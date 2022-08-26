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來源 InvesTech Holdings Limited 威訊控股與華為就合作推出基於雲的企業應用解決方案簽訂備忘錄 積極擴大客戶基礎 著力推動核心業務發展

香港, 2022年8月25日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合智能資訊科技解決方案供應商威訊控股有限公司（「威訊控股」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1087.HK）欣然宣佈，集團旗下擁有智能辦公軟件解決方案旗艦產品威思客的子公司威發系統（亞洲）有限公司（「威發系统」）與華為服務（香港）有限公司（「華為」）簽訂合作備忘錄（「備忘錄」），雙方在智慧辦公和雲業務領域達成策略性合作，聯手為企業提供數字化轉型方案。

兩位授權代表，威發系統（亞洲）有限公司地區總經理鄒世錦先生（左二）和香港華為雲業務部總經理曹玲玲女士（右二）於Revive Tech Asia 2022簽訂備忘錄。威訊控股董事會主席、總裁兼執行董事陳錫強先生（左一）和香港華為國際有限公司行政總裁鄧水根先生（右一）見證備忘錄簽訂儀式。

威發系统和華為於2022年8月24日在亞洲國際博覽館舉行的科技會議和展覽Revive Tech Asia 2022上簽署備忘錄。根據備忘錄，雙方在2022年8月至2025年8月的三年期間將以年度合約形式在智慧辦公和雲業務領域深入合作。威發系统和華為將充分發揮資源聚集優勢，攜手推出「基於AIoT的智能樓宇數字孿生解決方案」和「華為雲數字行政辦公解決方案」兩大突破性的基於雲的企業應用解決方案，賦能不同行業的客戶實現數字化轉型。



「基於AIoT的智能樓宇數字孿生解決方案」以威思客AIoT智能物聯平台為核心，以華為雲為基礎，集成樓宇空間管理系統以及各類智能硬件和終端，對樓宇內人員行為、終端設備、空間狀態等信息進行採集分析，形成具有信息匯集、資源共享及優化管理的數字平台，並實現對設施管理、節能減排、辦公服務、監測警報、應急服務及信息發佈等企業場景的數字化管理，有效幫助企業實現人、物、空間的智能協作，協助企業實現行政管理的智能化變革，同時提高樓宇運營管理效率，並降低運營成本。



「華為雲數字化行政辦公解決方案」則通過物聯網等先進技術，構建基於華為雲的企業數字孿生智能管理平台，形成具有信息匯集、資源共享及優化管理的系統平台，實現設備運行實時動態監測和控制。該平台涵蓋企業行政管理多個領域，如工位管理、會議管理、訪客管理、通行管理、儲物櫃管理、廁位管理和空間資産管理等，幫助企業實現人、物、空間的智能管理，提升決策的效率和準確度，同時賦能企業實現行政管理的智能化變革，實現辦公大樓的綠色低碳運營。



威訊控股董事會主席、總裁兼執行董事陳錫強先生表示：「我們很榮幸能夠與業內其中一家最優秀的科技企業—華為合作，並獲得其充分肯定。該備忘錄有望為我們在基於雲的企業應用解決方案領域帶來業務協同效應，並促進產品創新，有助我們優化解決方案，為客戶提供更好的產品和服務。通過此戰略合作，我們亦有機會接觸到華為客戶，從而在潛力龐大的中國市場中擴大客戶群和搶佔市佔率。」



「展望未來，我們期待與華為在多個領域展開合作，共同探索其他與系統集成相關、基於雲的企業應用解決方案，包括雲端搬遷、雲端安全和雲端備份等。為充分發揮互補優勢，集團將努力與華為建立更緊密的合作夥伴關係，從而優化我們的長遠核心競爭力。」



關於威訊控股有限公司

威訊控股有限公司（股份代號：1087.HK） 於2010年在香港聯合交易所有限公司主板上市。作為在資訊科技行業擁有超過30年經驗的領先綜合智能資訊科技解決方案供應商，集團主要從事資訊科技基礎設施系統整合和智能辦公軟件解決方案業務。集團在中國根基雄厚，設有逾10個辦公室，並在西安設有研發中心。



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