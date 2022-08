旭陽集團公佈2022年中期收入上升21.1%達人民幣225.3億元，股東應佔溢利為人民幣17.4億元

Monday, 29 August 2022, 08:06 HKT/SGT Share:

香港, 2022年8月29日 - (亞太商訊) - 全球領先的焦炭、焦化產品、精細化工產品綜合生產商及供應商及相關運營管理服務提供商中國旭陽集團有限公司(「旭陽集團」或「集團」;股份代號:1907)公佈截至2022年6月30日止六個月(「報告期」)的中期業績。報告期內,集團通過提供運營管理服務,以及透過聚焦中國和海外的機遇,組建和收購實體的方式實現增長及擴張。



截至2022年6月30日止六個月,收益約為人民幣225.3億元,較2021年同期增加約21.1%。股東應佔溢利約為人民幣17.4億元,較2021年同期增加約0.8%。每股基本盈利為人民幣39.14分。為與股東分享成果,董事會決定宣派報告期股息每股人民幣12.30分(截至2021年6月30日止六個月:人民幣12.30分)。



焦炭業務穩步擴張 自建產能順利落地

報告期內,集團來自焦炭及焦化產品生產業務穩步擴張,收益上升20.2%至人民幣92.63億元。

於2022年1月1日,集團的焦炭年產能約11.05百萬噸,而呼和浩特生產園區及蘇拉威西工業園區的兩個產能擴張正在進行中。呼和浩特生產園區焦炭年生產達1,500,000噸的第一階段焦炭生產設施的試運行已經完成,餘下年生產達1,500,000噸的焦炭生產設施的建設工程將於2023年第一季前完成。蘇拉威西工業園區的擴張將於2023年年中及2024年年初分階段完成。



運營管理服務板塊,集團於2022年6月將焦碳運營管理服務擴展至中國河南省,於該地負責向焦炭企業提供綜合銷售及營銷服務,焦炭年產量達1,000,000噸。於報告期末,集團開展多項運營管理服務。



化工產量持續增長 躋身世界頂尖生產商之一

精細化工產品生產業務持續增長,收益上升18.7%至人民幣72.46億元。集團於報告期內投資及提高滄州及東明生產園區芳烴類化工產品生產線中的己內酰胺產能,用於生產尼龍、纖維及塑料製品。集團預計己內酰胺年生產將於2022年底前到達750,000噸,躋身世界頂尖生產商之一。



加速氫能業務發展 取得階段性成果

集團在定州、邢台及呼和浩特三個不同的生產園區擁有氫氣生產、儲存、運輸、加氫以至使用以及氫氣智能供應的輻射。於報告期內,在該等三個生產園區中,定州的氫氣生產設施的產能可達每日13,000公斤,而定州加氫站開始投入運營。



集團將積極參與中國不同城市的氫氣工業化計劃。於2022年3月,集團於河北省保定市成立一間新附屬公司,主要從事 (i)氫能重型卡車及氫能巴士連同以氫氣發電的油氣能源站的應用場景的開發;(ii)保定至北京及至毗鄰北京地區的農產品運輸線的開發;(iii)保定氫能巴士應用場景的開發;及(iv)遠距離氫氣管道可行性研究及探索如何降低氫氣運輸的成本。未來,集團將聚焦於京津冀地區的氫氣能源行業的高速發展,致力以先進的技術和更加面向客戶的服務將氫氣的智能供應輻射至全國。



佈局印尼 開拓全球市場

集團於2021年下半年以成立三間合營公司的方式,將地理佈局從中國擴展至印尼。位於印尼 青山工業園區的三間合營公司現按計劃進行開發,預期旭陽偉山新能源(印尼)有限公司將自2023年年中陸續投產。



展望2022年下半年,集團將繼續透過擴張焦炭產能,進駐運營管理服務連同併購(包括成立合營公司),增加於獨立焦炭市場及若干精細化工產品市場的市場份額。集團亦將致力於實踐綠色低碳,推動產業鏈的碳減排,力爭成為中國焦炭及化工行業碳達峰及碳中和的先鋒。



有關中國旭陽集團有限公司

根據弗若斯特沙利文,按2021年數據計算,中國旭陽集團有限公司為全球最大的獨立焦炭生產商及供應商。旭陽集團為中國的焦炭、焦化產品、精細化工產品綜合生產商及供應商及相關運營管理服務提供商,並於中國及全球的多個精細化工產品領域處於領先地位。旭陽集團縱向一體化的業務模式及在煤化工產業鏈超過27年的經驗讓集團進一步深耕下游精細化工產品市場,擴展收入來源,創造更大價值。



旭陽集團自2019年3月於香港聯交所主板上市,現被納入為恒生綜合指數、恒生綜合行業指數 - 原材料業、恒生綜合中型股指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通中國內地公司指數、恒生港股通非AH股公司、恒生全港股通指數、恒生大中型股(可投資)指數、恒生大中型股低波幅全選指數、恒生大中型股質量全選指數、恒生大中型股規模全選指數、恒生大中型股股息率全選指數、恒生大中型股動量全選指數、恒生大中型股價值全選指數、恒生大中型股等權重混合因數(QVLM)指數及恒生大中型股風險平價混合因數(QVLM)指數。旭陽集團亦納入富時全球股票指數系列中的富時全球小盤股指數、富時全盤指數及富時完整全市場指數。

欲瞭解更多公司業務,請瀏覽: http://www.risun.com/





