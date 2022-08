Tuesday, 30 August 2022, 23:40 HKT/SGT Share: 檸萌影視公佈2022年中期業績

香港, 2022年8月30日 - (亞太商訊) - 中國領先的劇集製作公司 - 檸萌影視傳媒有限公司(「檸萌影視」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:9857.HK),公佈截至2022年6月30日止六個月(「報告期內」)的中期業績。



財務摘要︰



-- 受項目製作及排播檔期的影響,2022年上半年集团業績同比有一定波動。2022年上半年,集團收入人民幣480.2百萬元,同比下降15.1%;其中版權劇收入同比上升7.1%至人民幣463.3百萬元;2022年上半年海外業務收入超過去年全年水準。

-- 2022年上半年,集團版權劇播映權毛利率39.1%,同比下降5.2%,環比上升2.3%。

-- 2022年上半年,集團經調整淨利潤為人民幣105.2百萬元,較截至2021年同期減少44.2%。



營運摘要︰



-- 2022年上半年,集團製作發行了優質精品版權劇《超越》和《獵罪圖鑑》,其中《獵罪圖鑒》每集平均30天累計有效播放量排名第一。

-- 2022年8月,公司新上線了版權劇《膽小鬼》和女性成長系列化劇集《二十不惑 2》,其中《二十不惑2》開播首日獲省級衛視同時段收視率六網第一。目前已開機拍攝中的項目包括《愛情而已》、《赤子之心》和《一念關山 》。

-- 集團擴大內容營銷的植入業務範圍,將營銷方案升級為覆蓋全鏈路的營銷體系,主要涵蓋IP植入、IP長尾營銷和IP興趣電商三大業務板塊。

-- 集團大力拓展海外業務,堅持IP化和系列化運作,與國際主流媒體平台建立緊密合作關係,截至目前《二十不惑》系列成功在 Netflix和Viu雙平台上線,《膽小鬼》已在一線付費頻道Now TV上線,《超越》、 《獵罪圖鑑》等劇也在韓國、越南、新加坡等地熱映。

-- 集團開展與檸萌IP的有效融合,短視頻內容業務實現從0到 1到單集爆款的突破,截至目前已完成拍攝短劇3部,上線1部。其中已在抖音平台上線的短劇《從離婚開始》,單集爆款播放超1.5億。

-- 集團擁有多元豐富的IP內容儲備,橫跨當代話題、都市情感、古裝、現實懸疑等一系列題材類別,預期可為公司後續優質劇集的生產提供充足的內容支援;憑藉擁有優質劇集的IP版權,可通過系列化開發、改編翻拍、衍生品授權等方式實現多元變現。



報告期內,集團夯實大眾頭部長劇集及圈層頭部短劇集業務,加速發展海外業務,探索新型內容營銷、短視頻內容、IP衍生授權等業務。劇集行業的收入具有較強的季節性因素影響,期內受項目製作及排播檔期的影響,2022年上半年業績同比有一定波動,進入三季度隨著劇集陸續交付及排播,預期可帶來穩定貢獻。2022年上半年,集團收入同比下降15.1%至人民幣480.2百萬元,主要由於內容營銷收入及其他業務收入下降。集團版權劇播映權授權所得收入同比上升7.1%至人民幣463.3百萬元,主要來自於兩部版權劇《超越》及《獵罪圖鑑》。集團的經調整淨利潤同比減少44.2%至人民幣105.2百萬元。



持續輸出優質精品版權劇



2022年上半年,集團專注精品劇集的開發,全力打造展現時代風貌的主旋律劇集作品,注重劇集的系列化開發,製作發行了優質精品版權劇《超越》和《獵罪圖鑑》,得到市場的高度認可。



-- 版權劇《超越》:國家廣播電視總局重點指導項目,入選「我們的新時代」主題電視劇重點項目,作為冬奧題材劇集,是央視一套黃金檔的開年大劇,聯動冬奧會賽事播出,單集最高收視份額達3.52%,覆蓋超过2億觀眾,同步在騰訊視頻、愛奇藝、優酷視頻平台播出

