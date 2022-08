Tuesday, 30 August 2022, 19:09 HKT/SGT Share: 碧瑤綠色淨利潤增長45% 手頭合約大增約60%至34億港元 創歷史新高 推動業務高速發展

香港, 2022年8月30日 - (亞太商訊) - 碧瑤綠色集團有限公司(「碧瑤」或「集團」;股份編號:01397.HK)欣然宣佈截至2022年6月30日止六個月(「期內」)之未經審核之中期業績。期內收益為約7.1億港元,較去年同期增加約22%。該增加主要由於清潔業務強勁表現推動。本公司權益股東應佔溢利為約1,780萬港元,較去年同期增加約45%。整體毛利率為8.1%。



業務回顧及展望

2022年上半年,本集團成功獲得共19.5億港元新合約,成功將本集團的手頭合約由2021年12月31日約21億港元大增約60%至約34億港元(截至2022年6月30日),創本集團歷史新高,為2022年下半年及日後年度,迎來可觀的收益增長。



清潔作為本集團的核心業務,錄得可觀增長,收益相比去年同期增加42%,達至近約5.0億港元,佔集團總收益約70%。期內集團中標政府多份新的街道清潔服務合同,價值約16億港元。集團的香港特區政府食物環境衞生署(「食環署」)街道清潔服務,現覆蓋香港共七區,服務總人口超過250萬(為香港總人口的三份之一),標誌碧瑤於香港清潔服務市場的領導地位。



廢物管理及回收方面,集團於期內獲食環署兩份新廢物收集服務合約,總價約1.4億港元。碧瑤的食環署廢物收集服務,覆蓋香港共五區,服務總人口約150萬人,為香港廢物管理市場中的領導者。



本集團作為香港特區政府環境保護署(「環保署」)服務承辦商,為香港處理超過5,000個回收點(包括塑膠、玻璃樽、金屬、廢紙),營運多個分揀設施。碧瑤為期33個月的環保署「塑膠回收先導計劃」服務合約,為香港東區、觀塘區及中西區提供塑膠收集服務,已於上半年成功開展,預計下半年的回收量將有所增長。



為應付預期塑膠回收業務量的增加,集團最近引入一套全新及全自動高速塑料分揀設備,採用近紅外線技術,快速分揀所有塑料種類及顏色。新設備不單是處理量的增加,同時亦是質的提升,幫助碧瑤將香港收集回來的塑膠,精準及有效分揀出不同類別並轉廢為寶,有助加速業務增長。集團預計,設備全面運行後,每年可處理超過10,000噸塑料,相等於4億個塑膠樽。



為配合香港可持續發展,我們將繼續提升回收品收集及循環再造能力。我們於香港屯門環保園,與太古飲料控股有限公司及其他投資方合資開設香港首間達準食品級的PET塑膠工廠,將回收的塑膠,循環再造成可用作製造再生產品的塑片。此項目計劃現已投產,產量將續漸增加。



本集團今年推出「ESG+」方案,協助提升上市公司客户的ESG表現,有利客户安排綠色融資以及提升加入ESG指數成份股的機會。



綠色科技服務方面,碧瑤去年獲得環保署首份使用生物科技(黑水虻)轉化技術,解決香港雞糞問題的合約。該項目位於香港屯門環保園,現已進入最後調試階段,預計2022年年底前正式投產,為碧瑤綠色科技業務增長帶來動力。



本集團致力以生物科技為業務注入新動力。集團與怡和機器有限公司合作位於香港屯門環保園的生物炭工廠將於今年內進入測試階段,通過熱解技術將木質廢料轉化為高質量生物炭,達到轉廢為材的目的。



碧瑤主席吳永康先生指:「『都市固體廢物收費計劃』將於明年下半年正式推行,預計政策推行後將進一步推動市民積極循環回收,刺激回收量大幅增加。而且,隨著『塑膠飲料容器生產者責任計劃』逐步落實,亦有助大幅增加塑膠飲料容器的回收率。通過這兩大計劃,預計將直接拉動本集團回收服務的業務量,為集團多年來於回收服務建設的投資及競爭壁壘,提供吸引回報。



展望未來,除了繼續大力發展現有業務外,我們會不斷尋求具有增長潛力及綠色科技的項目,為保護全球環境作出持續貢獻。」



碧瑤綠色集團簡介:

碧瑤綠色集團(股份編號:01397) 成立於1980年,是香港最大和最受敬重的綜合環境服務集團之一,提供環衞保潔、資源回收、循環再造、廢物管理、綠色科技、有機肥料及動物飼料生產、園藝綠化工程及害蟲防治等。集團為不同領域的客戶提供服務,包括政府部門、各大機構和跨國企業。集團努力不懈地提升環境、社會和管治(ESG)的表現,以推進集團的可持續發展,以實現將香港推動成為更清潔、更綠色、更健康城市的願景。





