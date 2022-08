Friday, 26 August 2022, 10:12 HKT/SGT Share:

來源 ANE (Cayman) Inc. 安能物流發佈2022年中期業績 聚焦長期主義 業績保持穩定 突顯經營韌性

香港, 2022年8月26日 - (亞太商訊) - 中國零擔市場領先的快運網絡運營商安能物流集團有限公司(「安能物流」或「公司」,及其附屬公司統稱「集團」,股份代號:9956)欣然公佈截至2022年6月30日止六個月(「報告期間」)未經審計綜合中期業績。



要點:

-- 業績穩定,現金流穩健,經營基本盤進一步夯實

-- 深耕長期發展主義,優先保障服務品質

-- 基礎設施建設持續優化,長期投資築核心壁壘

-- 以需求為導向,引領行業加速整合



2022年上半年,面對超預期的衝擊與挑戰,安能物流積極應對整體經濟下行、燃料價格飆升以及持續性疫情導致的經濟活動受限等不利影響,堅持深耕長期發展主義,維持產品及服務質素,積極向貨運合作商提供各種支持,重點關注運輸及分撥網絡的整個生態的可持續性,於疫情下凸顯經營韌性。



業績穩定,現金流穩健,經營基本盤進一步夯實



報告期內,安能物流實現總收入人民幣4,139.2百萬元,毛利為人民幣274.0百萬元,其經營活動所得現金為人民幣657.9百萬元。現金流穩健,經營基本盤進一步夯實,抗風險能力持續提升。同時,貨運平台方面,貨運合作商和代理商數量實現穩健增長,達約32,000家,較2021年年底增長10%,尤其頭部貨運合作商保留率達95.2%,側面驗證安能物流良好的產品及服務質素贏得合作夥伴的信任與支持。2022年上半年,安能物流服務終端客戶達430萬,較2021年年底增長10%,平台網絡生態進一步拓展。



深耕長期發展主義,優先保障服務品質



2022年上半年,儘管受到疫情衝擊和外部環境動蕩疊加行業競爭格局演變等不利影響,安能物流堅持效率驅動,致力於提升運營能力,利用遍佈全國的網絡,精準把握不同終端客戶偏好,應需提供綜合和多元化的產品服務。



報告期內,安能物流加強自營車隊投入,實現了大部分雙邊幹線線路運輸的自營,並于今年5月推出整車業務,將自營車隊用於單邊線路,充分利用單邊回程的運力。整車利用整量開車處理貨運,提供直接的點對點服務,大大提升運營效率。



與此同時,面對中國的零擔市場高度分散,效率低下的現狀,安能物流緊抓機遇,憑藉其行業領先優勢對低效且分散的零擔市場進行有效整合,並積極賦能,拓展安能平台網絡使其成為中國新商業體系的基礎設施。截至6月30日,安能物流共計擁有約32,000家貨運合作商及代理商,服務終端客戶約430萬個,較2021年年底均增長10%。公司上半年的頭部合作商保留率達95.2%,凸顯公司長期發展主義、產品及服務質素獲認可,在更好服務終端客戶同時不斷擴大業務覆蓋範圍。



基礎設施建設持續優化,長期投資築核心壁壘



報告期內,安能物流保持必要投入,提升車輛使用效率,持續加強基礎設施管理及優化,實現了規模及運營效率雙提升。今年上半年,公司共計在自營車隊上投入人民幣192百萬元。目前自營車隊由約4,000輛幹線高運力卡車和超過5,900輛掛車組成,由約6,100名合同司機運營,其主要目的為增強自有運輸能力,擴充運力,提升旺季服務保障能力。



在網絡規模方面,截止6月30日,安能物流在中國各地擁有148家自營分撥中心,覆蓋中國約98%的縣城和鄉鎮,其中有11個全面覆蓋中國核心中轉樞紐和44個主要負責省際間貨物轉運的中轉樞紐,且每個中轉樞紐平均直接連接約17個省份。其148家分撥中心約由3,260條幹線運輸線路組成,較2021年年底新增約150條,雙邊線路占比達96%。通過增加及優化幹線運輸網絡,安能物流降低了區域間及區域內的中轉率,並在新運營的分撥中心建立直接的全國性連接,彰顯其網絡規模效益。



零擔快運市場規模巨大,數字化運營及智能化決策顯得尤為關鍵。安能物流通過全鏈路數位化運營,能即時跟蹤貨物在途資料,並根據資料信息和演算法配置最優的裝載和運輸方案,極大提高了物流的服務效率。



作為零擔行業的領先企業,安能物流一直積極探索綠色物流及可持續發展,包括低碳轉型,能源管理以及調整能源結構等,借以綠色運營和數字化轉型減少運營環境帶來的影響。今年5月,安能物流發佈了上市首份ESG報告。報告顯示,安能物流在綠色運營、降本增效、供應商及員工管理等方面取得良好成績。為了嚴格管控車隊能耗和溫室氣體排放,安能物流加大了管理投入和技術投入,力求降低自身對環境及氣候變化產生的影響。正如管理層在分享會中提及的,公司在運輸過程中,始終堅持 「綠色運輸」,逐步將外包車隊替換為自營車隊,提升效率同時,也為降低自身對環境及氣候變化產生的影響。



以需求為導向,引領行業加速整合



在疫情持續性影響下,中小專線受衝擊較大,頭部抗風險能力凸顯,將更有利於頭部企業的加速整合。在此背景下,安能物流未來的戰略重點將聚焦在滿足快速變化的商業體系所帶來的對綜合運輸服務的需求,引領中國零擔行業加速整合,提升運營效率,實施更嚴格的成本控制措施,並通過5大發力點,夯實經營基本盤,鞏固核心壁壘。



安能物流主席王擁軍先生表示,「上半年,安能面對疫情及未來環境變化的高度不確定性,展現出了極高的韌性。危中有機,難中有進,安能物流持續為合作夥伴及客戶帶來高質量服務。展望未來,儘管市場環境依然嚴峻,變化莫測,我們仍能憑藉明確的戰略重點,堅信本集團能把握未來中國內地巨大的發展機遇。」



關於安能物流集團有限公司(股份代號:9956.HK)

安能物流集團有限公司,其前身於二零一零年六月在上海成立,是一家覆蓋全國的零擔服務供應商。通過秉承「物流創造無限可能」的企業使命,作為零擔快運頭部企業,安能物流提供及時及全面的貨物運輸服務,憑藉高度網絡效應的貨運合作商平台、持續科技創新及數字化運營、客戶導向的產品組合和高質量服務體系,運營著中國零擔市場領先的快運網絡。截至2022年6月30日,安能在全國擁有近148家自營分撥中心、及由約4,000輛幹線高運力卡車牽引車和超5,900多輛掛車組成的自營車隊,擁有32,000多家貨運合作商和代理商,快運網絡覆蓋中國約98%的縣城和鄉鎮,為中國各行業和地區超過430萬客戶提供服務,包括電商、製造商、批發商、零售商及個人等。