-- 版權劇《獵罪圖鑑》:作為懸疑類型賽道的爆款劇集,在愛奇藝、騰訊視頻平台播出,每集平均30天累計有效播放量排名第一。

2022年8月,公司新上線了版權劇《膽小鬼》和女性成長系列化劇集《二十不惑 2》,亦取得了很好的播出效果。目前已開機拍攝中的項目包括《愛情而已》、《赤子之心》和《一念關山》。

-- 版權劇《膽小鬼》:青春懸疑題材賽道的創新作品,年度國產懸疑劇中的口碑佳作,目前豆瓣網(知名影視分享及評論社區)評分達7.6分。

-- 版權劇《二十不惑2》:作為公司女性成長系列化劇集,開播後即獲得市場高度認可,開播首日獲省級衛視同時段收視率六網(即六大主流收視率調查調研方,分別為CSM全國網、CSM城域網、CSM64城、歡網、酷雲及尼爾森)第一。



內容營銷體系升級



-- IP植入方面,公司深化IP的消費場景植入,積極拓展自身劇集和外部劇集的植入合作,截至目前已開展4個外部劇集的植入合作;

-- IP長尾營銷方面,公司以IP為核心,圍繞劇集為品牌主提供全鏈路的整合營銷服務,涵蓋內容製作、媒介策劃投放、營銷管道整合等方向,舉例來看,年內公司針對劇集《二十不惑2》打造「202夏日女生節」系列營銷方案,與河馬生鮮文和友、野獸派等品牌合作,營造專屬購物節、打造潮流活動、推出IP聯名產品等;

-- IP興趣電商方面,公司立足IP資源的電商化新組合,為品牌客戶提供品效合一的銷售增長服務,包括為品牌主提供經銷及代運營服務、培育電商自營賬號等。



出海戰略進一步深化,海外業務加速拓展



期內,集團加速劇集的海外發行,截至目前,《二十不惑》系列成功在 Netflix和Viu雙平台上線,是國內首部第一季和續集都被Netflix購買的電視劇,兩部成系列上線,《膽小鬼》已在一線付費頻道Now TV上線,《超越》、《獵罪圖鑑》等劇也在韓國、越南、新加坡等地熱映。



公司於Youtube上的自有頻道也已整裝完畢,將於近期上線,未來可作為海外播出及宣傳平台提供穩定支援。同時,積極參與國家廣電總局的各項外宣活動,《小舍得》入選中國當代作品翻譯工程,《超越》參加全球播映活動。另外,公司也在推進版權劇的海外本土化開發,包括採用IP翻拍授權、探索主導本土化製作發行等方式。



目前公司劇集海外發行價格為過往年度劇集的3倍;2022年上半年,公司海外業務收入已超過去年全年收入。



檸萌影視傳媒有限公司聯合創始人、執行董事、董事長兼總裁蘇曉先生表示:「2022年上半年,我們貫徹「超級內容 連接新大眾」發展戰略,專注精品劇集的開發,全力打造展現時代風貌的主旋律劇集作品,注重劇集的系列化開發,製作發行了優質精品版權劇《超越》和《獵罪圖鑑》,得到市場的高度認可。展望未來,我們將深耕精品版權劇的創作,進一步擴大IP儲備,強化市場領先地位;持續提升IP運營管理能力,尋求更多種類型的IP運營,發力版權劇的系列化開發,打造「檸萌宇宙」廠牌;有效把握國際市場機會,加速拓展國際業務;構建更加多元化的收入體系,在版權劇播映收入的基礎上,加強在內容營銷、短視頻業務、IP衍生授權等領域的收入貢獻。」



關於檸萌影視傳媒有限公司

檸萌影視是一家持續輸出精品內容的中國劇集製作公司。公司擁有豐富的版權IP儲備,通常創作高收視率劇集。自2014年於上海成立以來,公司致力於進行劇集的投資、製作、發行、宣傳及衍生品授權等全價值鏈運營。根據弗若斯特沙利文的資料,按2021年的收入計,公司在所有中國劇集公司中排名第四。自2019年至2021年,公司已播映的八部版權劇中有六部屬於高收視率劇集,高收視率劇集率約為75.0%,遠超出其前五大競爭對手 (按收入劃分)自2019年至2021年約45.9%的平均高收視率劇集率。





