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來源 Kingsoft Corporation Limited 金山軟件公佈2022年上半年及第二季度業績 金山辦公集團貫徹實施「多屏、雲、內容、AI 和協作」的產品戰略

遊戲業務堅持精品化之路

香港, 2022年8月23日 - (亞太商訊) - 中國領先的軟件及互聯網服務公司金山軟件有限公司（「金山軟件」或「公司」，香港聯交所股份代號：03888）公佈截至 2022 年 6 月 30 日止未經審核之上半年業績及第二季度業績。



2022 年上半年，金山軟件錄得收益人民幣 3,687.2 百萬元，較上年同期增長 21%。其中，辦公軟件及服務業務的收益為人民幣 1,795.7 百萬元，同比增長 15%。網絡遊戲及其他業務的收益為人民幣 1,891.5 百萬元，同比增長 28%。來自辦公軟件及服務、網絡遊戲及其他的收益分別佔總收益的 49%和 51%。2022 年上半年毛利為人民幣 2,970.0 百萬元，同比增長 18%；經營利潤為人民幣 918.2 百萬元，同比增长 24%。



2022 年第二季度，金山軟件錄得收益人民幣 1,834.2 百萬元，較上年同期增長 24%。其中，辦公軟件及服務業務的收益為人民幣 924.6 百萬元，同比增長 18%。網絡遊戲及其他業務的收益為人民幣 909.6 百萬元，同比增長 31%。來自辦公軟件及服務、網絡遊戲及其他的收益分別佔總收益的 50%和 50%。2022 年第二季度毛利為人民幣 1,467.7 百萬元，同比增長 22%；經營利潤為人民幣 418.7 百萬元，同比增长 82%。



本公司董事長雷軍先生表示：「雖然面臨新冠疫情反復帶來的挑戰，我們保持戰略定力，核心業務取得良好業績。金山辦公集團專注於服務組織級用戶的數字化轉型需求，關注個人用戶的雲辦公應用體驗，堅持技術立業、創新產品、深耕服務，强化營銷渠道及生態能力，繼續貫徹實施『多屏、雲、內容、AI 和協作』的產品戰略，進而取得了良好的經營成績。遊戲業務堅持精品化之路，專注技術創新和不斷豐富遊戲的文化內涵，進一步實現高質量發展。」



本公司首席執行官鄒濤先生補充說：「二零二二年第二季度的總收益為人民幣 1,834.2 百萬元，同比穩健增長 24%，辦公軟件及服務業務同比增長 18%，主要由個人及機構訂閱業務持續增長。網絡遊戲及其他業務同比增長 31%，主要來自二零二一年第四季度上線手遊《劍俠世界 3》及《劍網 1 歸來》的收益貢獻。



業務回顧



辦公軟件及服務



第二季度，辦公軟件及服務業務的收益為人民幣 924.6 百萬元，同比增長 18%。個人辦公服務訂閲讀業務持續增長，金山辦公集團在持續優化雲辦公體驗的基礎上，積極針對特定用戶場景研發和上線新功能，以驅動用戶雲服務使用活躍及付費用戶數持續提升。公司繼續推動會員長期化策略，超級會員數量繼續保持增長。



金山辦公集團滿足政府和企業數字資產管理需求，加速其實現數字化轉型。公司順應各級政府政務辦公數字化管理、端雲一體化和移動化辦公需求，深度兼容各級政府業務系統，協助政府部門持續完善政務辦公信息化，實現電子文檔集中管理、有效利用、高效協同及安全管控等目標。面對企業級數字化轉型需求，核心產品在持續優化和優質服務助力下，專注解決用戶文檔上雲及安全流轉的業務痛點。



金山辦公集團密切關注信創領域的產業變化，隨著黨政信創擴容下沉趨勢顯現，積極進行業務佈局。在政策引導與行業需求驅動下，公司在行業信創領域滲透繼續提升，以金融、能源、電信等領域為代表的行業信創客戶對端雲一體化產品需求不斷加深。公司持續優化信創端產品流版一體高效融合的應用體驗，推動產品競爭力進一步加強。



金山辦公集團對廣告業務繼續保持戰略調整策略，主動減少廣告位數量及推送頻次。廣告業務專注提升點擊質量，極力減少對用戶的干擾，推動廣告業務平穩逐步收縮。



網絡遊戲業務及其它



第二季度，網絡遊戲及其他業務的收益為人民幣 909.6 百萬元，同比增長 31%。旗艦端遊《劍網 3》保持穩健。劍俠情緣系列手遊《劍俠世界 3》自上年末於國內不删檔測試以來的口碑和熱度依舊不減。本季度，該遊戲產品在港澳台市場表現優異。



第三季度，《劍俠世界 3》手遊已於八月十日進行全平台公測並推出新門派，旗艦端遊《劍網 3》將於八月二十八日舉行十三周年慶典。公司通過持續的內容更新和技術創新來保持核心 IP 的活力。同時我们秉持企業責任，持續探索遊戲的社會價值。由西山居自主研發的首款關注雙相情感障礙的公益遊戲《雙相》，去年在海外上線之後獲得了衆多海外遊戲權威機構的關注和獎項，該產品已於今年七月成功獲發版號，在國內上線事宜也已提上日程。



雷軍先生總結道：「第二季度，我們積極應對外部環境變化，通過持續加强產品及服務的能力，實現進一步發展。展望未來，我們將堅持『技術立業』，保持研發投入，並提升運營效率。我們將繼續聚焦核心戰略，堅持守正創新，為用戶、合作夥伴賦能，為股東帶來長期價值回報。」



關於金山軟件有限公司



金山軟件 (3888.HK) 是一家於香港聯交所上市的中國領先的軟件及互聯網服務公司，旗下擁有金山辦公、西山居和金山世遊三家主要子公司。隨著「移動互聯網轉型」的戰略實施，金山軟件在整體業務及管理模式等方面已完成全面轉型，並形成以辦公軟件及互動娛樂為支柱、以雲服務和人工智能為新起點的戰略佈局。公司在全球範圍內有超過 7,000名員工，在國內享有重要的市場份額。更多詳情，請瀏覽 http://www.kingsoft.com。



金山軟件投資者關係:

呂 歐 電話：(86) 10 6292 7777 電郵：ir@kingsoft.com

如有垂詢，請聯絡偉達公共關係顧問：

朱奧文 電話：(852) 2894 6315 電郵：kingsoft@hkstrategies.com





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