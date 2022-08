Wednesday, 31 August 2022, 09:35 HKT/SGT Share: 朝雲集團(6601.HK)持續盈利,現金流充沛,寵物板塊亮眼

香港, 2022年8月31日 - (亞太商訊) - 2022年8月30日,朝雲集團(6601.HK)發佈2022年中期業績報告。報告顯示,2022年上半年朝雲集團實現營業收入10.22億元(人民幣,下同),淨利潤0.89億元。公司線上管道收入顯著增長,線上管道投入效力在今年上半年大幅度提升。報告期間朝雲集團採取穩健的財務管控政策,以加強抗風險能力,公司現金儲備充裕,下半年將繼續實施多品牌多品類全管道發展戰略,持續研發創新、優化品類結構,以提升整體毛利率。同時,董事會決議派發中期股息,派息率約為25%。



分銷管道效力提升,現金流充沛財務穩健



2022年上半年,朝雲集團各業務板塊均保持盈利,總收入10.22億元。其中,寵物板塊收入為人民幣3,207萬元,增長22.6%;家居護理(包括殺蟲驅蚊產品、家居清潔產品及空氣護理產品)收入為人民幣9.42億元,個人護理收入為人民幣4,434萬元。其中,上半年因極端氣候原因,公司殺蟲驅蚊產品的銷售受到了一定影響,隨著極端氣候消退,相信該影響會隨之緩解。



報告顯示,朝雲集團資金儲備充裕,截至2022年6月30日,集團的現金、現金等價物及各項銀行存款總額為人民幣21.99億元,在今年上半年消費環境不佳疊加疫情影響的背景下,朝雲集團得益於“先款後貨”的銷售模式,公司資產負債率僅0.7%,時刻保障公司現金流充沛,為公司可以健康、持續發展打下了深厚的基礎。



上半年,公司線上、線下管道收入分別達到2.73億元、7.49億元。並且線上管道費用投入效力得到大幅度提升。線下管道方面,公司努力利用高利潤率產品的銷售提高經銷網點的盈利能力,優化和改革線下銷售體系的組織架構,並通過擴大多品類產品的經銷覆蓋範圍擴大市場基礎;線上管道方面,公司仍緊抓線上平臺的蓬勃發展機遇,深耕目前在天貓、京東、拼多多等線上電商平臺管道,同時探索在抖音、小紅書等新興平臺的機會,助力產品分銷的增長。



從收入表現來看,公司線上管道銷售收入從2020年上半年的1.74億元增長到2022年上半年的2.73億元,複合增長率達到25.3%,線上收入占比也已經達到26.7%為公司的經營發展提供了不可或缺的助力。



產品結構逐步優化,寵物板塊成新增長曲線



回顧上半年,朝雲集團通過升級現有產品線並開發高利潤率的新產品,並推出具有特色、高效、由健康成分組成的產品品類,專注于解決消費者的需求。先後成功推出超微8小時長效驅蚊小綠瓶、貝貝健蜜桃驅蚊系列等新產品,寵物行業首創寵物分區鎖鮮包裝工藝凍幹零食、潤之素苦參皂等產品,產品結構逐步優化,預計集團盈利能力將進一步提升。



作為朝雲集團近年來重點推進的戰略業務,寵物板塊2022年上半年實現營業收入3,207萬元,同比增長22.6%。公司不斷通過“內生+外延”的方式完善寵物業務佈局,為提高寵物業務的核心競爭力,持續推進寵物食品的研發合作,與亞太寵物養護(國際)研究中心、山東帥克等頂尖研發及供應鏈資源達成戰略合作,持續研發、推出多款契合市場需求的寵物主糧及寵物零食新品。



2022年4月,公司再次通過戰略合作的方式,注資武漢中博綠亞生物科技有限公司,決定在寵物保健品、寵物藥品等領域達成深度合作關係,繼完成寵物用品及食品業務佈局後,進一步拓寬寵物板塊業務範圍,用實際行動表明公司力爭在寵物行業必有一番作為的決心。



朝雲集團在財報中表示,2022年下半年,朝雲集團將繼續實施多品牌多品類全管道發展戰略,持續研發創新、優化品類結構,以提升整體毛利率。此外,公司還將繼續發展全管道戰略,以加強高毛利產品的分銷,緊抓新興管道的增量機會。在此基礎上,公司還將建立健全寵物護理產品的獨立分銷管道,實現公司的可持續發展。





