順豐同城中期業績收入達人民幣44.8億元，外部收入增速28%



香港, 2022年8月30日 - (亞太商訊) - 國內最大的第三方即時配送服務平台(2)杭州順豐同城實業股份有限公司（「順豐同城」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」；股份代號：9699）截至2022年6月30日止六個月（「期內」）之中期業績的收入實現穩健增長，毛利及毛利率進一步改善，核心業務指標持續向好，取得令人欣喜的業績。



業績亮點

-- 收入錄得人民幣44.8億元，外部收入(1)增速達28%

-- 毛利及毛利率快速提升，成功實現毛利人民幣1.8億元及毛利率4.0%

-- 淨虧損率較去年同期大幅收窄至3.2%。近年來，淨虧損率不斷明顯改善

-- 同城配送服務收入同比增加29.2%至人民幣29.3億元，佔總收入為65.4%

-- 非餐配送場景繼續表現強勁，收入同比增長32.4%至人民幣10.5億元

-- 年活躍商家數量同比增加31.2%至299,000家以上，累計服務品牌客戶超2,900

-- 年度活躍消費者規模持續擴大，達到超1,230萬人，同比增長55.0%

-- 憑藉規模及效率的進一步優化，多元化的產品覆蓋與全場景業務模式實現大幅度增長，順豐同城再次錄得令人欣喜的業績



期內，面向消費者的同城配送、非餐場景(3)和下沉市縣(4)持續爆發為主要的驅動力，多元化的收入結構加強了集團的抗風險能力，收入實現穩健增長，錄得人民幣44.8億元，較同期增加20.8%。毛利進一步改善，成功實現毛利人民幣1.8億元及毛利率4.0%。期內，受益於規模經濟及網絡效應的強化、差異化服務牽引高價值訂單、科技融合調度實現運力網絡最優效能，以及持續精細化管理運營提升資源利用效率和產出，淨虧損率不斷改善，較去年同期收窄至3.2%。



順豐同城表示：「繼全年業績後，我們很高興公司今年繼續取得令人欣喜的中期業績，縱使受到宏觀環境和疫情的衝擊挑戰，順豐同城仍在不斷開發新配送場景、擴大增量，實現穩健增長，核心業務指標持續向好，推動毛利及毛利率不斷提升，成果有目共睹。」



業務回顧



同城配送業務保持高速增長

受惠於日益豐富的同城即時配送和服務場景帶來需求增量、疫情改變消費習慣加速即時配送需求、非餐飲外賣場景及下沉市場持續擴大，帶動同城配送服務收入較同期增加29.2%至人民幣29.3億元。當中，非餐場景表現強勁，收入同比增長32.4%至人民幣10.5億元；進一步擴大對下沉市縣的地域覆蓋以及持續豐富服務組合，推動下沉市場即時配送的基礎設施建設，下沉市縣收入同比增長41.0%至人民幣10.4億元。期內，3公里以上中長距離的訂單佔比提升，平均配送時長、時效達成率維持在高水準，節假日高峰履約品質波動小，開通夜間（24小時）配送服務的城市數量增加至777個。



面向商家的同城配送

年活躍商家數量同比增加31.2%至299,000家，累計服務品牌客戶超2,900。憑藉優質、穩定及以客戶為中心的服務，商家黏性和留存率改善，收入前100主要客戶的續簽率升至約90%，帶動面向商家的同城配送收入為人民幣21.6億元，同比增長23.1%。在疫情及新消費時代的推動下，消費者「萬物到家」的習慣加速變化，從而產生更多即時配送需求，集團繼續拓寬覆蓋品類及加強產品交付能力，帶動近場電商和近場服務等高附加值場景需求持續高企，收入分別同比增長為104.3%和47.8%。其中，來自商超零售、醫藥行業、及3C的行業商家配送的收入同比增長達到71.3%。



順豐同城亦與順豐控股集團生態圈的參與者進行戰略合作，為客戶打造前端倉儲+中端幹線+同城即時配送一體的解決方案。通過資源協同和能力整合，該等解決方案為雙方擴大客戶範圍並增加客戶忠誠度。由於順豐同城整體服務能力大幅提升，能深化與順豐控股集團的合作，以滿足更多客戶需求，期內，與順豐控股集團一起服務的月結客戶(5)帶來了人民幣8,670萬元的增量收入，同比增加115.5%。



