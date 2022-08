田中貴金屬工業開始接受100％應用貴金屬回收再利用材料「RE系列」的金（Au）接合線的訂單

東京, 2022年8月30日 - (亞太商訊) - 田中貴金屬集團旗下經營製造事業的田中貴金屬工業株式會社(總公司:東京都千代田區、董事長:田中 浩一朗)的子公司——從事各種接合線製造的田中電子工業株式會社(總公司:佐賀縣神埼郡、董事長:山本 俊哉),宣布除了原材料中含有從礦山直接產出的金的既有產品之外,還將開始接受100%使用貴金屬回收再利用材料「RE系列」製造的金(Au)接合線的訂單。

Au接合線





田中貴金屬工業提供的RE系列原料的產品為第一波已率先應用於電鍍液用化合物,這次作為第二波,將應用於田中電子工業製造的「Au接合線」(※1)。



供應量躍居世界第一(※2)的田中電子工業Au接合線支持著整個世界的半導體產業,這次的RE系列也在日本、新加坡、馬來西亞和中國等四個生產據點展開生產,並均已獲得第三方認證,可在全球實現穩定供應。



田中貴金屬集團認為透過供應RE系列,可為循環型社會的形成和對環境永續發展的材料及產品需求的增加做出貢獻。貴金屬為蘊藏量有限的天然資源之一,我們旨在今後進一步在全球擴大貴金屬的回收再利用事業,並確保貴金屬的穩定供應。



■ 關於金(Au)接合線



接合線是指對半導體晶片與外部電極進行連接的金屬線。主要使用的是將金、銀、銅、鋁等金屬細線化到十幾微米的金屬線。特別是使用金製作的接合線,與其他金屬相比,在耐腐蝕性、加工性、連接性、化學穩定性等方面表現優異。半導體不僅應用於電腦、手機等電子產品,還廣泛應用於家電及汽車領域。而且,在為實現碳中和社會做出貢獻的電動汽車和數位轉型領域,半導體作為重要零部件也越來越受到矚目。



■ 關於RE系列



RE系列是不使用來自礦山的鑄塊等,而僅使用精製貴金屬回收再利用材料的再生貴金屬材料。田中貴金屬工業自1885年(明治18年)創業以來持續從事貴金屬回收再利用事業,從2022年開始,透過擴充RE系列生產線,推進了100%僅使用回收再利用貴金屬材料的產品供應。



此外,田中貴金屬工業展開透過產品的回收及精製到再製作產品的所有流程均在集團內進行管理,提供綜合性體制服務。我們擁有長年在貴金屬研究開發中培育出的高度貴金屬分析技術(※),因此能在回收再利用中,對重要回收物的貴金屬含有率進行正確的評估。



※作為衡量貴金屬的分析能力之一,田中貴金屬集團經全世界最具權威的LBMA及LPPM認定為公認審查公司(Good Delivery Referee),在全世界僅有5家獲得認定,包括日本在內的亞洲僅有田中貴金屬集團一家。另外鉑金(白金)、金、銀、鈀的分析技術,我們為日本首家取得ISO/IEC17025認證。



■ 關於田中電子工業的接合線



田中電子工業自創業以來50多年,製造各種接合線,擁有世界頂級的市佔率。此外,自1978年於新加坡設立第一個海外生產據點以來,在馬來西亞、中國與台灣展開生產據點,對進行半導體製造的世界各國供應產品。



新聞稿: https://www.acnnewswire.com/docs/files/20220830_CT.pdf



■ 關於田中貴金屬集團



田中貴金屬集團自1885年(明治18年)創業以來,營業範圍向來以貴金屬為中心,並以此展開廣泛 活動。在日本國內,以最高水準的貴金屬交易量為傲的田中貴金屬集團,長年以來除了進行產業用貴 金屬產品的製造和販售外,也供應貴金屬製作珠寶飾品和投資型貴金屬商品。本集團以貴金屬專業團隊之姿,旗下的國內外各集團公司協調合作,使製造、販售與技術一體化,並供應相關產品與服務。2021 年度(2022年3月止)的合併營業額為7,877億日圓(※),擁有5,225名員工。



※依據合併會計年度的收入確認有關之會計基準適用,營業額當中一部分交易是以淨額表示。



■ 產業事業全球網站

https://tanaka-preciousmetals.com/



■ 產品諮詢表

田中貴金屬工業株式會社

https://tanaka-preciousmetals.com/tw/inquiries-on-industrial-products/



■ 新聞媒體諮詢處

田中控股株式會社

https://tanaka-preciousmetals.com/tw/inquiries-for-media/



※1 以原有製程製造的Au接合線仍可繼續訂購。

※2 資料來源:SEMI Industry Research and Statistics/TECHCET, April 2020



