提升。線下管道方面，公司努力利用高利潤率產品的銷售提高經銷網點的盈利能力，優化和改革線下銷售體系的組織架構，並通過擴大多品類產品的經銷覆蓋範圍擴大市場基礎；線上管道方面，公司仍緊抓線上平臺的蓬勃發展機遇，深耕目前在天貓、京東、拼多多等線上電商平臺管道，同時探索在抖音、小紅書等新興平臺的機會，助力產品分銷的增長。
從收入表現來看，公司線上管道銷售收入從2020年上半年的1.74億元增長到2022年上半年的2.73億元，複合增長率達到25.3%，線上收入占比也已經達到26.7%為公司的經營發展提供了不可或缺的助力。
產品結構逐步優化，寵物板塊成新增長曲線
回顧上半年，朝雲集團通過升級現有產品線並開發高利潤率的新產品，並推出具有特色、高效、由健康成分組成的產品品類，專注于解決消費者的需求。先後成功推出超微8小時長效驅蚊小綠瓶、貝貝健蜜桃驅蚊系列等新產品，寵物行業首創寵物分區鎖鮮包裝工藝凍幹零食、潤之素苦參皂等產品，產品結構逐步優化，預計集團盈利能力將進一步提升。
作為朝雲集團近年來重點推進的戰略業務，寵物板塊2022年上半年實現營業收入3,207萬元，同比增長22.6%。公司不斷通過“內生+外延”的方式完善寵物業務佈局，為提高寵物業務的核心競爭力，持續推進寵物食品的研發合作，與亞太寵物養護（國際）研究中心、山東帥克等頂尖研發及供應鏈資源達成戰略合作，持續研發、推出多款契合市場需求的寵物主糧及寵物零食新品。
2022年4月，公司再次通過戰略合作的方式，注資武漢中博綠亞生物科技有限公司，決定在寵物保健品、寵物藥品等領域達成深度合作關係，繼完成寵物用品及食品業務佈局後，進一步拓寬寵物板塊業務範圍，用實際行動表明公司力爭在寵物行業必有一番作為的決心。
朝雲集團在財報中表示，2022年下半年，朝雲集團將繼續實施多品牌多品類全管道發展戰略，持續研發創新、優化品類結構，以提升整體毛利率。此外，公司還將繼續發展全管道戰略，以加強高毛利產品的分銷，緊抓新興管道的增量機會。在此基礎上，公司還將建立健全寵物護理產品的獨立分銷管道，實現公司的可持續發展。
話題 Press release summary
部門 消费者
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