來源 China BlueChemical Ltd. 中海石油化學2022年中期業績 經常性盈利創2013年以來最好中期業績 實現減碳量3.4萬噸

香港, 2022年8月26日 - (亞太商訊) - 中國最大的央企化肥生產商及領先的甲醇生產商中海石油化學股份有限公司(「中海石油化學」或「公司」,股份編號:3983)公佈其截至2022年6月30日止六個月未經審計之中期業績。



財務摘要 (未經審計)

截至 6 月 30 日止六個月

(人民幣億元) 2022年 2021年 變動

收入 73.71 61.10 +20.6%

毛利 14.08 12.85 +9.6%

本公司擁有人應佔淨利潤 9.37 12.46 -24.8%

本公司擁有人應佔淨利潤 (扣除一次性因素影響) 9.37 8.68 +8.0%

每股基本盈利 (人民幣元) 0.20 0.27 -25.9%



2022年上半年,中海石油化學實現收入人民幣7,371百萬元,同比增長20.6 %;本公司擁有人應佔淨利潤人民幣937百萬元,去年同期本公司擁有人應佔淨利潤在扣除陽坡泉項目處置的一次性因素影響後為人民幣868百萬元,兩者相比,今年上半年的利潤不僅高於去年同期水平8.0%,更創2013年以來最好的中期業績。



在堅持綠色和可持續發展理念下,中海石油化學2022年上半年實現減碳量3.4萬噸,並連續11年榮獲石化聯合會頒授「甲醇行業能效領跑者標杆企業」稱號。公司積極開展「雙碳」背景下對高含二氧化碳天然氣的綜合利用研究,亦與巴斯夫、中國五環共同簽署聯合開發協議,勇當二氧化碳規模化利用的領跑者。



中海石油化學首席執行官兼總裁侯曉峰先生表示:「2022年上半年,公司在履行社會責任的前提下同時實行良好的財務管理,一方面實現減碳量3.4萬噸,另一方面,以扣除一次性因素影響後的盈利計算,這次中期盈利創下2013年以來同期最好的業績,實在令人鼓舞。我們作為中國最大的央企化肥生產商及領先的甲醇生產商,在堅守防控疫情、穩住經濟、安全發展這三大原則下,充分激發營銷,提升生產管理,持續降本增效,挖掘產品品牌的溢價能力。」



在生產方面,中海石油化學的富島一期和富島二期尿素裝置,在按照時限要求及保證質量的情況下完成年度檢修任務,而海南一期和海南二期甲醇裝置產量則創下近五年同期新高。2022年上半年公司尿素產量90.9萬噸、甲醇產量77.3萬噸、磷肥及複合肥產量52.2萬噸、聚甲醛產量0.5萬噸。



市場營銷方面,公司充分抓住化肥、化工產品價格上漲的有利形勢,實現甲醇價格引領市場、化肥價格全力收獲市場。公司並進一步提升自營業務的品質和規模,體現其營銷價值貢獻。2022年上半年公司銷售尿素94.9萬噸、甲醇72.2萬噸、磷肥及複合肥51.5萬噸、聚甲醛3,484噸,在持續調整產品結構下,增值產品銷量同比增加7.3萬噸,再創新高。



重點項目方面,丙烯腈項目的建設及生產準備工作正穩步推進,基本上已完成階段性目標。東方石化收購項目亦正在積極推進中,大峪口化工和天野化工的股權轉讓已取得階段性成果。



下半年行業展望,三季度為國內需求淡季,國內尿素行情或將出現較大幅度回調;四季度須重點關注天然氣的供應和淡季儲備力度,因尿素行情有企穩回升的可能。受主要原材料降價影響,國內磷肥供應預期相對寬鬆,內銷壓力增大,價格將在成本帶動下開始震盪下行。甲醇延續供大於求的格局,在宏觀面預期較差的情況下,預計市場以偏弱震盪調整為主。聚甲醛預計供應較為充足,須重點關注下游需求恢復情況。



下半年公司發展方面,公司將嚴格落實疫情常態化的防控工作,努力實現各生產裝置安全穩定地運行,加強隱患設備的狀態監控,強化老舊設備的管理和維護檢修,並集中技術力量攻克瓶頸問題,持續提升對市場的研究和判斷能力,推進品牌建設,提升市場話語權。



展望未來,侯先生表示:「中海石油化學對未來充滿信心。我們將會全力推進丙烯腈項目試車成功,做好生產和銷售的準備;同時,會加快推動海南省八所港新港區2萬噸吞吐量的石化碼頭項目建設,積極推進東方石化收購項目,穩步完成大峪口化工和天野化工的股權轉讓,及推進富碳天然氣的利用技術研究,而且將會抓緊推動與巴斯夫、中國五環的合作,以掌握更先進的固碳技術,推動綠色低碳發展。」





