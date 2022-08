Friday, 26 August 2022, 22:01 HKT/SGT Share: 國軒高科公佈2022年中期業績 國軒高科上半年營收增長143.24% 其中海外增長358.28%

上半年營收86.38億,研發支出再次翻倍,同比增長104.97%

香港, 2022年8月26日 - (亞太商訊) - 國軒高科股份有限公司(統稱「國軒高科」或「公司」;股票代碼:002074.SZ),公佈截至2022年6月30日止六個月(「報告期」)的中期業績。報告期內,公司實現營業收入人民幣86.38億元,同比增長143.24%,其中海外地區(含港澳臺)營業收入同比增長358.28%至7.72億元,未來有望實現較上一年度增長100%的總收入目標。歸屬于上市公司股東的淨利潤為人民幣6462萬元,同比增長34.15%。公司經營活動產生的現金流量淨額為人民幣9161萬元,同比增長6.38%,



報告期內,國軒高科主要業務收入來自於動力鋰電池、儲能電池和輸配電設備。動力鋰電池保持穩健的增長趨勢,本期內實現收入人民幣66.09億元,同比增長113.93%,是公司最大的收入來源。其中,儲能電池業務在財報中首次披露,本期內實現營業收入人民幣12.79億元,占總營業收入14.80%。



營收規模再翻倍,市占率持續提升

國軒高科是中國新能源汽車領域動力電池龍頭企業,是國內最早從事新能源汽車動力鋰離子電池自主研發、生產和銷售的企業之一。今年以來,國家進一步明確支持新能源產業作為戰略性新興產業加快發展。在此背景下,國軒高科產能規模不斷擴張,技術優勢持續增強,市場合作進一步深化,國際戰略步伐穩步加快。多重因素驅動下,公司上半年實現營業收入人民幣86.38億元,同比增長143.24%,實現三位數增長;其中海外地區營業收入7.72億元,同比增長358.28%,擴張迅猛。預計年底有望實現較上一年度增長100%的總收入目標。



根據SNE Research 資料,今年上半年,國軒高科動力電池裝機量5.8GWh,市占比2.9%,較上年同期增長1個百分點,排名全球第8。裝機數量方面,產能保障和全球交付能力不斷提高,客戶結構方面,乘用車客戶改善明顯,海外及中高端客戶增加,客戶結構持續改善。根據電池中國資料,上半年公司中國乘用車裝車量22.8萬台,市占率9.7%,位列TOP3;全球乘用車裝機超過25 萬輛,市占率5.9%,位列全球第5。



研發實力不斷補強 打造“長壽電池”

國軒高科在主營業務動力電池和儲能電池方面,擁有強大的研發能力,尤其是在對於電動汽車市場至關重要的電池、電芯化學成分方面有著雄厚的技術實力。公司在構建全產業鏈佈局的過程中,根據發展戰略要求,堅持自主研發和創新,引入高端技術人才,聯合高等院校開展合作,構建了多領域、內外協同的高標準、高效率、高品質研發模式,持續技術優勢,研發水平穩居行業前列。2022年上半年,國軒高科研發支出為5.10億元,同比增長104.97%。公司前瞻性佈局鋰資源並強化一體化佈局,在鐵鋰低溫電解液技術、隔熱材料研發、電池熱失控管理及半固態電池技術等前瞻性技術研究上,成果顯著,取得階段性進展。目前已實現全生命週期陽極鋰離子補償技術在儲能領域的工業化應用,將鋰離子電池的迴圈壽命提高到12000 次迴圈,成為業內低成本、高安全、長壽命的鋰電池典範。



在今年的國軒高科第十一屆科技大會上,公司發佈了兩款新產品——360Wh/kg半固態電池和易佳電智慧移動儲能充電樁。其中360Wh/kg半固態電池能夠通過高於國標的180℃ 30min熱箱測試和貫穿針刺測試,預計今年實現裝車。此外,國軒高科400Wh/Kg的三元半固態電池目前在公司實驗室已有原型樣品。未來還將通過技術創新落地矽基負極反覆運算,鋰金屬負極和預鋰技術,加速液態電池向半固態過渡,最終實現全固態。



截至報告期內,國軒高科累計申請專利5,687 項,授權專利3,835 項,其中授權發明專利1,016 項,智慧財產權覆蓋電池的全產業鏈。累計發表研究論文255 篇、SCI 23 篇、核心刊物147 篇,軟體著作權登記109 項,智慧財產權覆蓋鋰電池全生命週期。



國際化戰略穩步加快,全產業鏈佈局持續構建

上半年,公司不斷加碼海外佈局,營業收入同比增長358.28%至7.72億元,大幅領先行業龍頭企業。歐洲哥廷根工廠順利揭幕,北美、東南亞、南亞等海外市場建設動力電池和配套產業基地建設計畫正在穩步推進中,擬建設新一代動力電池生產線,形成國際研產供銷一體化配套體系。6月24日阿根廷總統費爾南德斯會見董事長李縝先生,同時公司與阿根廷胡胡伊省國家能源礦業公司就建設電池級碳酸鋰生產線等達成合作共識;7月28日,國軒高科作為中瑞證券市場互聯互通首批GDR上市企業成功在瑞交所掛牌,並以募資總額6.85億美元的規模,成為今年以來瑞士資本市場股權融資規模最大的專案,公司國際化戰略步伐全面加快。



公司不斷優化全產業鏈體系建設,加速資源端專案落地,在上游材料的佈局已涵蓋大部分鋰電生產原料。並分別於安徽廬江、安徽肥東、江西宜春、內蒙古烏海和阿根廷胡胡伊省(籌)佈局材料業務,五大材料基地初具雛形。



動力電池專案投產進展順利

報告期內,國軒高科旗下的南京新能源智慧製造20GWh 動力電池專案正式投產,宜春國軒10GWh 動力電池項目竣工投產,國軒科宏年產20 萬噸高端正極材料項目投產。這些項目的順利投產,將進一步提升產業化水準,有力支撐年底實現100GWh 的產能目標。



公司今年上半年還正式獲得了大眾汽車標準電芯的定點,成為大眾汽車首個標準電芯供應商。隨著與大眾的合作深化,國軒高科加速了歐洲市場的擴張計畫。近期,國軒高科獨資的德國哥廷根工廠啟動改造,預期將於2023年投產首期動力電池產能,這將為歐洲車企帶來當地語系化、低成本的電池選擇方案,助力其快速切入歐洲車用電池市場,助力歐洲雙碳目標的實現。根據瑞銀預計,到2025年,大眾將成為公司的第一大客戶。



未來,公司將堅持“讓綠色能源服務人類”的使命和“專注技術驅動,成為全球能源存儲產業的領導者”的願景,通過全球佈局擴充產能,垂直整合產業鏈,突破技術、品質瓶頸,提高運營效率,提升管理成效,搭建全球平臺等手段,全力實現2025 年300GWh 產能規模。





話題 Press release summary



部門 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network