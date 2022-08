Tuesday, 30 August 2022, 14:37 HKT/SGT Share:

來源 Hepalink 海普瑞2022上半年淨利潤大增46.5% 集團業績實現逆市攀升

香港, 2022年8月30日 - (亞太商訊) - 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(股份代號:002399.SZ;9989.HK;簡稱「海普瑞」或「集團」) 公佈截至2022年6月30日止中期(「報告期」)之未經審核綜合業績。報告期內,集團實現營業收入37.6億元,同比增長20.7%;受益集團戰略及行業上游有利環境,盈利能力持續提升,毛利實現12.2億元,業績實現「逆市攀升」。



截至2022年6月30日止:

-- 集團的總收入由2021年同期的人民幣31.1億元增加20.7%至人民幣37.6億元。

-- 集團的毛利及毛利率分別為人民幣12.2億元及32.4%,同比改善24.7%。

-- 集團核心肝素產業鏈業務增長強勁,肝素製劑收入達人民幣16億元,同比大漲41.9%;製劑銷售量破1.1億隻,整體銷售表現令人滿意。API毛利率上升至29.9%,增長近3.5%。

-- 集團CDMO業務增長穩健,業務整體收入達4.7億元,同比上升31.7%。

-- 集團創新藥研發進展順利,數款儲備藥物已完成III期臨床實驗或III期臨床實驗申請已受理。



在2022年上半年,面對國際地緣局勢動蕩、全球發達經濟體通脹高企、國內疫情反覆等諸多因素衝擊經濟復甦前景,海普瑞銳意整合公司業務和全球供應鏈,提升競爭實力;面對外部因素帶來的諸多挑戰,集團全力滿足客戶需求,降低了負面因素對業務和運營帶來的影響。在上半年,海普瑞實現總收入同比增長20.7%達人民幣37.6億元;權益持有人應佔溢利增長51.2%至人民幣511.1百萬元,營業收入和淨利潤實現雙升;並為下半年的業務經營打下堅實基礎。



肝素業務增長勢頭穩定 業績表現亮眼

作為業務核心的肝素業務,繼續延續以往的增長態勢,製劑業務雙線發力,API業務訂單亦保持穩定增長,業績表現亮眼。報告期內,肝素產業鏈業務實現銷售收入人民幣32億元。其中,製劑銷售收入實現16億元,同比增長41.9%,API銷售收入實現16.1億元,同比增長4.9%。



半年來,海普瑞積極應對供應和物流上面臨的問題,保障製劑業務供貨穩定,同時繼續深耕既有市場,並積極開拓新市場。報告顯示,2022年首6個月內依諾肝素納製劑銷售量合共逾1.1億隻,在包括美洲、歐洲在內的國際市場和中國在內的幾乎所有主要區域市場都取得了強勁的銷售增長。核心市場歐洲銷量同比上升兩位數,收入達人民幣19億元,受益於自營國家內渠道佈局深化以及法國、瑞士等新市場開拓,集團在歐洲的市場地位得到進一步鞏固;同時,美國市場銷售辦事處投入服務,專業服務團隊推動美國市場銷量同比上升184.9%;中國市場和非歐美市場也取得優異成績,中國區和非歐美市場銷量都實現了兩位數的銷量增長,集團海外銷售發展質量和抗風險能力得到持續提升。



與此同時,肝素產業鏈另一分支API業務半年內亦取得亮眼進展。收益於上游市場生產原材料價格下降的影響傳導至生產下游,集團API業務的毛利和毛利率有了顯著提升,毛利由去年同期的4億元增長18.1%至今年的4.8億元,毛利率則由去年同期的26.5%上升至29.8%,增長3.3%。集團主動抓住時機,在有利的市場環境下落實既有訂單,生產的肝素原料藥在生產工藝及產品質量保持高度一致性,持續獲得各地客戶的高度認可。



CDMO業務表現理想 創新藥佈局持續完善

2022年上半年,集團CDMO業務旗下賽灣生物憑藉卓越的研發、運營和項目管理能力,業務收入繼續保持增長。期內賽灣CDMO保持增長,較同期增長14%,其中服務收入增長11.9%。賽灣生物還與全球知名的生命科學、先進生物技術及應用材料供應商Avantor公司達成合作,雙方聯手為生物醫藥客戶提供符合美國cGMP標準的質粒生產服務以及GMP級別的質粒產品,合作有望提升賽灣生物的全球知名度,鞏固技術壁壘和品牌優勢。



除此以外,海普瑞繼續完善在創新藥領域多年的佈局,為集團開拓中長期的成長空間。目前,海普瑞通過產業投資持有超過20個同類首創(First-in-class)新藥品種,覆蓋30多種適應症。而目前AR-301 (Salvecin)、Oregovomab、RVX-208 (Apabetalone)這3款自研藥物開發全球III期臨床實驗進展順利,後續實驗的申請也已被各地藥物管理機構受理;自主研發的H1710原料葯和製劑的穩定性研究也正在進行。



展望下半年,集團管理層表示:「集團將堅定不移實現提升供應鏈價值的戰略目標,扎實地推進工作,全力完善提質增效的業務升級; 繼續為實現淨利潤翻一番的中期目標努力,並為未來其他長期目標打下堅實基礎。目前,可以看到上游市場的大環境有利於提升業務盈利能力,我們將抓住機遇,持續夯實自身優勢,推動核心業務銷量繼續穩步提升,為各位股東及投資人創造更大的價值。」



關於深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司是一家全球製藥公司,業務範圍涵蓋藥品生產及銷售、創新藥開發以及CDMO服務。公司的藥品包括藥物製劑(主要包括依諾肝素鈉注射液),API產品(包括肝素鈉API、依諾肝素鈉API)及其他產品(主要包括胰酶API)。公司已在大中華區獲得若干臨床階段創新候選藥物的獨家開發及商業化權利,正在開發這些藥物用於治療免疫系統軸相關疾病。公司亦正開發一種由公司自主研發的專有候選藥物,目前處於臨床階段。公司通過全資子公司Cytovance Biologics, Inc. (「賽灣生物」)(該公司專門開發及生產重組藥品及臨界非病毒載體以及基因治療的中間體)及通過全資子公司SPL Acquisition Corp.(「SPL」)(該公司為天然衍生藥品的開發和生產提供服務)經營CDMO業務,提供研發、生產、質量管理及程序管理服務。





