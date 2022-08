Friday, 26 August 2022, 21:28 HKT/SGT Share: 銀城國際控股公佈2022年中期業績 持續穩定營運 收益及毛利穩健上升

香港, 2022年8月26日 - (亞太商訊) - 中國專注於在長江三角洲地區為全齡客戶開發優質住宅物業的房地產開發商——銀城國際控股有限公司(「銀城國際控股」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」,股份代號:1902.HK),公佈其截至2022年6月30日止六個月(「期內」)之未經審核中期業績。



期內,集團錄得收益約人民幣45.8億,同比增長約20.9%。毛利約人民幣13.5億元,同比大幅增長約95.9%,毛利率為約29.5%,同比增長約11.3個百分點。期內溢利約人民幣3.3億元,同比增長約11.9%。淨利率與去年同期相若為7.3%。



重點項目去化良好



自去年以來,受疫情因素及整體經濟形勢下滑,以及行業自身處於下行通道及面臨資金困境等多個因素影響,中國房地產行業歷經巨變。期內,集團總合約銷售額錄得人民幣65.7億,同比下降幅度與行業整體趨勢類似。集團在這樣異常艱難的市場環境下,努力維持穩定運營,對重點項目推盤發力,在逆市中仍收效明顯,取得不俗的銷售表現,包括杭州頤和山莊、蘇州東望、台州金麟府、溫州歡樂天地成為區域銷冠,可見集團業務始於南京,現已成功將業務擴張至長三角地區的其他城市。期內,總合約銷售建築面積約308,597平方米,合約平均售價保持相對穩定,約為每平方米人民幣21,277元,同比增長約4.4%。



項目按時交付 銷售回款再創新高



鑒於持續嚴峻的市場經營環境,及面臨房企普遍資金鏈緊拙的行業背景,集團採取多項舉措維持企業經營流動資金穩健及日常運營穩定,上半年的銷售回款率維持了較高水平,總體實現回款人民幣82.1億,銷售回款率達到125%。近期項目交付成為行業甚至全社會關注的重點,集團亦已將「保交付」列為首要任務,確保項目如期交付,以保障購房者利益,不辜負市場對集團信心及維護品牌良好的市場信譽。今年上半年,集團完成交付總建築面積約15.8萬平方米。特別是各項目均按時交付,未出現延期交付。集團上半年整體交付率達85.8%,同時交付滿意度為86%,均在行業屬於標杆水平。



精准佈局重點城市 充裕土儲支撐未來營收



銀城國際控股作為區域性深耕型企業,持有充裕土地儲備及貨值支撐未來推盤。期內,集團的總土地儲備總建築面積超過719萬平方米,其中集團應占權益的土地儲備建築面積約473萬平方米,主要分佈在長江三角洲經濟區的熱點城市,新一線城市占總土儲92%,包括南京、浙江及蘇南。截止2022年6月30日,集團可售未售面積合共約294萬平方米,總可售未售貨值約人民幣623億,約為每平方米人民幣2.12萬元,對未來集團利潤及長期可持續經營提供有力支援。期內,集團擁有位於中國10個城市的61個項目,其中35個項目由集團所開發及擁有,餘下26個項目由集團的合營企業及聯營公司開發及擁有。



壓降槓桿取得成效 運營管控能力良好



集團努力實現業務穩定增長的同時,致力優化債務結構,壓降槓桿取得一定成效。集團上半年縮減負債,整體有息負債規模較2021年底下降14.1%至人民幣117.1億,其中短期借款亦維持穩定水準,持續有序管理負債。集團平均資金成本為6.7%,處於較低水準,且較2021年底進一步下降,保持資金高效利用。融資結構以銀行借款為主,占比75.6%,總體成本低,保障企業可持續經營。



銀城國際控股有限公司主席黃清平先生表示:「2022年隨著下半年房地產行業整體經營環境有所改善,有望迎來一定市場信心和市場交易恢復,但考慮到新冠疫情的不確定性,中國經濟形勢下行趨勢,以及行業資金面緊拙,房企整體經營環境仍然不容樂觀。本集團認為,民營企業未來不能再以規模導向,而是憑藉對區域市場客戶和產品的充分了解,以及經營決策上快速的響應市場變化,通過精耕細作來獲得區域市場發展機會。展望將來,本集團將以市場恢復和回暖為契機,打好銷售突圍戰,積極化解經營中的潛在風險。一方面做好現金流整體安排,確保經營安全,下級公司做好現金流盤點,包括銷售回款,以及監管資金,重點盤活公司可調配的資金。同時,本集團將處理好當前局面下與供應商的合作關係,平衡好各項支付關係,確保各經營單位平穩地開展各項工作。另一方面,銀城國際將盡最大程度維持項目開發正常開展,及時銷售,按期交房,全力維持一個上市房企及本地信譽品牌對於投資人、購房者及市場的承諾及社會責任。」