面向消費者的同城配送

期內，受惠於在生活和商務場景下，消費者對時效性和便利性日益增長的要求推動同城即時服務的不斷滲透，及消費者對順豐同城品牌的認可和信任，並通過各種渠道可以輕鬆使用順豐同城的服務，持續提升個人使用者的觸達、轉化和活躍，帶動面向消費者的同城配送收入為人民幣7.73億元，同比增長50.1%。其中，在疫情催化個人日常及辦公等需求下，個人跑腿業務增速超100%。年度活躍消費者規模持續擴大，達到超1,230萬人，同比增長55.0%。



2022年上半年，集團持續優化面向個人消費者的產品和服務品質，希望通過提供高標準的服務和規範的取送流程讓消費者感受更優質的配送體驗。同時，考慮到消費者的訂單多為中長距離配送和非標服務需求，集團打造面向個人消費者的專屬運力「先鋒騎手」隊伍，讓訂單接起率、完成率和時效達成率都能有較好的表現。即便是在節假日等高峰時段，時效達成率波動也不超過3.0%。



最後一公里配送持續優化體現高品質服務

最後一公里配送服務的收入同比增加6.8%至人民幣15.3億元。騎手池已形成全國性的綜合調度網絡，全城運力統籌調度適應不同的業務及客戶需求，保持穩定的履約品質。雖然2022年上半年因受疫情影響，多地快遞停擺，從而導致最後一公里業務短暫承壓，然而，國內疫情形勢好轉後，業務快速恢復並於疫情後深化與主要客戶的合作場景和產品創新。最後一公里配送服務不僅使集團進一步擴大網絡，實現網絡效應及規模經濟，亦能增加騎手的收入、提升騎手的長期忠誠度，減少履約成本。



科技賦能助騎手提高履約能力

集團採用的CLS系統具有智慧業務規劃及營銷管理、騎手融合調度及智慧訂單分發、智慧運營優化三大核心功能，讓順豐同城在不同行業、場景和複雜配送網絡中實現訂單與騎手的最優匹配。高效的即時訂單調度系統支援複雜的配送網絡（覆蓋不同的地域層次，包括門店級別、商業區級別及市級）。憑藉上述三重配送網絡，集團可動態及靈活調整訂單調度、縮短配送時間及降低配送成本。為了進一步提升末端配送能力和佈局智慧配送網絡，集團成功推出無人機急送服務，為同城物品急送提供了全新的服務體驗。



公司總結：「面對複雜的外部環境和疫情的挑戰，感謝我們的騎手和員工，始終堅守崗位，與各方一起積極參與到抗疫保供工作中來，也幫助商戶和消費者解決最後一公里難題。展望未來，我們將持續拓寬更多樣的服務場景和行業解決方案，優化業務結構，並通過打造差異化的服務能力，提升服務價值，保障優質穩定的消費者體驗和賦能商家業務運營。我們堅定相信本地生活服務和即時服務的長期價值所在，努力實現盈利，為股東創造長期價值。」



有關杭州順豐同城實業股份有限公司（股份代碼：9699.HK）

順豐同城專注於把握同城即時配送服務的新興商機。自2019年起，公司實現獨立化、公司化運作，以把握新消費趨勢帶來的增長機會。順豐同城採用全場景業務模式，對各類產品和服務實行配送場景全覆蓋。服務覆蓋範圍廣泛，涵蓋成熟場景(例如餐飲外賣)至增量場景(例如同城零售、近場電商及近場服務)，使順豐同城能夠因應本地消费市場發展升級去滿足不斷變化的客戶需求。詳情請瀏覽公司網站：https://ir.sf-cityrush.com/cn/investor-relations/。



(1) 外部收入為總營業收入减去與順豐控股極其關聯公司的關聯交易收入

(2) 根據艾瑞諮詢的統計，其按2021年中國第三方訂單量排名。訂單量的計算考慮了市場參與者獨立獲取的訂單數量，不包括關聯方的訂單。

(3) 「非餐場景」指與餐飲外賣場景無關聯的本地消費場景，主要包括同城零售、近場電商及近場服務。

(4) 「下沉市縣」指三線或以下的市、縣及鎮。

(5) 「月結客戶」指與順豐控股及╱或其聯繫人就順豐控股集團及╱或其聯繫人提供的各類配送及物流解決方案服務產品而訂立總服務協議的若干現有客戶。





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