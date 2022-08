Wednesday, 31 August 2022, 08:01 HKT/SGT Share:

來源 Esprit Holdings Ltd. 思捷環球公佈二零二二財政年度中期業績 連續第二年錄得半年盈利

思捷重回持續增長之道 再次佔領市場領導地位

香港, 2022年8月31日 - (亞太商訊) - 思捷環球控股有限公司(「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」或「思捷環球」;股份代號:00330)公佈其截至二零二二年六月三十日止六個月(「本期間」)未經審核之中期業績。



集團於本期間錄得總收入36.26億港元,較截至二零二一年六月三十日止六個月(「相應期間」)錄得總收入38.72億港元減少6%,收入減少主要由於歐元兌港元貶值所致。倘按相應期間的匯率換算本期間收入,收入將為39.34億港元,較相應期間增長2%。本期間的毛利率為45.8%,略低於相應期間的46.9%。



集團於本期間錄得公司股東應佔未經審核溢利1,300萬港元(截至二零二一年六月三十日止六個月:1.21億港元),為截至二零一七年六月三十日止財政年度以來,連續兩個半年度錄得盈利。本期間溢利較相應期間下降,主要由於收入減少導致毛利相應下跌,以及本期間錄得外匯換算虧損9,900萬港元,而相應期間錄得外匯換算收益8,700萬港元。



執行董事兼行政總裁朴義源先生表示:「我們於二零二二年上半年一直面對重重挑戰,但有賴集團多元的企業架構、管理團隊及敬業的員工在協助集團克服困境中擔當重要的角色,讓我們於本期間仍能獲利。我欣然宣佈,於二零二一年年報中提到的策略及基礎架構正取得持續正面的成果,並推動盈利增長,為未來拓展新市場奠定了堅實的基礎。在穩健的財務狀況及資產負債表支持下,公司將把握每個合適的機遇,持續進行投資。」



Esprit是個獨特的零售品牌,有著悠久的歷史和傳統。公司持續深入了解其根源及品牌基因,與此同時透過推行多項積極舉措構建更有前景及成功的未來,此等舉措包括(1)透過與知名行業創作者積極合作、跨品牌合作、網絡紅人設計膠囊系列,及舉辦可持續發展活動,大力投資於重建Esprit的品牌、重建及提升其品牌形象;(2)通過提高歐洲網站的銷售能力、提升內部數碼化能力、在阿姆斯特丹建立創新中心Esprit Futura,及在美國、加拿大、中美洲及南美洲推出網站和數碼商務平台,加快建立Esprit於零售及高級時裝業務數碼化的領先地位;(3)展示公司在環境及可持續發展等領域作為對社會負責企業公民的長期承諾;及(4)除期間限定體驗館、專營網站及合作夥伴的網站平台外,公司重新進入多個亞洲主要市場,包括香港、韓國、台灣及菲律賓。



朴先生強調:「品牌回歸香港及重返亞洲是我們將Esprit重新定位為遍佈全球、以客為中心的國際品牌策略之一。加上對Esprit產品供應、營銷及數碼化等作出提升,均旨在使公司重回佔領市場領導地位的軌道,並實現可持續增長。」



展望未來,公司決心實現可持續盈利增長。於本年度下半年,集團將繼續專注推動銷售及提升營運效率的舉措,並將特別關注疫情緩和的影響及優化成本結構,以改善整體業務表現。長遠而言,集團的策略重點在於Esprit品牌復興,透過提供享受便捷的購物體驗、性價比高的產品,以及經深思熟慮後建立的全方位銷售渠道,為客戶帶來滿足感。



執行董事兼主席邱素怡女士總結:「雖然不利的外部因素對公司業務構成一定影響,但公司於本期間的財務業績反映,憑藉堅決的行動、靈活性和努力,我們方能持續邁向更光明及振奮人心的未來。我們對短期前景仍具信心並會保持審慎樂觀態度,同時將繼續保持專注及緊密聯繫,以確保公司能有高效適應及應對瞬息萬變且充滿挑戰的環境。」



關於思捷環球



ESPRIT由Doug Tompkins和Susie Buell於1968年在美國加州創立,為全球首個從人文精神汲取靈感的時尚生活品牌。



加州不但是品牌的誕生之地,亦代表品牌的個性:樂觀積極,親切友善,懷抱創新前衛的非凡態度,展現源於創意和設計熱誠的青春心態。



ESPRIT的成功故事建基於其獨一無二的原創理念:宣揚愛與和平,頌揚人類,凝聚志同道合之士,向世界分享歡樂。這正是「ESPRIT de corps.」(團隊精神)的真諦。



ESPRIT創意揉合時尚經典設計與前衛風格,靈活配合不同場合和造型。重視品牌意識和熱誠專注的ESPRIT,以熱愛人類和地球而備受肯定。例如於80年代中,ESPRIT推出「Real People」宣傳廣告,由員工和顧客擔任模特兒,另外亦於90年代初推出首個以100%有機棉製造的ecollection環保系列,開創先河。



作為獨樹一幟的品牌,ESPRIT亦以前所未見的嶄新購物體驗見稱,每個細節也體現品牌的朝氣活力。



懷著這份活力,ESPRIT的業務如今遍佈全球超過30個市場。集團由1993年起於香港聯交所上市,ESPRIT的全球總部設於香港。



本檔所含資訊並不是公開發行之證券。此等資訊並不包含或構成在美國境內或向任何「美國人士」(定義見一九三三年美國證券法(經修訂,「證券法」)S 條例)出售證券的要約。本文件所述的證券並未且將不會根據證券法登記,亦不可在未根據證券法登記或根據證券法獲得豁免的情況下在美國境內提呈或出售。



前瞻性陳述

本新聞發佈載有前瞻性陳述。該等前瞻性陳述受多種風險和不確定因素影響,包括但不限於我們將公司業務轉型、對本公司業務作出重大投資及在日後達到可持續利潤等計劃的多項陳述,以及我們不時所識別的風險與因素。雖然就本集團所知,相信本文件所述的預測、信念、估計、預期及/或計劃乃真實,但是實際事件及/或結果可能相差甚遠。本集團不能向閣下保證該等現時的預測、信念、估計、預期及或計劃會最終證實是正確,閣下亦不應過份倚賴該等陳述。除香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他適用的法律及規例所規定外,本集團並無責任公開地更新或修訂載於本檔的前瞻性陳述不論由於新資料、未來事件或其他情況的緣故。本文檔中所載的所有前瞻性陳述已為該等警示性陳述清楚表明。





