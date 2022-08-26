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來源 China Everbright Ltd 光大控股公佈2022年中期業績

香港, 2022年8月25日 - (亞太商訊) - 2022年8月25日，中國光大控股有限公司（「光大控股」，股份代號：165.HK）公佈截至2022年6月30日止之中期業績。



2022年中期業績表現要點

-- 歸屬於本公司股東之虧損為港幣26.55億元，主要由於投資項目估值下跌而錄得未實現資本利得虧損

-- 持續募資，新發起設立兩個基金，基金資產管理總規模（AUM）約港幣1,973億元

-- 多元化退出，完全/部分退出項目25個，實現現金回流約港幣35.17億元

-- 流動性充裕，擁有現金及現金等價物約港幣103.54億元

-- 維持派息，中期股息每股港幣0.15元



2022年上半年，全球資本市場振盪下行，股票與債券市場雙雙回落，一級市場項目亦面臨估值下調的壓力。受此影響，報告期內光大控股持有的投資項目市值波動或估值下跌，錄得未實現資本利得虧損，歸屬於本公司股東之虧損為港幣26.55億元。



報告期內，光大控股以多種形式退出項目回籠資金，擁有現金及現金等價物約港幣103.54億元，可使用銀行授信額度約港幣68.23億元，流動性保持充裕，整體財政、業務和經營狀況保持穩健。



報告期內，光大控股持續推進基金募資，新發起設立兩個基金，在基金管理領域保持市場領先地位。因匯率折算原因，基金資產管理總規模微降至港幣1,973億元，在管基金產品86個，涵蓋一級市場基金、二級市場基金和母基金。



秉承與股東分享經營成果的發展理念，董事會宣派2022年中期股息為每股港幣0.15元（2021年中期股息：每股港幣0.28元）。



2022年中期經營要點

一、基金管理業務

2022年上半年，光大控股基金管理業務穩步有序開展，努力克服疫情對募資接洽、項目調研等工作帶來的影響，緊抓「募投管退」各階段窗口期，採取「精投穩退」策略推動業務高質量發展。



募資工作克艱前行，新設多個基金受到市場青睞。2022年上半年，光大控股圍繞先進製造、綠色能源等領域推出基金產品，得到地方政府、金控集團等LP的認可與支持。期內新發起設立兩個基金，同時有多個基金已進入最終衝刺階段，包括海外基礎設施基金二期獲亞投行承諾出資美金1億元。



踐行科創投資發展，積極佈局國家支持產業。光大控股旗下基金重點聚焦科技、環保和先進製造等領域，投資了中核匯能、德蘭明海、英臻科技等綠色能源企業，以及登臨科技、思邁特、廣州立景等新經濟科技企業。光大香港創新中心孵化器加速招募入駐企業，接洽20多間科創企業，支持香港科創發展。



採取多元化退出策略，加大現金回籠力度。通過轉讓及IPO退出相結合的方式，上半年光大控股旗下基金實現了較好現金回流，其中在境外以轉讓形式退出挪威公交項目；瑞科生物、默升科技、翱捷科技、軟通動力共4個投資項目分別在香港交易所、美國納斯達克、上海科創板和深圳創業板實現上市。



二、自有資金投資業務

光大控股的自有資金投資業務通過持續培育重要投資企業、財務性投資和基石性投資，兼顧支持基金發展和靈活投資，積極把握帶來長遠收益的各類投資機會。截至2022年6月30日，自有資金投資業務資產總值約為港幣385億元。



在重要投資企業方面，中飛租賃加強飛機全產業鏈佈局，提升飛機租賃全生命週期各環節的專業性。截至2022年6月30日，中飛租賃機隊規模163架，服務航企達38間。



特斯聯AIoT研究取得眾多突破，多項研究成果被人工智慧領域頂級會議CVPR收錄和發表；與重慶、天津、德陽、臨滄等多地政府展開數智化合作。



光大養老以發展踐行社會責任，位列中國養老機構第2位（觀點指數研究院排名），管理總床位數達3.3萬張，養老機構和社區服務站點數176間。



三、資源儲備豐富

優化資本結構。2022年上半年，光大控股於中國銀行間市場成功發行人民幣30億元中期票據，是年內中國境內債券市場非金融企業單筆發行規模最大的熊貓債，融資利率亦進一步下調。



加大流動性儲備。截至2022年6月30日，光大控股帳面現金約港幣103.54億元及有約港幣68.23億元的銀行未動用授信額度，既有較強抵禦風險的能力，也能更好捕捉市場機遇。



加強區域發展，增加下沉市場佈局。深度佈局京津冀、長三角、粵港澳大灣區，主動參與「成渝」經濟圈、海南自由貿易港、雄安新區建設。



四、環境、社會及管治工作全面提升

作為市場領先的跨境投資及資產管理公司，光大控股長期以來堅持將環境、社會及管治（ESG）責任融入經營和管理，堅持守法合規，規範運作，綠色經營，積極應對外部環境變化，確保公司健康可持續發展，維護公司及股東的長期利益。報告期內，光大控股在明晟公司（MSCI）的ESG評級由B提升至BB，評分上升至4.6分。



展望2022下半年，隨著政策發力，經濟企穩回升，資本市場預期平穩向好。光大控股將堅持「穩、進、優」的策略，強化募資、審慎投資、優化管理、多元退出，通過一系列積極有為的舉措，全力推動公司業務高品質發展，為股東和投資者帶來長期的增長回報，堅定打造中國領先的跨境投資及資產管理公司。



光大控股執行董事兼總裁張明翱表示：「2022年上半年，市場衝擊給光大控股帶來一定壓力和挑戰，但公司的業務根基穩固，流動性充裕。光大控股擁有出色的投資往績，是專業的跨境資產管理及投資機構，具備穿越週期的投資能力。過去二十餘載，光大控股的資本配置經歷多輪全球經濟震盪及宏觀趨勢轉向，均保持穩健回報，更屢次轉危為機，贏得發展主動權。光大控股對中國經濟前景充滿信心，對公司未來發展充滿信心，將繼續落實國家雙循環發展戰略，堅持境內境外相結合的業務模式，充分發揮跨境及多元化投資組合的優勢，堅守投資成長性企業的價值核心，穩步且扎實地推進高質量發展，為股東及投資者們帶來長期可持續性的增長回報。」





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