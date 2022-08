Tuesday, 30 August 2022, 17:09 HKT/SGT Share: 在管面積大增76.4%,新希望服務高質量兌現“民生服務價值股”承諾

香港, 2022年8月30日 - (亞太商訊) - 8月26日晚間,新希望服務控股有限公司(03658.HK,以下簡稱“新希望服務”)公佈截至2022年6月30日止六個月的中期業績公告。報告期內,公司收入達人民幣5.12億元,同比增長27.1%;實現毛利為人民幣2.09億元,同比增長21.7%,毛利率為40.8%,公司經營業績實現高速增長;公司權益股東應佔報告期內溢利為0.99億元,同比增加25.5%。



堅持區域深耕,管理規模高速擴張



近年來,物業管理行業迎來高速擴張發展階段,市場集中度提升,頭部效應日益凸顯。新希望服務作為一家提供綜合物業管理的民生服務運營商,始終將持續擴大在管樓面面積作為企業的重點發展戰略。



數據顯示,截至2022年6月30日新希望服務簽約項目數量為207個,合約樓面面積為3096.1萬平方米,同比增加51.9%;集團在管項目數量為156個,在管樓面面積為2209.6萬平方米,同比增加76.4%。其中,得益於公司堅持區域深耕策略,新希望服務上半年在西南區域管理規模面積增長顯著,在管樓面面積相較去年同期增長98.1%,成為主力增長點。



此外,隨著一線城市、新一線城市消費結構日趨成熟和穩定,居民其對於服務和生活品質追求等中高端消費需求也逐步顯現,眾多物企在此搶佔市場,新希望服務在經濟較為發達的華東區域中也同步發力,上半年在華東地區實現管樓面面積同比增長67.9%。



值得注意的是,新希望服務在上半年成功收購成都明宇環球商業管理有限公司,這使得公司的獨立運營能力進一步增強,上半年來自獨立第三方物業開發商的在管樓面面積為864.5萬平方米,較去年同期增長306.7%,佔總面積的39.1%,相較去年同期提升22.1%。



加強生態服務體系建設,高質量發展民生服務



物業管理行業發展至今近40年,市場已進入存量時代,行業也實現從傳統物業服務向現代服務業轉變,物管企業所提供的服務涉及領域越來越廣。在此背景下,“物業服務+生活服務”成為行業當前的關鍵詞,新希望服務更是在此基礎上提供「物業+團餐、物業+零售、物業+到家、物業+集采」等民生服務綜合解決方案,深度挖掘業主需求,多維度發力,走出了一條差異化的道路。



上半年,新希望服務宣佈與新希望控股簽訂框架協議,新希望控股同意在其供應鏈平台上下達產品訂單,包括辦公用品、電器、辦公電腦、家裝建材、日用品、辦公家具及服裝等,意味著新希望服務成功開啟了B端集采業務。這不僅有效提升公司在生活服務領域的競爭力和市場能力,還打通各類商家及供應商渠道,進一步體現了公司民生供應鏈的優勢。



報告期內,公司生活服務板塊實現營收人民幣1.15億元,同比增長28.9%,其中線上及線下零售服務及餐飲服務實現快速增長,較去年同期增長127%,佔生活服務總收入的37.1%,成為生活服務業務發展新動能。



新希望服務表示,未來還將持續在新零售和團餐業務上重點發力,依託新希望集團強大的民生產業覆蓋面及豐富的資源,進一步擴大在行業中的差異化競爭實力,持續為客戶創造獨具特色的生活服務。



為不斷提升服務質量及運營效率,新希望服務還將持續進行科技投入以促進業務發展和效能提升,建立以物聯網技術構建跨空間場景的智慧社區體系,保障服務品質、提升客戶滿意度,為公司民生服務高質量發展做出貢獻。



當前,中國物業管理行業規模增長迅猛,各地區陸續頒佈相關利好政策,服務內容日趨多元化且品質化。處於該賽道的新希望服務依託差異化的民生服務優勢與業務結構,其業績有望實現新突破,為長期穩健發展提供有力支撐。





