主動夯基未來可期——中國華融業績發佈後的投資價值分析

香港, 2022年8月30日 - (亞太商訊) - 8月29日,中國華融資產管理股份有限公司(以下簡稱「中國華融」或「公司」,02799.HK)發佈2022年中期業績報告。報告顯示,截至2022年6月30日止六個月,中國華融實現收入總額人民幣147.42億元,同比減少55.8%;本期虧損為人民幣186.09億元,歸屬於本公司股東的虧損為人民幣188.66億元。



多重因素影響業績表現 撥備計提增加夯實資產質量



根據中期業績報告,本期虧損主要為以下兩大因素。



一方面,受資本市場持續波動的影響,公司持有部分權益類金融資產公允價值發生變動,錄得較大浮虧。另一方面,在宏觀經濟承壓及房地產行業下行的衝擊下,公司相關客戶履約能力下降,資產質量下遷,出於審慎考慮,本期確認信用減值損失,同比明顯增加。信用風險增加疊加資產規模壓降,公司收購重組類不良債權資產收入同比減少。



不難看出,加大計提資產減值準備,華融意在主動夯實資產質量,更審慎的對待和處理風險。安永審計對華融2022年中期審閱報告發表無保留意見,表明其上半年的資產、負債和所有者權益的價值是真實、公允的,風險底數是清晰的。



自2021年以來,在國務院、監管部門、地方政府等出台支持房地產行業平穩規範發展政策及措施後,今年6-7月中國房地產市場已有所反彈,市場信心正處回升之勢。隨著中國華融資產質量逐步修復,當期計提的信用減值損失和公允價值變動損失將會得到沖銷,並有望改善公司未來業績表現,從而夯實公司風險資產處置的財務底盤。



主動調結構、降負債 經營基礎進一步得到穩固



2022年上半年,中國華融紮實推進風險化解工作,全力做好風險攻堅,聚焦主責主業,有序推進牌照類子公司轉讓,主動調整業務結構,全力壓降負債規模,維持健康的財務狀況。



截至目前,華融交易中心、華融消費金融、華融證券、華融湘江銀行已完成股權轉讓,華融信託股權轉讓已完成摘牌並提交董事會審議通過,上述5家子公司股權交易對價合計約人民幣304.8億元。



此次公司金融牌照類子公司股權轉讓,有效釋放了資本,有助於將更多資源和精力集中於不良資產主業發展,利於公司做強做精主業,公司未來發展及股東也將長期受益。



與此同時,中國華融主動優化資產結構,控制業務投放規模和節奏,加大資產盤活和現金回收力度。數據顯示,截至2022年6月末,公司資產總額為人民幣9783.15億元,較上年末減少人民幣5901.07億元,下降37.6%;負債總額為人民幣9121.92億元,較上年末減少人民幣5522.45億元,下降37.7%,資產負債率有所下降,資產負債結構進一步優化。



現金流方面,2022年上半年,剔除金融企業借款影響後,公司經營活動和投資活動產生的現金流入為人民幣1633.46億元,現金支出為人民幣1163.82億元,形成現金流正貢獻為人民幣469.64億元,緩解了流動性償付和資本達標壓力,充裕的現金流讓公司的經營基礎得到進一步得到穩固。



加快主業轉型 聚焦重點行業 值得投資者積極關注



根據業績報告,上半年,中國華融新增收購不良債權資產為224.08億元,其中,金融類不良債權資產上半年新增收購成本為201.74億元,佔比90.0%,同比增長99.6%,非金類不良債權資產的新增收購和期末餘額均有減少,金融不良債權資產佔比提升,業務結構得到優化。



在收購處置類業務方面,中國華融保持平穩增長,主動把握「大不良」機遇,深化業務創新,積極參與一級市場,開展以重整盤活為目的的定制包收購,同時積極探索表外資產收購等新領域,上半年新增收購成本為174.60億元,同比增長52.9%,收購和市場成交規模繼續保持市場領先。



與此同時,中國華融通過多渠道推進資產處置營銷,主動採取定向組包、資產重組、資源整合等手段提升處置效益。2022年上半年,公司處置不良債權資產總額為130.20億元,同比增加4.9%;已實現淨收益為37.78億元,較上年同期基本持平;已結項目內含報酬率(IRR)為10.2%,仍保持較高水平。



在收購重組類業務方面,中國華融進一步優化結構,加快轉型。一方面堅決落實監管要求,在持續壓降非金涉房業務的同時,推進重點涉房客戶風險化解,成功推進實施一批項目的風險隔離和化險紓困,取得階段性成效;另一方面積極推動破產重整、國企改革、中小金融機構改革化險等主攻方向。上半年新增投放收購重組類業務中,問題企業重組業務佔比超過60%。



值得一提的是,2022年上半年,中國華融市場化債轉股業務聚焦新材料、新能源、高端裝備製造等重點行業,圍繞支持實體經濟和防範化解金融風險成功實施了一批有代表性的項目。2022年,市場化債轉股業務累計投放總量達到人民幣365.92億元,增長2.1%,進一步增加了公司的營收來源。



目前,作為國內領先的金融資產管理公司,中國華融項目儲備豐厚,財務結構不斷優化,強大的業務拓展及收購能力,疊加充裕的現金流,為其後期高質量發展創造良好條件。近期,恒生指數有限公司宣佈將中國華融納入恒生綜合指數、恒生小型股(可投資)指數、恒生H股金融行業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數等恒生指數系列的成份股。相關機構預測,待恒生綜合指數、港股通指數季度檢討並生效後,中國華融有望重新成為港股通標的股,此舉也充分反映了資本市場對中國華融投資價值的認可和發展前景的信心,將有利於提升公司股票的流動性和估值水平。



未來,中國華融將繼續把握市場機遇,進一步強化金融資產管理公司在服務國家戰略、支持實體經濟等方面的重要作用,夯實基礎、穩中求進、提質增效,業績增長潛力有望逐漸得到釋放,前景可期,值得投資者積極關注。





