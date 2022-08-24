Wednesday, 24 August 2022, 20:56 HKT/SGT Share:

來源 VCREDIT Holdings Limited 維信金科2022中期實現穩健業績 在應對不穩定的市場環境下仍實現經調整淨利潤人民幣331.5百萬元

董事會宣派中期息每股10港仙

香港, 2022年8月24日 - (亞太商訊) - 中國領先的獨立在綫消費金融供貨商維信金科控股有限公司（「維信金科」或「集團」；股票編號：2003.HK）欣然公布截至2022年6月30日止六個月（「期內」）未經審核之中期業績。期內，集團即使在國家應對COVID-19疫情間歇性爆發令中國上海及其他地方實施封城措施，以及中國房地產市場惡化的重重挑戰下，仍取得穩健業績。總收入錄得人民幣1,582.5百萬元，而經調整淨利潤錄得人民幣331.5百萬元。董事會建議派發中期股息每股股份10港仙。



財務摘要



2022年上半年（人民幣百萬元）

總收入：1,582.5

經營利潤：430.4

淨利潤：328.0

經調整淨利潤：331.5

建議中期股息：10港仙



集團在期內取得符合預期的穩健業績。是由於集團對業務策略和模式進行了調整，讓產品符合消費金融利率的監管限制，以及應對來自COVID-19疫情間歇性爆發為中國帶來的宏觀經濟風險。同時，針對影響產品需求的市場發展和行為變化，集團持續對風險管理模式進行革命性調整，堅持以更高質量的優質及近乎優質借款人為目標的策略。



期內，集團錄得紀錄新高的貸款實現量人民幣246.4億元，較2021年6月30日止的六個月增長9.4%，並較2021年12月31日止的六個月增長35.5%。集團的未償還貸款餘額於2022年6月30日突破人民幣204.9億元，較2021年12月31日的人民幣156.4億元增加31.1%。



動促進靈活性的戰略變革



透過使用動態數據分析及連接優質的獲客渠道以及優化其服務，集團的註冊用戶數量增至118.1百萬人，期內複貸客戶貢獻了89.2%的貸款量。為獲取並與更多目標客戶保持聯繫，集團擴大了獲客渠道網絡及行業平台的使用，以優先考慮能夠獲得優質客戶的渠道。



集團與新渠道合作夥伴例如OPPO、小米及中國電信等的合作均證明是互惠互利的。再者，為改善其數碼化平台的客戶體驗，集團持續完善其線上應用程式以及各種貸款撮合及貸後管理服務。



資產質量依然表現強勁



於期內，集團業務面臨更嚴峻的中國宏觀環境風險，由於COVID-19疫情爆發的影響及中國上海與其他城市實施封城措施，加上2021年房地產市場惡化一直持續至2022年上半年。 集團設法改善其首次付款逾期率和資產質量指標，目前的水平遠好於 2021 年下半年。



作為一家領先的金融科技企業，集團利用領先的金融技術及強大的風險控制能力來減輕業務的固有風險，並持續優化信貸風險政策，以確保其在更嚴格的經營環境中獲取及服務更高質量的客戶。



形成的資產質量指標的出色表現，足證其信貸控制能力。首次付款逾期率在期內錄得約為0.25%的新低，一至三個月逾期率及三個月以上逾期率分別從2021年第四季度的4.01%及2.39%下降至2022年第二季度的2.07%及2.06%。



穩定的金融機構合作夥伴推動業務可持續增長



截至期末，集團已與80家外部資金合作伙伴，包括商業銀行、消費金融公司及信托，建立長期合作關係。得益於該等長期穩固合作，集團的資金成本呈持續下降趨勢。再者，第三方擔保公司及資產管理公司在融資靈活性和保護資金合作夥伴方面，確保該生態系統的安全。此外為了加強與資金合作夥伴的關係，集團一直在探索潛在的技術合作機會，以增強其數碼化能力。



展望



展望未來，維信金科作為一家以創新為導向的科技驅動型金融公司，集團將致力於保持靈活、高效及規範的業務模式。滿足其優質及近乎優質客戶尚未得到充分服務的信貸需求是集團系統化營銷策略、升級信貸風險算法及模型以及優化產品營運的驅動力。



未來，集團擬繼續實施這些策略，以維持其在業內的增長。策略包括簡化及擴展集團的信貸解決方案，為客戶提供更好的服務，以及提升品牌知名度及客戶的忠誠度及信譽度；通過持續研發，提升以風險為中心的技術能力；鞏固與持牌金融機構合作夥伴及業務合作夥伴的長期合規的合作關係；將遵守法律及法規作為確保業務可持續發展的首要任務；及建立充滿活力的企業價值和企業文化，培養內部人才。



有關維信金科控股有限公司

維信金科控股有限公司（「維信金科」；股票編號：2003.HK）是中國領先的獨立線上消費金融服務提供商，擁有超過十年的行業經驗。集團主要向未得到傳統金融機構充分服務的優質及近乎優質借款人提供純線上消費產品，產品的資金全來自持牌金融機構，有關融資結構有能力提供消費信貸服務予全中國客戶。同時，維信金科為合作持牌金融機構提供各種風險裁量程度的解決方案及靈活的利潤分享機制，以加強資金的可擴展性和可持續性。網址：https://www.vcredit.com/



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