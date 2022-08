Thursday, 25 August 2022, 10:30 HKT/SGT Share: 光大環境以創新促轉型 領航「雙碳」時代

香港, 2022年8月25日 - (亞太商訊) - 亞洲環保領軍企業光大環境(257.HK)日前公佈了今年上半年業績,顯示公司在挑戰重重的經營環境中,仍然著力於加大科技創新投入,持續提升技術創新能力,強化科技成果轉化及運用,彰顯以“創新引領發展”的企業理念。



專利獎項榮譽不斷



2022年上半年,公司在授權專利和科研獎項方面取得豐碩成果,共獲授權專利175項(包括實用型專利132項、發明專利18項、軟件著作專利13項、外觀專利12項),截至2022年6月30日,公司累計獲得授權專利1,495項,是全球在垃圾焚燒發電領域獲得專利最多的企業。



上半年,公司的垃圾滲濾液精餾脫氮及氨氮資源化協同減碳技術通過科技成果鑒定,達國際先進水平。公司旗下中國光大水務有限公司參與的科研課題分別榮獲2021年度環境保護科學技術獎一等獎以及2021年度江蘇省科學技術獎一等獎。



創新體系持續完善



上半年,光大環境綠色科創板塊繼續基於香港、深圳、南京、青島的「一院四城」研發體系,全力打造面向全球的綠色技術創新平台及技術轉化平台,為集團戰略轉型、結構優化、新興業務培育加速賦能。



公司還成立了前沿技術研究中心,探索清潔能源替代、非化石原料替代、廢棄物高值化、碳捕集利用等前沿技術方向,積極助公司的綠色低碳轉型。



上半年,光大青島理工環境技術研究院取得中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認證,躋身國家認可實驗室行列。



應用轉化持續發力



上半年,公司綠色科創板塊聚焦「面向傳統業務、面向新業務、面向未來發展」三個方向推進研發工作,相關課題涵蓋垃圾發電廠節能增效技術、滲濾液深度處理系統、智慧物聯網核心技術、衛星遙感碳監測技術、廢塑膠熱解技術、生物質高效熱解氣化技術、小型化垃圾焚燒技術及設備等,為公司業務發展蓄勢賦能,提供技術支援。



裝備製造板塊則聚焦推動技術應用轉化工作,開展多項設備、技術及工藝研發課題,其中,位於浙江的環保項目應用了國產選擇性催化還原(SCR) 脫硝技術,使用情況良好;位於四川的環保項目完成醫療廢棄物焚燒技術的主體設備安裝;位於安徽、江蘇、四川等地的環保項目採用了高熱值水冷爐排爐系統,並逐步推進設備安裝及調試等階段。近日迎來喜訊,光大環保技術裝備(常州)有限公司成功入選國家級專精特新小巨人企業名單。



此外,光大照明板塊的智慧園區管理平台融入「雙碳」管理等功能,並已在光大照明智慧產業園試運行;智慧燈柱管理平台及管理系統已在多個項目推廣應用;具有自主智慧財產權的智慧網關、單燈控制器、集中控制器及預製設備艙已投入生產並在多個項目中投入使用;學習檯燈及教室燈已新增更多功能模組及產品種類,並在項目中投入使用。



「雙碳」佈局深入推進



光大環境以國家的「雙碳」目標為指引,順勢而為,在「減污降碳」、「協同增效」方面著力探索,服務國家生態文明建設,實現綠色發展轉型。



上半年,公司持續優化公司碳核算模型,完成了國家生態環境部6 個碳監測試點項目,並積極依託旗下環保項目開發碳資產及碳資產管理資訊平台,取得階段性成果。



「零碳」工廠建設方面,光大環境進一步優化廠房屋頂光伏設施,將「廠內光伏」試點項目的範圍擴大至旗下更多項目,研究垃圾焚燒發電設施產生的「低碳蒸汽」熱能利用,進一步增加綠色能源在各項目的總能耗佔比,加強節能減排效果。



光大環境亦與南方科技大學合作,成功生產及研製百公斤級固態胺碳捕集材料,推進了研發「碳捕集」的相關技術。



光大環境深耕環保領域已近20年,創新一直是公司發展核心推動力。在「雙碳」目標帶動的新一輪行業機遇面前,光大環境擁有強大的創新基因、完善的創新體系和經過驗證的科技創新能力,為實現綠色轉型和高品質發展積蓄了強勁原動力。作為龍頭企業,公司堅定不移走自主科技創新道路,也為行業樹立了良好典範。





