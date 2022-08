Tuesday, 23 August 2022, 22:29 HKT/SGT Share:

來源 Redsun Services Group Limited 弘陽服務2022年中期股東應佔溢利上升15.8%至人民幣69.3百萬元 在管建築面積增長約30.6%至44.9百萬平方米

外拓增速顯著 盈利能力穩健

香港, 2022年8月23日 - (亞太商訊) - 深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商弘陽服務集團有限公司(「弘陽服務」或「集團」,股份代號1971)公佈截至2022年6月30日止的中期業績,物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務三大業務線協同發展,外拓增速顯著,盈利能力穩健。



2022年度中期業績亮點:

-- 收入達人民幣553.9百萬元,較2021年同期增加4.7%

-- 物業管理服務收入較去年同期增加15.3%至人民幣404.2百萬元,佔總收入73.0%

-- 盈利能力穩健,毛利率為27.2%,股東應佔溢利上升15.8%至人民幣69.3百萬元

-- 於2022年6月30日,集團簽約項目數量為376個,簽約建築面積增長約14.7%至56.9百萬平方米,其中在管項目數量為307個,在管建築面積約增長約30.6%至44.9百萬平方米



三大航道,協同發展

弘陽服務實現收入達人民幣553.9百萬元,較2021年同期收入增加4.7%,其中物業管理服務收入增長15.3%,佔總收入73.0%。整體毛利為人民幣150.8百萬元,毛利率為27.2%。股東應佔溢利為人民幣69.3百萬元,較去年同期增加15.8%; 淨利潤率達13.3%。



截至2022年6月30日,集團為中國62座城市提供物業管理服務及增值服務,簽約項目數量為376個,簽約建築面積約為56.9百萬平方米,較2021年6月30日增長約14.7%,其中在管總建築面積約為44.9百萬平方米,較去年同期增長約30.6%,實現管理規模再上新台階。 在管面積中來自第三方開發商的佔比達63.0%,較去年同期提升了3.6個百分點。



外拓增速顯著 競標能力凸顯

年內,集團發揮「南京大本營」優勢,拓寬城市服務賽道,持續深耕南京江北新區泰山街道、南京棲霞區西崗街道服務項目。此外,集團亦與湖北聯合交通投資有限公司合作,為其武漢和左高速公路等12個站所提供保潔環境、秩序維護和工程維修等後勤服務,在高速公路後勤管理服務業態持續深耕。依託在上海疫情期間的服務口碑及溫度型個性化的專業服務,集團順利通過市場化競標外拓取得上海復宏漢霖產業園項目,為大型醫藥企業提供物管服務。



守正創新 促高質發展

2022年上半年,集團堅持一切從客戶出發,進行產品思維向客戶思維的轉變,升級弘陽模式 2.0,圍繞基礎服務品質,打造「五好服務」,進一步夯實基礎服務品質。目前「弘管家」服務產品已經全面落地,組織效率持續提升,提質增效效果顯現。



此外,本集團圍繞客戶需求和物管企業優勢領域,持續豐富社區生活服務生態圈,打造團隊專業服務能力,整合優質供應商資源,持續深耕弘陽社區資源增值服務、弘陽美居中心和弘生活租售中心等多板塊業務,在延伸集團專業價值的同時,也為業主提升了資產和社區空間的價值。與此同時,集團正大力推動數字化建設,進行智能化升級,持續迭代升級「弘圖全景智慧數據平台」、「全維度計 劃管控平台」、「弘智雲眸系統」和「投資拓展線上管控平台」,在控制運營成本的同時提升了管理效能。



未來,弘陽服務將持續堅持高質量穩健發展戰略,以人才組織文化能力的全面提升為支撐,提升專業化、標準化、品質化、體系化服務運營能力和服務設計與創新能力,以期在「空間+ 場景」運營能力的全面發展中築就卓越的綜合服務能力,並以此為基礎構建健康的可持續的發展能力,實現公司的長期價值。



有關弘陽服務集團有限公司

弘陽服務於2003年在南京成立,是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商,以實現「讓生活更有溫度」為願景,一直奉行「以誠待客,卓越服務」服務客戶。集團在江蘇省物業管理市場建立區域領先地位,並在全國範圍內得到認可。自2017年以來,集團連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一,並於2022年物業服務百強企業中排名第18位。於2021年4月獲納入恒生物業服務及管理指數,以及於2020年12月獲富時羅素納入富時全球微型股指數。





