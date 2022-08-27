王朝酒業2022年上半年白葡萄酒銷售收入首次超越紅葡萄酒



香港, 2022年8月26日 - (亞太商訊) - 中國優質葡萄酒生產商王朝酒業集團有限公司（「王朝」或「集團」）（股份代號：00828）今日公佈截至2022年6月30日止未經審核之中期業績。



期內，由於疫情反覆，導致國內各地城市對消費場所實施管控及封控措施，且令民眾消費意欲產生負面影響。因此2022年上半年集團收入較上年同期減少44%至101百萬港元，本公司所有者應佔溢利為10.7百萬港元，同比下跌45%，不過毛利率由去年同期的38%上升至40%。



隨著國內消費者對集團白葡萄酒產品的興趣日益濃厚，尤其中國沿海地區，2022年上半年白葡萄酒產品銷售收入首次超越紅葡萄酒產品，成為集團收入主要貢獻來源，佔集團整體收入約52%（2021年上半年為41%），而紅葡萄酒佔比為45%（2021年上半年為58%）。期內，白葡萄酒產品及紅葡萄酒產品的毛利率分別為44% 及35%（2021年上半年分別為35%及39%）。



集團以「王朝」品牌產銷超過100 種葡萄酒產品，並積極求新，聚焦「5+4+N」產品戰略，即5大主線系列，包括:乾化系列、七年藏系列、梅鹿輒系列、經典系列及暢銷系列，覆蓋全主流價位段；4大優勢品類，包括: 乾紅葡萄酒、乾白葡萄酒、白蘭地及起泡酒，增加市場的縱向佔有率；N 項需求定制產品，以滿足中國不同類型消費群體的多元化需求。



期內, 集團推行新一輪產品升級，推出小容量的 373 毫升及 180 毫升王朝老乾紅葡萄酒及半乾白葡萄酒，以創新小瓶裝設計及採用螺旋蓋設計，提供更加便捷品嘗、更年輕化的新品，打入年輕消費者市場。180 毫升系列以一盒六瓶的包裝亮相，劍指啤酒市場，為年輕人聚會提供除暢飲啤酒外的另一選擇。而373 毫升容量，通過線上線下「 O2O 」平台結合，消費者掃描二維碼後即可獲得獎賞。此外，集團亦推出了針對年輕消費者的「怡色」系列葡萄酒，期內更增加了禮盒版包裝，為親朋好友聚會及佳節喜慶提供最佳送禮選擇。推出新產品及產品升級不僅提升消費者與品牌的互動，更把王朝產品推廣給更廣泛的消費者人群。



另一方面，集團亦透過於中國的現有分銷網絡，銷售來自法國酒莊葡萄酒及其他外國進口品牌葡萄酒，以帶入傳統「舊世界」及「新世界」品種，迎合偏愛外國高檔葡萄酒口味的消費群。



集團的電商團隊於京東商城、天貓商城及拼多多等傳統電商平台開始內部自營在線商店銷售產品，並通過微博、RED（小紅書app）、Kuai（快手app）及TikTok（抖音app）此類新零售平台，全面創新品牌、品類、業務體系、流程和模式，從而取代與分銷商的合作。同時，電商團隊積極培養電商直播人才，以進一步擴大銷售渠道及建立新客戶群。



集團於今年二月及六月舉行了招商品鑒會，期間大力推廣其全系列的最新產品矩陣，獲得市場的積極反應。2022年上半年末，中國各地疫情已見有所緩和，集團的業務及銷售也逐步恢復正常。未來集團將持續實施營銷改革，隨著管控及封控措施放寬後，集團進一步落實「萬千百工程」，目標在20,000家商店中展示，舉辦1,000 次品酒活動並組織100 次回廠遊，持續推進終端網絡建設工作。



王朝主席萬守朋先生總結︰「展望2022年下半年，王朝將進一步加強於寧夏及新疆的佈局，以獲取優質葡萄及葡萄汁供應，並計劃於該等地區長遠發展當地原酒生產基地。於2022年第二季度末，疫情逐步得到控制以及管控和封控措施放寬，加上利好經濟復甦政策的支持，董事會目前仍對2022年下半年業務持審慎樂觀態度，並繼續做好應對疫情不確定的預案，積極拓展市場，提質增量。」





話題 Press release summary



部門 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

